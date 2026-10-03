Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

EKONOMİSTLERİN ZAM BEKLENTİSİ NE?

Eylül ayı enflasyonu öncesinde AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,66 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyonun yüzde 10,11 olması ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin aynı oranda zam alması bekleniyor.

Bu senaryoda mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığının yaklaşık 25 bin 933 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

Ancak söz konusu rakamların tahminlere dayandığı ve kesin zam oranının ilgili döneme ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla ortaya çıkacağı unutulmamalı.