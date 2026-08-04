Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 3.552 TL emekli maaşı farkları ne zaman ödenecek?
En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkı ödemelerinde takvim netleşti. Taban aylıkta oluşan 3 bin 552 TL'lik farkın hesaplara yatırılacağı tarih açıklanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ödemelerin yapılacağı günü yakından takip ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı farkı ne zaman ödenecek?