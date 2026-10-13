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  • Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL’ye kadar çıkıyor

Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL’ye kadar çıkıyor

Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle ihlallere uygulanacak idari para cezaları yeniden düzenlendi. Bazı ihlaller için 86 bin 900 TL, tekrarlanan ihlallerde ise 170 bin TL idari para cezası uygulanabilecek. Üçüncü ihlalde ayrıca yetki belgesi kapsamındaki faaliyetler 6 ay süreyle durdurulacak. İşte detaylar...

01 Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL’ye kadar çıkıyor
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Elektrikli skuter kullanımına ve işletilmesine ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gidildi. Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nin idari yaptırımları düzenleyen 22'nci maddesi yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeyle ihlalin türüne göre 8 bin 687 TL'den 170 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

02 Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL’ye kadar çıkıyor

ELEKTRİKLİ SKUTER İHLALLERİNE UYGULANACAK CEZALAR BELİRLENDİ

Yeni düzenleme kapsamında, Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı davrananlara 86 bin 900 TL idari para cezası verilecek.

Yönetmeliğin 10'uncu maddesinin birinci fıkrasına veya 16'ncı maddesinin on dördüncü fıkrasına aykırı davrananlara da 86 bin 900 TL ceza uygulanacak.

03 Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL’ye kadar çıkıyor

Yönetmeliğin çeşitli hükümlerine aykırı hareket edenler için ise 8 bin 687 TL idari para cezası öngörülüyor. Bu yaptırım, 6'ncı maddenin birinci, ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları ile 15'inci maddenin birinci fıkrası ve 16'ncı maddenin belirtilen çeşitli fıkralarına aykırılıkları kapsıyor.

TEKRARLANAN İHLALLERDE CEZA 170 BİN TL'YE ÇIKACAK

Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin on birinci fıkrasına aykırı davranılması durumunda, ihlalin tekrarlanmasına göre kademeli ceza uygulanacak.

Buna göre;

  • İlk ihlalde 8 bin 687 TL,
  • İkinci ihlalde 86 bin 900 TL,
  • Üçüncü ihlalde 170 bin TL

idari para cezası verilecek.

Ayrıca, üçüncü ihlal nedeniyle idari para cezası uygulananların yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 6 ay süreyle geçici olarak durdurulacak.

04 Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL’ye kadar çıkıyor

DİĞER İHLALLER İÇİN UYGULANACAK PARA CEZALARI

Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin on ikinci fıkrasına aykırı davrananlara 43 bin 447 TL idari para cezası uygulanacak.

Denetimle yetkili kurum ve görevliler tarafından talep edilen bilgi veya belgeleri ibraz etmeyenlere ise 50 bin TL ceza verilecek. Bu yaptırım, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 8'inci maddesi ile Kararnamenin 28/A maddesinde belirlenen yetkililere denetim için gerekli bilgi veya belgelerin sunulmaması durumunda uygulanacak.

05 Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL’ye kadar çıkıyor

HER İHLAL VE HER E-SKUTER İÇİN AYRI CEZA UYGULANACAK

Düzenlemeye göre, birden fazla ihlalin aynı anda gerçekleştirilmesi halinde her bir kabahat için ayrı idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek.

Elektrikli skuterlerle gerçekleştirilen ihlallerde ise her bir e-skuter için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacak.

İdari para cezalarına ilişkin diğer konularda ilgili mevzuat hükümleri esas alınacak.

06 Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL’ye kadar çıkıyor

CEZA TUTANAKLARI ELEKTRONİK ORTAMDA DA DÜZENLENEBİLECEK

Yönetmelik değişikliğiyle idari para cezalarına ilişkin tutanakların elektronik ortamda düzenlenebilmesinin de önü açıldı. Elektronik olarak düzenlenecek tutanaklara ilişkin usul ve esaslar, İdare tarafından belirlenecek.

07 Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL’ye kadar çıkıyor

Yönetmelik değişikliği yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Düzenlemenin hükümleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından birlikte yürütülecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#CEZA

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