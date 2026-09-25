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  • Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet'e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet'e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

Maaşını bankaya taşıyan emekli, dul ve yetimler için Eylül ayı kampanyalarının sona ermesine kısa bir süre kaldı. Bankaların sunduğu ek koşullu kampanyalarla toplam ödeme 35 bin TL'ye kadar çıkarken, promosyon başvuruları e-devlet üzerinden de yapılabiliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka emekli promosyon listesi...

01 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi
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Emekli maaşını bankaya taşıyarak promosyon almak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlar için kampanyalarda son günlere girildi.

02 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

35 BİN TL'YE KADAR ÇIKAN ÖDEME

Bankalar, 3 yıl boyunca maaşlarını kendi bankalarından alma taahhüdü veren emeklilere maaş tutarına göre nakit promosyon öderken, fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta ve dijital bankacılık kullanımı gibi ek koşullarla toplam ödemeyi artırıyor.

Kampanyalarda 35 bin liraya varan promosyonun yanı sıra faizsiz kredi ve nakit avans gibi ek fırsatlar da bulunuyor.

03 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

DUL VE YETİMLERE NE KADAR PROMOSYON ÖDENİYOR?

Temmuz 2026 itibarıyla emekli taban aylığının 23 bin 552 TL'ye yükselmesiyle yüzde 25 hisse alan bir yetimin aylığı 5 bin 888 TL, yüzde 50 hisse alan dul eşin aylığı 11 bin 776 TL, yüzde 75 hisse alan dul eşin aylığı ise 17 bin 664 TL oldu.

5 bin 888 TL alan hak sahibi 5 bin TL, 11 bin 776 TL alan hak sahibi 8 bin TL, 17 bin 664 TL alan hak sahibi ise 10 bin TL promosyon alabiliyor. Promosyon miktarı bankalara ve ek avantajlara göre değişiklik gösterebiliyor.

04 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI

İş Bankası: Bankanın kampanyasına göre 20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 15 bin TL nakit promosyon sunuluyor. Fatura talimatıyla 1.000 TL nakit, yeni kredi kartı alıp belirli tutarın üzerinde harcama yapılması halinde 9 bin TL MaxiPuan fırsatı bulunuyor. Böylece toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli.

05 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

Garanti BBVA: Maaşı 10 bin TL'ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin-15 bin TL arasındakilere 10 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasındakilere 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 15 bin TL nakit promosyon veriliyor. Banka ayrıca Bonus veya Paracard ile 2 bin TL harcamaya 6 bin TL, 2 bin TL Avans Hesap harcamasına 2 bin TL ve yeni sigorta poliçesine 2 bin TL olmak üzere 10 bin TL'ye varan ek bonus sunuyor. Böylece toplam ödeme 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

06 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

Yapı Kredi: Banka, 3 yıl boyunca maaşını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 30 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. 20 bin TL'nin üzerindeki maaşlarda temel promosyon 15 bin TL olarak uygulanıyor. Fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi koşullara göre 5 bin TL'ye kadar ek ödül alınabiliyor. Dijital aktiflik için de maaş bareminden bağımsız 2 bin TL ek nakit ödül bulunuyor.

Banka ayrıca Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olunması halinde, kampanya kodu kullanılarak harcama koşulu olmaksızın kredi kartına 3 bin TL ek nakit ödül yükleneceğini belirtiyor.

07 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

ÖDEMELER ÜÇ YILLIK TAAHHÜTLE YAPILIYOR

Promosyonlarda temel şartlardan biri, emekli maaşının üç yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi. Yapı Kredi'nin açıklamasına göre nakit promosyon üç yıllık dönem için peşin ödeniyor ve sürenin başlangıcında promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınıyor.

08 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

ING: ING, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre koşulsuz 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ek nakit promosyonlarla birlikte toplam tutarın 32 bin TL'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Banka ayrıca para transferlerinde masraf alınmaması, ihtiyaç kredisinde yüzde 3,48 faiz oranı ve Turuncu Ekstra avantajları gibi ek imkanlar sunuyor.

09 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

DenizBank: 30 Eylül 2026'ya kadar yeni hesap açan ve üç yıl boyunca maaş alma sözü veren emekliler kampanyadan yararlanabiliyor. Banka 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra Kredili Mevduat Hesabı, iki otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi koşullarla 18 bin TL'ye kadar ek promosyon fırsatı sunuyor. Toplam avantaj 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.

10 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

QNB: Emekli maaşını QNB'ye taşıyan ve üç yıl boyunca maaşını bankadan alan müşterilere 20 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.

11 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

Şekerbank: Bankanın kampanyasında temel maaş promosyonuna ek olarak vadesiz hesap, kredi kartı bonusu, sigorta, KMH ve fatura talimatı gibi ürün ve hizmetlerden yararlanılması halinde toplam promosyon 35 bin TL'ye kadar çıkıyor.

12 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

Banka değişikliği için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), tüm emeklileri yakından ilgilendiren bir duyuru geldi.

13 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

NE ŞUBEYE NE DE SGK'YA GİTME DEVRİ SONA ERDİ

SGK'nın X hesabından yaptığı paylaşımda, kurumdan aylık alan vatandaşların banka değişikliği işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği hatırlatıldı.

Paylaşımda, "Kurumumuzdan aylık alan vatandaşlarımız; SGK'ya ya da bankaya gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden banka değişikliği işlemlerinizi e-Devlet Kapısı üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

14 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

Böylece emekliler, banka değişikliği için doğrudan SGK'ya veya banka şubesine gitmeden işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

15 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

E-DEVLET'TEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

SGK'nın paylaşımına göre banka değişikliği işlemi e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor. Böylece emekliler banka şubesine gitmeden, işlemi internet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

16 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

Banka değiştirmeyi düşünen emeklilerin, tercih edecekleri bankanın güncel promosyon tutarını ve 3 yıllık maaş alma taahhüdü ile ek kampanya koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

17 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

3 YILLIK TAAHHÜT VERİLİYOR

Promosyon ödemesi alındığında bankaya 3 yıl boyunca maaşı aynı bankadan alma taahhüdü veriliyor. Taahhüt süresi dolmadan başka bankaya geçmek isteyen emeklilerin, aldıkları promosyonun kullanılmayan süreye denk gelen kısmını iade etmeleri gerekiyor.

18 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

KREDİ BORCU OLANLAR DİKKATLİ OLMALI

Emekli olmadan önce kullanılan kredi tek başına banka değişikliğine engel oluşturmuyor. Ancak kredi sözleşmesinde maaşın bankada kalmasını gerektiren özel hükümler, virman, takas veya mahsup talimatları bulunabiliyor. Bu nedenle banka değiştirmeden önce mevcut kredi sözleşmesinin incelenmesi önem taşıyor.

19 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

EN YÜKSEK TUTAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Bankaların reklamlarında yer alan "30 bin TL", "32 bin TL" gibi rakamlar çoğu zaman azami ödeme tutarını ifade ediyor.

20 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

Bu tutarlara ulaşabilmek için;

  • Otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi,
  • Kredi kartı kullanılması,
  • Dijital bankacılık işlemlerinin yapılması,
  • Ek bankacılık ürünlerinin kullanılması,
  • Yeni müşteri kampanyalarına katılım

gibi ilave şartların yerine getirilmesi istenebiliyor. Bankaların sunduğu ek kampanya koşullarının mutlaka okunması gerekiyor.

21 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

PROMOSYON TEK SEFERDE ÖDENİYOR

Promosyon ödemeleri, taahhütnamenin imzalanması ve ilk emekli maaşının bankaya yatmasının ardından en geç 3 iş günü içinde tek seferde hesaba yatırılıyor.

22 Emekli, dul ve yetimlere nakit 35 bin TL için son günler! Hemen e-Devlet’e bakın: İşte banka banka promosyon listesi

BANKA DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE PROMOSYON İADE EDİLİYOR

Taahhüt süresi devam ederken de banka değişikliği yapılabiliyor. Bunun için kalan süreye isabet eden promosyon tutarının bankaya iade edilmesi ve bankacılık işlemleriyle ilgili engel oluşturacak bir durumun bulunmaması gerekiyor. Şartların sağlanması halinde maaş taşıma işlemi e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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