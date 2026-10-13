Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL’ye kadar çıkıyor

HER İHLAL VE HER E-SKUTER İÇİN AYRI CEZA UYGULANACAK

Düzenlemeye göre, birden fazla ihlalin aynı anda gerçekleştirilmesi halinde her bir kabahat için ayrı idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek.

Elektrikli skuterlerle gerçekleştirilen ihlallerde ise her bir e-skuter için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacak.

İdari para cezalarına ilişkin diğer konularda ilgili mevzuat hükümleri esas alınacak.