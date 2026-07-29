Dursun Özbek transfer için tarih verdi! "O oyuncuyla sözleşme imzalamam"

"HER YAZ BU SÖYLENDİ"

2023'te yine aynı eleştirileri aldık. Geç kaldığımız söylendi. Biz yine günlük bu tartışmaların içine girmedik, doğru olanı yapmak için çalıştık ve kupayı kaldıran sezon sonunda yine Galatasaray oldu. 2024-2025'te de aynı şeyler konuşuldu. O sezon da şampiyon tamamladık. Takip eden dönemlerde de aynı şeyler yapıldı. Her yaz geç kaldığımız, futbol aklının olmadığı söylendi. Her yaz, başta ben olmak üzere yönetimimiz eleştirildi. Son 4 sezonda değişmeyen bir gerçek var, şampiyon olan Galatasaray! Hadi bir sezon şampiyon olmaya tesadüf diyelim, ikinci sezon da şansına şampiyon olduk... Ya arkadaşlar 4 sene arka arkaya şampiyon oluyoruz.