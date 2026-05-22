Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri 2026 listesi! MİT Milli İstihbarat Teşkilatı kaçıncı sırada?
Küresel güvenlik dengelerinin siber savaşlar, otonom sistemler ve büyük veri (big data) ile yeniden şekillendiği 2026 yılında, ülkelerin "görünmez orduları" olan istihbarat servisleri her zamankinden daha kritik bir role sahip. İstihbarat servislerinin gizlilik esası nedeniyle resmi bir "dünya sıralaması" olmamasına rağmen, gelişmiş bir yapay zeka algoritması milyonlarca açık kaynaklı veriyi analiz ederek ezber bozan bir liste oluşturdu. İşte o liste...
|Sıra
|Ülke
|Servis
|Yapay Zekanın Vurguladığı Güç Çarpanı
|1
|ABD
|CIA
|Uydu istihbaratı ve global operasyon bütçesi
|2
|Birleşik Krallık
|MI6
|İttifak ağları ve diplomatik sızma
|3
|Çin
|MSS
|Siber veri hırsızlığı ve endüstriyel casusluk
|4
|Türkiye
|MİT
|SİHA-İstihbarat entegrasyonu ve sınır ötesi saha hakimiyeti
|5
|İsrail
|Mossad
|Psikolojik manipülasyon ve sabotaj operasyonları
|6
|Rusya
|SVR/FSB
|Asimetrik savaş ve dezenformasyon ağları
|7
|Fransa
|DGSE
|Afrika bölge hakimiyeti ve sinyal takibi
|8
|Hindistan
|RAW
|Asya-Pasifik güç dengesi ve bölgesel manipülasyon
|9
|Almanya
|BND
|Şifreleme teknolojileri ve iletişim güvenliği
|10
|Pakistan
|ISI
|İç güvenlik dinamikleri ve vekalet savaşları