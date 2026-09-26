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  • Emekli maaşı nasıl artırılır? Başvuru tarihine dikkat! İşte milyonlar için 5 formül

Emekli maaşı nasıl artırılır? Başvuru tarihine dikkat! İşte milyonlar için 5 formül

Emekli olacak milyonlarca kişi daha yüksek maaş almanın yollarını arıyor. Emeklilik dilekçesinin verileceği tarih, maaş hesabında ciddi farklara yol açabiliyor. İşte emekli maaşını artırmak için 5 formül....

01 Emekli maaşı nasıl artırılır? Başvuru tarihine dikkat! İşte milyonlar için 5 formül
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Milyonlarca emeklinin temmuz zammının ardından gözler Ocak 2027 artışına çevrilirken, emeklilik hakkı elde eden sigortalılar için de önemli bir karar süreci başladı Emeklilikte yüksek aylık almak isteyenlerin çalışma hayatında bazı kritik noktalara dikkat etmesi gerekiyor.

02 Emekli maaşı nasıl artırılır? Başvuru tarihine dikkat! İşte milyonlar için 5 formül

SGK'ya bildirilen prime esas kazançtan ek ödemelere, birden fazla işte çalışmadan borçlanmaya ve emeklilik dilekçesinin zamanlamasına kadar birçok unsur emekli aylığını etkiliyor. İşte adım adım yüksek emekli maaşının yolları...

03 Emekli maaşı nasıl artırılır? Başvuru tarihine dikkat! İşte milyonlar için 5 formül

SGK'YA BİLDİRİLEN KAZANÇ ÖNEMLİ

Emekli aylığının belirlenmesinde çalışırken SGK'ya bildirilen prime esas kazanç önemli bir rol oynuyor. Yalnızca prim gününün fazla olmasının daha yüksek aylık anlamına gelmiyor, bazı durumlarda daha az prim günü bulunan kişiye daha yüksek emekli aylığı bağlanabiliyor.

04 Emekli maaşı nasıl artırılır? Başvuru tarihine dikkat! İşte milyonlar için 5 formül

Bunun temel nedenlerinden biri, çalışanın SGK'ya bildirilen kazancının aylık hesabında dikkate alınması. Ayrıca farklı dönemlerde uygulanan aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları da emekli aylığının tutarını etkiliyor.

05 Emekli maaşı nasıl artırılır? Başvuru tarihine dikkat! İşte milyonlar için 5 formül

EK ÖDEMELERİN BORDRODA GÖSTERİLMESİ GEREKİYOR

Çalışanın yalnızca temel maaşının değil, prime esas kazanca dahil olan ek ödemelerinin de doğru şekilde bildirilmesi önem taşıyor.

Birden fazla işyerinde çalışmak da prime esas kazancı yükseltebiliyor. Ancak bu durumdaki kazançların SGK'ya bildirilmesi ve prim hesabının ilgili sınırlar çerçevesinde yapılması gerekiyor

06 Emekli maaşı nasıl artırılır? Başvuru tarihine dikkat! İşte milyonlar için 5 formül

BORÇLANMA KARARI AYLIK HESABINI ETKİLEYEBİLİYOR

Askerlik, doğum gibi borçlanmalar da emekli aylığı hesabında etkili olabiliyor. Ancak borçlanmanın aylığı ne ölçüde değiştireceği, kişinin primlerinin hangi dönemde bulunduğuna ve hangi kazanç üzerinden yatırıldığına göre farklılık gösterebiliyor.

07 Emekli maaşı nasıl artırılır? Başvuru tarihine dikkat! İşte milyonlar için 5 formül

Bu nedenle borçlanmanın emekli aylığı üzerindeki etkisinin kişisel prim ve kazanç geçmişi üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor.

08 Emekli maaşı nasıl artırılır? Başvuru tarihine dikkat! İşte milyonlar için 5 formül

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNDE TARİH NEDEN ÖNEMLİ?

Emeklilik hakkı kazanan sigortalılar açısından yalnızca yapılacak zam değil, dilekçenin verildiği tarih de maaş hesabında belirleyici oluyor.

Emekli aylıkları, başvurunun yapıldığı yıla göre farklı güncelleme katsayıları üzerinden hesaplanıyor. 1999 öncesi dönem, 2000-2008 arası dönem ve 2008 sonrası dönem için uygulanan hesaplama yöntemlerinde de farklılıklar bulunuyor.

09 Emekli maaşı nasıl artırılır? Başvuru tarihine dikkat! İşte milyonlar için 5 formül

Takvim'den Çığın Ön Yener'in haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026'nın ocak ayında yüzde 12,19, temmuz ayında ise yüzde 17,76 oranında zam aldı. Bu iki artışın kümülatif etkisi yüzde 32,11 olarak hesaplanıyor.

2027'de dilekçe verenlerin hesabında ise 2026 yılı enflasyonunun tamamı ile büyümenin yüzde 30'u üzerinden oluşacak güncelleme katsayısı dikkate alınacak.

Yıllık enflasyon ile büyüme payının toplamının yüzde 32 seviyesine ulaşmaması halinde, 2027 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları 2026'da emekli olanlara göre daha düşük kalabilecek.

10 Emekli maaşı nasıl artırılır? Başvuru tarihine dikkat! İşte milyonlar için 5 formül

Orta Vadeli Program'daki 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4, büyüme tahmini ise yüzde 3,3 olarak veriliyor. Bu varsayımlarla güncelleme katsayısının yüzde 29,39, yani 1,2939 olması bekleniyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61 yıl sonu enflasyon ve yüzde 3 büyüme tahminleri dikkate alındığında ise güncelleme katsayısının yüzde 30,51, yani 1,3051 seviyesinde oluşabileceği hesaplanıyor.

Bu durumda 2027'de emeklilik başvurusu yapanların maaşı 2026'da yapanlara göre daha az olacak.

11 Emekli maaşı nasıl artırılır? Başvuru tarihine dikkat! İşte milyonlar için 5 formül

KASIM ENFLASYONU KRİTİK ÖNEMDE

Emeklilik dilekçesi konusunda kesin tablonun ortaya çıkması için yılın son aylarındaki enflasyon verileri önem taşıyor. Özellikle kasım ayına ilişkin TÜFE verisi, iki farklı dönemde emekli olacakların maaş hesabına ilişkin beklentileri netleştirecek.

Aralık ayında açıklanacak kasım enflasyonunun ardından 2026'da emekli olmak ile 2027'ye kalmak arasındaki fark daha net görülebilecek.

12 Emekli maaşı nasıl artırılır? Başvuru tarihine dikkat! İşte milyonlar için 5 formül

SSK VE BAĞKUR TABAN AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut 23 bin 552 liralık taban aylığın dört senaryoya göre en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'den 25 bin 681 TL ile 26 bin 96 TL arasına çıkabilecek.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı için beklentiler şu şekilde:

  • OVP senaryosu: 25 bin 681 TL
  • AA Finans senaryosu: 25 bin 900 TL
  • Piyasa Katılımcıları Anketi: 25 bin 924 TL
  • FKB senaryosu: 26 bin 96 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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