Emekli maaşı nasıl artırılır? Başvuru tarihine dikkat! İşte milyonlar için 5 formül

Orta Vadeli Program'daki 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4, büyüme tahmini ise yüzde 3,3 olarak veriliyor. Bu varsayımlarla güncelleme katsayısının yüzde 29,39, yani 1,2939 olması bekleniyor.
Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61 yıl sonu enflasyon ve yüzde 3 büyüme tahminleri dikkate alındığında ise güncelleme katsayısının yüzde 30,51, yani 1,3051 seviyesinde oluşabileceği hesaplanıyor.
Bu durumda 2027'de emeklilik başvurusu yapanların maaşı 2026'da yapanlara göre daha az olacak.