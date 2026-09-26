Emekli maaşı nasıl artırılır? Başvuru tarihine dikkat! İşte milyonlar için 5 formül

Takvim'den Çığın Ön Yener'in haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026'nın ocak ayında yüzde 12,19, temmuz ayında ise yüzde 17,76 oranında zam aldı. Bu iki artışın kümülatif etkisi yüzde 32,11 olarak hesaplanıyor.

2027'de dilekçe verenlerin hesabında ise 2026 yılı enflasyonunun tamamı ile büyümenin yüzde 30'u üzerinden oluşacak güncelleme katsayısı dikkate alınacak.

Yıllık enflasyon ile büyüme payının toplamının yüzde 32 seviyesine ulaşmaması halinde, 2027 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları 2026'da emekli olanlara göre daha düşük kalabilecek.