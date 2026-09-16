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  • Elon Musk'ın 'sıfır tolerans' vaadi havada kaldı: X'te 'cinsel istismar' algoritma ile büyüdü

Elon Musk'ın 'sıfır tolerans' vaadi havada kaldı: X'te 'cinsel istismar' algoritma ile büyüdü

Milyarder Elon Musk'ın Twitter (X) platformunu satın alırken verdiği 'istismar' içeriklerini kaldıracağız vaadi sözde kaldı. X platformunun değişen algoritmik yapısıyla birlikte bu içeriklerin daha da fazla arttığı, kullanıcıların arama yapmasa dahi önüne çıkarıldığı hatta istismar görüntüsü içeren videoların çocuklara kadar uzandığı tespit edildi.

01 Elon Musk’ın ’sıfır tolerans’ vaadi havada kaldı: X’te ’cinsel istismar’ algoritma ile büyüdü
SABAH İNTERNET SABAH İNTERNET

Elon Musk'ın Twitter'ı (X) satın alırken çocuk istismarı materyallerini kaldırmayı bir numaralı öncelik olarak vadetmesine rağmen, platformda bu tür içeriklerin varlığını sürdürdüğü ortaya çıktı.

02 Elon Musk’ın ’sıfır tolerans’ vaadi havada kaldı: X’te ’cinsel istismar’ algoritma ile büyüdü

Kanadalı yetkililer ve The New York Times tarafından yapılan incelemeler, X'in kendi yapay zeka sohbet botu Grok tarafından üretilenler de dahil olmak üzere çocuklara ait müstehcen ve istismar içerikli görsellerin platformda yer aldığını gösterdi.

Kanadalı Çocuk Koruma Merkezi'nin incelemesine göre Grok, kullanıcıların talepleri doğrultusunda çocukların istismar içeren fotoğraflarını üretti.

03 Elon Musk’ın ’sıfır tolerans’ vaadi havada kaldı: X’te ’cinsel istismar’ algoritma ile büyüdü

X 'SIFIR TOLERANS' DEDİ AMA ALGORİTMA ÖNE ÇIKARDI!

The New York Times'ın analizinde, kullanıcıların X'te yetkililer tarafından daha önce işaretlenmiş çocuk istismarı materyallerini paylaştığı ve bu içeriklerin yüzlerce kez görüntülendiği tespit edildi. X, reşit olmayanları koruma sorumluluğunu ciddiye aldığını, çocuk istismarı materyallerine karşı sıfır tolerans gösterdiklerini ve otomatik filtreler ile tespit teknolojileri kullandıklarını belirtti.

04 Elon Musk’ın ’sıfır tolerans’ vaadi havada kaldı: X’te ’cinsel istismar’ algoritma ile büyüdü

xAI ve SpaceX süreçlerinde Grok'un cinsel içerik üretme kapasitesinin yatırımcılar için risk oluşturduğu belirtilirken, şirket bu tür içerik üreten bazı kullanıcıları mahkemeye verdi.

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Uluslararası araştırma kuruluşu Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nin yayımladığı rapor, ABD merkezli sosyal medya platformu X'in çocuk güvenliği konusunda ciddi zaafiyetlerini gözler önüne serdi. Rapor, Elon Musk'ın sahibi olduğu platformun herhangi bir yaş kısıtlaması uygulamadan çocuklara cinsel içerikler sunduğunu kanıtladı.

05 Elon Musk’ın ’sıfır tolerans’ vaadi havada kaldı: X’te ’cinsel istismar’ algoritma ile büyüdü

13 yaşındaki çocuk kimlikli test hesaplarıyla cinsel terimlerle yapılan aramalar, ilk saniyeden itibaren açık görsellerle sonuçlandı. Uzmanlar, platformun bu işleyişinin gençleri yetişkinlerden gelebilecek cinsel istismar riskine karşı korumasız bıraktığını belirtiyor.

İngiltere Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH UK) araştırmacıları, X'in en düşük 13 yaşa kadar kullanım izni vermesinden yola çıkarak bu yaşta bir erkek ve bir kız çocuk profili oluşturup bu kullanıcıların maruz kaldığı içerikleri inceledi. Bu yılın şubat-mart aylarında yapılan incelemeler sonucunda yayımlanan araştırmada, 18 yaş altı X kullanıcısı çocukların hassas içeriklerle ve cinsel içerikli paylaşımlarla karşılaşmasının önünde engel bulunmadığı ve 13 yaşındaki çocukların dahi bunlara maruz kaldığı belirtildi.

06 Elon Musk’ın ’sıfır tolerans’ vaadi havada kaldı: X’te ’cinsel istismar’ algoritma ile büyüdü

Araştırmacıların, oluşturulan 13 yaş çocuk profillerinden cinsel içerikli arama yaptığı belirtilen araştırmada, bu profillere cinsel içerikli paylaşımların gösterildiği, sonrasında arama yapılmasa dahi ana sayfada bu türden içeriklerin görünmeye başladığı vurgulandı.

X algoritmasının 13 yaşına kadar çocuklara cinsel içerikli paylaşımları önerdiği kaydedilirken platformun ana sayfasındaki "Sana özel" bölümünün yüzde 30,5 oranında cinsel içerikli paylaşımlardan oluştuğuna vurgu yapıldı. Araştırmada, istenmeyen mesajları önleme özelliğine rağmen yetişkinlerin çocuklara mesaj atabildiği, görüntü ve fotoğraf yollayabildiği ifade edildi.

07 Elon Musk’ın ’sıfır tolerans’ vaadi havada kaldı: X’te ’cinsel istismar’ algoritma ile büyüdü

"ÇOCUKLAR ZARAR GÖRMEYE AÇIK HALDELER"

Otomatik olarak yalnızca takip edilen kişilerden mesaj alan 18 yaş altı hesaplarda bu özelliğin kolayca devre dışı bırakıldığı kaydedildi. Araştırmada bu içeriklerin bir kısmının çocuk istismarı görüntüleri olduğuna da yer verildi. Çocuk hesaplarının çeşitli X gruplarına katılmasının da önünde bir engel bulunmadığı anlatılan araştırmada, "Bunlar istisnai vakalar değil. Sonuç ortada. Çocuklar zarar görmeye açık haldeler. Şirketin güvenlik iddiaları ise yakından incelemeye dayanıklı değil." ifadeleri kullanıldı.

Bu tür cinsel içerikli önerilerin çocukları doğrudan bu içerikleri paylaşan yetişkinlere açık hale getirdiğini kaydeden CCDH UK Araştırma Direktörü Callum Hood, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "Gelip geçici bir merak bile çocuğu açık cinsel içerikli materyallere ve istismar riskine maruz bırakıyor. X'in güvenlik önlemlerinin işe yaramadığı burada görülüyor." dedi.

#ELON MUSK #TWİTTER

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