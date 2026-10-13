Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL’ye kadar çıkıyor

Yönetmeliğin çeşitli hükümlerine aykırı hareket edenler için ise 8 bin 687 TL idari para cezası öngörülüyor. Bu yaptırım, 6'ncı maddenin birinci, ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları ile 15'inci maddenin birinci fıkrası ve 16'ncı maddenin belirtilen çeşitli fıkralarına aykırılıkları kapsıyor.
TEKRARLANAN İHLALLERDE CEZA 170 BİN TL'YE ÇIKACAK
Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin on birinci fıkrasına aykırı davranılması durumunda, ihlalin tekrarlanmasına göre kademeli ceza uygulanacak.
Buna göre;
- İlk ihlalde 8 bin 687 TL,
- İkinci ihlalde 86 bin 900 TL,
- Üçüncü ihlalde 170 bin TL
idari para cezası verilecek.
Ayrıca, üçüncü ihlal nedeniyle idari para cezası uygulananların yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 6 ay süreyle geçici olarak durdurulacak.