Dursun Özbek transfer için tarih verdi! "O oyuncuyla sözleşme imzalamam"

"ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"
Transfer yapmak, yalnızca bir oyuncuyla sözleşme imzalamak değildir. Takımın ihtiyacını doğru belirlemek, teknik heyetin görüşü almak, oyuncunun kalitesini ve karakterini değerlendirmek ve kulübün ekonomisini de korumaktır. Galatasaray'ın parasını harcarken çok dikkatli olmalıyız. Bugün atılan yanlış bir imza, kulübün gelecek yıllarını da etkileyebilir. Sorumluluğumuzu her gün hatırlayarak, bir kuruşun hesabını yaparak ilerlemek zorundayız. Transfer çok gizli yürütülmesi, çok saklı tutulması gereken bir husus. Yapılan eleştirilerin hepsinde 'Bize niye bilgi vermiyorsun' var. 'Falancayı alıyoruz he!' mi diyeceğiz? Böyle mi yapılır transfer? Bakın bir Dünya Kupası geçirdik, bazı Avrupa takımları, sezonu yeni açtı. Transferin bir alışveriş olduğunu, alışverişi yaparken de nelere dikkat edilmesi konusunu çok iyi biliyoruz.