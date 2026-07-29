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  • Dursun Özbek transfer için tarih verdi! "O oyuncuyla sözleşme imzalamam"

Dursun Özbek transfer için tarih verdi! O oyuncuyla sözleşme imzalamam

Galatasaray Divan Kurulunun aylık olağan toplantısı, RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer başta olmak üzere birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

01 Dursun Özbek transfer için tarih verdi! O oyuncuyla sözleşme imzalamam
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aslantepe projesinde şu anda fore kazık uygulaması devam ediyor. Burada en hızlı şekilde ilk aşamayı tamamlayacağız. Aslantepe projesini, futbolda yapacağımız transferlerle ilişkilendirilmesi gayretinin içinde olanları görüyorum; biz Aslantepe'nin finansman modelini belirlemiş durumdayız. Bu projenin transferlerle en ufak ilişkisi bulunmamaktadır.

02 Dursun Özbek transfer için tarih verdi! O oyuncuyla sözleşme imzalamam

Aslantepe Projesi'nde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projenin finansman modelini de belirledik. Aldığımız yetkiye uygun olarak en uygun ve en hızlı olarak projenin ilk aşamasını tamamlayacağız. Adamız ve Kalamış Tesislerimiz, siz değerli üyelerimize yakışır şekilde kullanıma sunuldu. Adamızda arkadaki etkinlik alanı çalışmalarımız sürüyor. Çok kısa sürede onu da tamamlayacağız. Size verdiğimiz bir söz var. O etkinlik alanından gelecek geliri, su sporlarında kullanacağız.

03 Dursun Özbek transfer için tarih verdi! O oyuncuyla sözleşme imzalamam

Riva projesinde ikinci etap dediğimiz kısımda 624 villa var. İkinci etabı da iki faz şeklinde yapıyoruz. İkinci etabın birinci fazında 293 tane villa var. Bu bölümde inşaat ve satışlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen satışlardan, satışların bir kısmı peşin, bir kısmı vadeli olarak yapılıyor. Yapılan satışlardan isabet eden, vade farkları da dahil olmak üzere, bugüne kadar yapılan satışlardan 4.1 Milyar TL gelir elde edildi.

04 Dursun Özbek transfer için tarih verdi! O oyuncuyla sözleşme imzalamam

Henüz satılmamış villaların bugünkü değeri ise yaklaşık 3.8 Milyar TL değerindedir. Yalnızca birinci fazdan kulübümüze beklenen net gelir, bugünkü değerlerle yaklaşık 3.3 Milyar TL'dir. İkinci faz ise, ikinci etabın ikinci fazı ise 331 villadan oluşuyor. Bu bölümün ihalesi yapılmadı ve inşaata başlanmadı. Bugünü piyasa koşulları dikkate alındığında, ikinci etaptan beklenen gelir yaklaşık 8 Milyar TL'dir. Bunun yanında proje kapsamında yer alan ticari alanlardan da 1 Milyar TL net gelir beklenmektedir. Finansal giderleri düştükten sonra, kulübümüze 11 Milyar TL'lik net gelir öngörüyoruz.

05 Dursun Özbek transfer için tarih verdi! O oyuncuyla sözleşme imzalamam

"GEÇ KALDIĞIMIZ SÖYLENDİ"

Galatasaray taraftarları her zaman en iyisini ister, beklentinin farkındayız. Yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiğini ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Hep geç kaldığımız söylendi transferde. Galatasaray için doğru olanı yapmak için çalıştık. Sezon sonlarında kupayı kaldıran Galatasaray oldu! Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı, futbol aklının olmadığı söylendi. Her yaz eleştirildik.

06 Dursun Özbek transfer için tarih verdi! O oyuncuyla sözleşme imzalamam

Teknik heyet ile birlikte yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyoruz. En çok konuşulan konunun transfer olması normal bu dönemde. Galatasaray taraftarının beklentisinin farkındayız. Ancak son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Geç kaldığımız, yeterli çalışma yapılmadığı söyleniyor. Bunları ilk kez duymuyoruz. Bunlar taze bir söylem değil. 2022'de göreve geldiğimizde bir önceki seneyi 13. tamamlamış bir takım vardı. Henüz mazbatayı almadan transferler üzerinden eleştirilmeye başlandık o dönemde de. Biz o gün de acele etmedik. Planımız vardı. Doğru oyuncuları, doğru şartlarla kadromuza katmak için hareket ettik ve kurduğumuz takım daha ilk sene şampiyon oldu.

07 Dursun Özbek transfer için tarih verdi! O oyuncuyla sözleşme imzalamam

"HER YAZ BU SÖYLENDİ"

2023'te yine aynı eleştirileri aldık. Geç kaldığımız söylendi. Biz yine günlük bu tartışmaların içine girmedik, doğru olanı yapmak için çalıştık ve kupayı kaldıran sezon sonunda yine Galatasaray oldu. 2024-2025'te de aynı şeyler konuşuldu. O sezon da şampiyon tamamladık. Takip eden dönemlerde de aynı şeyler yapıldı. Her yaz geç kaldığımız, futbol aklının olmadığı söylendi. Her yaz, başta ben olmak üzere yönetimimiz eleştirildi. Son 4 sezonda değişmeyen bir gerçek var, şampiyon olan Galatasaray! Hadi bir sezon şampiyon olmaya tesadüf diyelim, ikinci sezon da şansına şampiyon olduk... Ya arkadaşlar 4 sene arka arkaya şampiyon oluyoruz.

08 Dursun Özbek transfer için tarih verdi! O oyuncuyla sözleşme imzalamam

TRANSFERDE TARİH VERDİ; EYLÜL

4 sene üst üste şampiyon olmak, doğru planlamanın, istikrarın ve emeğin sonucudur. Bu plan sayesinde Osimhen ve Sane gibi bir sürü yıldızı kadromuza kattık. Bunu siz değerli üyelerimizin, tüm taraftarlarımızın görmesini istirham ediyorum. Yaptığımız transferlere bir bakın. Icardi, Osimhen... Bunların hepsi eylül ayında gerçekleşti.

09 Dursun Özbek transfer için tarih verdi! O oyuncuyla sözleşme imzalamam

"ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Transfer yapmak, yalnızca bir oyuncuyla sözleşme imzalamak değildir. Takımın ihtiyacını doğru belirlemek, teknik heyetin görüşü almak, oyuncunun kalitesini ve karakterini değerlendirmek ve kulübün ekonomisini de korumaktır. Galatasaray'ın parasını harcarken çok dikkatli olmalıyız. Bugün atılan yanlış bir imza, kulübün gelecek yıllarını da etkileyebilir. Sorumluluğumuzu her gün hatırlayarak, bir kuruşun hesabını yaparak ilerlemek zorundayız. Transfer çok gizli yürütülmesi, çok saklı tutulması gereken bir husus. Yapılan eleştirilerin hepsinde 'Bize niye bilgi vermiyorsun' var. 'Falancayı alıyoruz he!' mi diyeceğiz? Böyle mi yapılır transfer? Bakın bir Dünya Kupası geçirdik, bazı Avrupa takımları, sezonu yeni açtı. Transferin bir alışveriş olduğunu, alışverişi yaparken de nelere dikkat edilmesi konusunu çok iyi biliyoruz.

10 Dursun Özbek transfer için tarih verdi! O oyuncuyla sözleşme imzalamam

"16 TRANSFER DÖNEMİ GÖRDÜK"

8 sene geçiyor, Galatasaray'a başkan olarak hizmet ediyorum. Bu 8 senede 16 transfer dönemi geçirdik. Çok başarılı olduğumuz dönemler de oldu, hatalar, uyum sağlayamayanlar da oldu. Elbette bunlardan bir ders çıkardık. Galatasaray'ın bize emanet ettiği bütçeyi en iyi şekilde kullanmanın peşindeyiz.

11 Dursun Özbek transfer için tarih verdi! O oyuncuyla sözleşme imzalamam

Başkan transfere fren yapıyor' diyorlar. Öyle mi? Türk futbol tarihinin en büyük bütçeli transferini biz yaptık. Galatasaray, En büyük yıldızları Türkiye'ye getirmiştir. Bu hususta zerre kadar tereddümüz yok, sizin de olmasın. Transfer olayı bir alışveriştir. Elbette pazarlıklar, oyuncuların kalitesi, bize uyum sağlayıp sağlayamayacağı çok hassas bir şekilde takip edilmelidir. Ben ve arkadaşlarım, futbol takımımızın en üst seviyede başarılı olması için, bu sene inşallah Avrupa'da da sizleri gururlandıracak sonuçları almak istiyoruz. Galatasaray'ın şartlarına en uygun transferi yapmak zorundayız. Bu konudaki çalışmalarımız zerre kadar ödün vermeden devam etmektedir.

12 Dursun Özbek transfer için tarih verdi! O oyuncuyla sözleşme imzalamam

"ÖYLE BİR OYUNCUYU ALMAM"

Federasyonun getirdiği şartlar var. Şu kadar yabancı oyuncunuz olabilir diyor, harcama limiti bu kadar diyor. Allah'a şükür, Galatasaray'ın harcama limitlerinde de şampiyon olduğunu görüyoruz. Ama bu bize istediğiniz gibi harcayın demiyor, amacım Galatasaray'a en iyi transferi yapmak. En iyi takımı kurmak için eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz. Galatasaray'a katkı vermeyecek, Galatasaray'a ekonomik olarak uzun yıllar sıkıntı verecek, Galatasaray'a fayda vermeyecek hiçbir oyuncunun sözleşmesine imza atmayacağım. Eksikler çerçevesinde en kuvvetli takımı oluşturmak için transfer yapacağız.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#DURSUN ÖZBEK #GALATASARAY #RAMS PARK

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