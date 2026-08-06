  • Haberler
  • Galeri
  • EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3'lü senaryo

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3'lü senaryo

En düşük emekli maaşının resmen 23 bin 552 liraya yükselmesinin ardından milyonlar zam farkının yatırılacağı tarihe odaklandı. Tabana aylık alan 5.1 milyon emekliye yapılacak zam farkı için ödeme takvimi SGK tarafından açıklandı. Aynı zamanda ÜİK'in açıkladığı Temmuz TÜFE verilerinin ardından ocak artışlarıyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Peki fark ödemesi ne zaman yapılacak? Kaç TL yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3'lü senaryo...

01 EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3’lü senaryo
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarılılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararın ardından gözler fark ödemelerinin yatırılacağı tarihe çevrildi.

02 EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3’lü senaryo

TABAN AYLIK İÇİN ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri 17-28 Temmuz itibarıyla yapıldı. Bağkur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlarını aldı. Taban aylık alanlara ise 20 bin TL ödeme yapıldı.

03 EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3’lü senaryo

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre zam farkları 7 Ağustos'ta taban aylık alan tüm emeklilere aynı anda hesaplara yatırılacak.

04 EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3’lü senaryo

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır" denildi.

05 EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3’lü senaryo

TABAN AYLIK FARKI İÇİN KAÇ TL YATIRILACAK?

5.1 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ek ödeme dahil aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilerin maaşı Hazine desteğiyle bu tutara tamamlanacak. Ek ödeme tutarı ise 3 bin 552 TL olacak. Zammın bütçeye etkisi ise 79 milyar TL olarak hesaplanıyor.

06 EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3’lü senaryo

EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

Emekliler, maaşlarının yanı sıra her ay yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Düşük maaşlı emeklilerde ise bu oran yüzde 5 olarak uygulanıyor.

Mevcut kök maaşı 12.000 TL olan bir emeklinin yeni kök maaşı 14.131 TL'ye, ek ödemesi ise 565,25 TL'ye çıkacak.

Mevcut kök aylığı 14.000 TL olanların yeni kök maaşı 16.486 TL'ye yükselirken ek ödemesi 659,46 TL olacak.

07 EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3’lü senaryo

En düşük emekli aylığı alanlar için kök maaş ve hazine desteği hesabı şu şekilde olması bekleniyor:

Mevcut Kök Maaş (TL) Mevcut %4 Ek Ödeme (TL) Ek Ödeme Dahil Mevcut Durum (TL) %17,76 Enflasyon Zamlı Yeni Tutar (TL) Hazine Desteği (Tamamlama Farkı) (TL) Ele Geçecek Net Maaş (TL)
12.000 480 12.480 14.696,45 8.855,55 23.552,00
12.500 500 13.000 15.308,80 8.243,20 23.552,00
13.000 520 13.520 15.921,15 7.630,85 23.552,00
13.500 540 14.040 16.533,50 7.018,50 23.552,00
14.000 560 14.560 17.145,86 6.406,14 23.552,00
14.500 580 15.080 17.758,21 5.793,79 23.552,00
15.000 600 15.600 18.370,56 5.181,44 23.552,00
15.500 620 16.120 18.982,91 4.569,09 23.552,00
16.000 640 16.640 19.595,26 3.956,74 23.552,00
16.269 651 16.920 19.924,94 3.627,06 23.552,00
08 EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3’lü senaryo

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ İÇİN İLK ZAM ORANI GELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 1.78 arttı. Enflasyoda son 6 yılın en düşük temmuz artışı gerçekleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılcak zam için ilk oran da netleşmiş oldu.

09 EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3’lü senaryo

OCAK 2027 İÇİN 3 SENARYO MASADA

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 döneminde alacağı zam oranına dair ilk hesaplamalar ortaya çıktı.

10 EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3’lü senaryo

Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi'nin tahminleri Ocak 2027 zammı için üç farklı senaryo sundu. Emeklilerin zam oranının yüzde 7 ile 10.67 arasında değişmesi bekleniyor.

11 EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3’lü senaryo

Merkez Bankası'nın yıl sonu TÜFE tahmini olan yüzde 26'nın gerçekleşmesi halinde ocaktaki zam yüzde 7 olacak. Piyasa katılımcıları anketindeki yüzde 29.21lik tahmin gerçekleşirse zam oranı yüzde 9.72 olacak. Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi çalışmasındaki yüzde 30.32 gerçekleşirse zam oranı yüzde 10.67 olacak.

12 EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3’lü senaryo

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu tahminlere göre 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylık ocak ayında 25 bin-26 bin lira aralığına yükselecek.

13 EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3’lü senaryo

En düşük emekli aylığına yüzde 7 artış olursa 25 bin 201, yüzde 9,7 zam yapılırsa 25 bin 841, yüzde 10,67 artış halinde 26 bin 65 liraya çıkacak.

14 EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3’lü senaryo

İşte SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zam tablosu:

Mevcut Maaş (TL) %7 Zamlı (TL) %9,72 Zamlı (TL) %10,67 Zamlı (TL)
23.552 25.201 25.841 26.065
24.000 25.680 26.333 26.561
25.000 26.750 27.430 27.668
26.000 27.820 28.527 28.774
27.000 28.890 29.624 29.881
28.000 29.960 30.722 30.988
29.000 31.030 31.819 32.094
30.000 32.100 32.916 33.201
31.000 33.170 34.013 34.308
32.000 34.240 35.110 35.414
33.000 35.310 36.208 36.521
34.000 36.380 37.305 37.628
35.000 37.450 38.402 38.735
36.000 38.520 39.499 39.841
37.000 39.590 40.596 40.948
38.000 40.660 41.694 42.055
39.000 41.730 42.791 43.161
40.000 42.800 43.888 44.268
41.000 43.870 44.985 45.375
42.000 44.940 46.082 46.481
43.000 46.010 47.180 47.588
44.000 47.080 48.277 48.695
45.000 48.150 49.374 49.802
46.000 49.220 50.471 50.908
47.000 50.290 51.568 52.015
48.000 51.360 52.666 53.122
49.000 52.430 53.763 54.228
50.000 53.500 54.860 55.335
51.000 54.570 55.957 56.442
52.000 55.640 57.054 57.548
53.000 56.710 58.152 58.655
54.000 57.780 59.249 59.762
55.000 58.850 60.346 60.869
56.000 59.920 61.443 61.975
57.000 60.990 62.540 63.082
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#EMEKLİ ZAMMI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!