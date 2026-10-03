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  • Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam için gözler 5 Ekim'de açıklanacak eylül ayı enflasyon verisine çevrildi. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 6 aylık zam oranı yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında değişiyor. Mevcut 23 bin 552 liralık en düşük aylık üzerinden yapılan hesaplamalarda maaşın 25 bin 601 TL ile 26 bin 79 TL arasında olması öngörülüyor. İşte detaylar...

01 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı maaş artışı için hesaplamalar sürüyor. Emeklilerin zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyonun şekillenmesinde kritik aşamalardan biri olan eylül ayı TÜFE verisi, 5 Ekim'de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

02 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

Açıklanacak veriyle birlikte emeklilerin ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalarda üçüncü veri de ortaya çıkmış olacak.

03 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

2026'nın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında TÜFE yüzde 1,78 artarken, ağustos ayında aylık artış yüzde 1,84 oldu. Ağustos itibarıyla yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 olarak kaydedildi.

04 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

EKONOMİSTLERİN ZAM BEKLENTİSİ NE?

Eylül ayı enflasyonu öncesinde AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,66 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyonun yüzde 10,11 olması ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin aynı oranda zam alması bekleniyor.

Bu senaryoda mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığının yaklaşık 25 bin 933 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

Ancak söz konusu rakamların tahminlere dayandığı ve kesin zam oranının ilgili döneme ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla ortaya çıkacağı unutulmamalı.

05 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

FARKLI KURUMLARIN ENFLASYON TAHMİNLERİ

Emekli maaşlarına ilişkin hesaplamalarda farklı kurumların yıl sonu enflasyon öngörüleri de dikkate alınıyor.

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,4 olarak yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi.

06 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 seviyesine çıktı.

07 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

Finansal Kurumlar Birliği'nin FKB Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında ise eylül ayı TÜFE artışının yüzde 2,11, yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 30,39 olması bekleniyor.

08 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

Bu tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında gerçekleşebileceği hesaplanıyor.

09 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...
10 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

23 BİN 552 TL ALAN EMEKLİNİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden farklı enflasyon tahminlerine göre yapılan hesaplamalar şöyle:

11 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

23 bin 552 TL alan emeklinin tahmini maaşı

TCMB tahmini (%8,70 zam): 25.601 TL

OVP tahmini (%9,04 zam): 25.681 TL

Piyasa tahmini (%10,06 zam): 25.921 TL

AA Finans tahmini (%10,11 zam): 25.933 TL

FKB tahmini (%10,73 zam): 26.079 TL

12 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

24 bin TL maaş alan emeklinin tahmini maaşı

TCMB tahmini: 26.088 TL

OVP tahmini: 26.170 TL

Piyasa tahmini: 26.414 TL

AA Finans tahmini: 26.426 TL

FKB tahmini: 26.575 TL

13 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

25 bin TL maaş alan emeklinin tahmini maaşı

TCMB tahmini: 27.175 TL

OVP tahmini: 27.260 TL

Piyasa tahmini: 27.515 TL

AA Finans tahmini: 27.528 TL

FKB tahmini: 27.683 TL

14 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

30 bin TL maaş alan emeklinin tahmini maaşı

TCMB tahmini: 32.610 TL

OVP tahmini: 32.712 TL

Piyasa tahmini: 33.018 TL

AA Finans tahmini: 33.033 TL

FKB tahmini: 33.219 TL

15 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

35 bin TL maaş alan emeklinin tahmini maaşı

TCMB tahmini: 38.045 TL

OVP tahmini: 38.164 TL

Piyasa tahmini: 38.521 TL

AA Finans tahmini: 38.539 TL

FKB tahmini: 38.756 TL

16 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

40 bin TL maaş alan emeklinin tahmini maaşı

TCMB tahmini: 43.480 TL

OVP tahmini: 43.616 TL

Piyasa tahmini: 44.024 TL

AA Finans tahmini: 44.044 TL

FKB tahmini: 44.292 TL

17 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

45 bin TL maaş alan emeklinin tahmini maaşı

TCMB tahmini: 48.915 TL

OVP tahmini: 49.068 TL

Piyasa tahmini: 49.527 TL

AA Finans tahmini: 49.550 TL

FKB tahmini: 49.829 TL

18 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

50 bin TL maaş alan emeklinin tahmini maaşı

TCMB tahmini: 54.350 TL

OVP tahmini: 54.520 TL

Piyasa tahmini: 55.030 TL

AA Finans tahmini: 55.055 TL

FKB tahmini: 55.365 TL

19 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

55 bin TL maaş alan emeklinin tahmini maaşı

TCMB tahmini: 59.785 TL

OVP tahmini: 59.972 TL

Piyasa tahmini: 60.533 TL

AA Finans tahmini: 60.561 TL

FKB tahmini: 60.901 TL

20 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 zamlı maaş tablosu...

Not: Bu tablo yalnızca verilen enflasyon/zam varsayımları üzerinden yapılan matematiksel hesaplamadır. Kesin Ocak 2027 emekli zammı ve en düşük aylık tutarı, ilgili dönemde açıklanacak resmi veriler ve uygulanacak düzenlemeler sonrasında netleşecektir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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