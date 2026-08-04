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  • Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 3.552 TL emekli maaşı farkları ne zaman ödenecek?

Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 3.552 TL emekli maaşı farkları ne zaman ödenecek?

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkı ödemelerinde takvim netleşti. Taban aylıkta oluşan 3 bin 552 TL'lik farkın hesaplara yatırılacağı tarih açıklanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ödemelerin yapılacağı günü yakından takip ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı farkı ne zaman ödenecek?

01 Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 3.552 TL emekli maaşı farkları ne zaman ödenecek?

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 17,76 oranında artırılırken, en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Düzenlemenin Resmî Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte 3 bin 552 TL'lik maaş farkının ödeme tarihi de netleşti. Böylece milyonlarca emeklinin beklediği fark ödemeleri için takvim kesinlik kazanmış oldu.

02 Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 3.552 TL emekli maaşı farkları ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU!

En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Söz konusu fark ödemeleri ilgili banka hesaplarından çekilecek.

03 Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 3.552 TL emekli maaşı farkları ne zaman ödenecek?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yasal düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak belirlendi.Artış Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

04 Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 3.552 TL emekli maaşı farkları ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR?

En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte bu kapsamdaki emekliler için 3 bin 552 TL maaş farkı oluşacak.

Ancak emeklilerin alacağı kesin fark tutarı, kişinin mevcut maaşına ve SGK kayıtlarına göre değişiklik gösterebilir.

05 Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 3.552 TL emekli maaşı farkları ne zaman ödenecek?
06 Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 3.552 TL emekli maaşı farkları ne zaman ödenecek?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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