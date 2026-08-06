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EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3'lü senaryo

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! 3.552 TL ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3'lü senaryo

En düşük emekli maaşının resmen 23 bin 552 liraya yükselmesinin ardından milyonlar zam farkının yatırılacağı tarihe odaklandı. Tabana aylık alan 5.1 milyon emekliye yapılacak zam farkı için ödeme takvimi SGK tarafından açıklandı. Aynı zamanda ÜİK'in açıkladığı Temmuz TÜFE verilerinin ardından ocak artışlarıyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Peki fark ödemesi ne zaman yapılacak? Kaç TL yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve yeni zam için 3'lü senaryo...