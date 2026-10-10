Emekli promosyonlarında ekim yarışı: Ödemeler 35 bin TL’ye ulaşıyor

PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN HESABA YATIRILIYOR?
Promosyon ödemeleri, taahhütnamenin imzalanması ve ilk emekli maaşının ilgili bankaya yatırılmasının ardından, kampanya şartlarına bağlı olarak tek seferde yapılabiliyor. Verilen bilgilere göre ödeme, işlemlerin tamamlanmasının ardından en geç üç iş günü içinde hesaba aktarılıyor.
Taahhüt süresi devam ederken banka değiştirmek de mümkün olabiliyor. Ancak kalan süreye karşılık gelen promosyonun iadesi ve varsa banka değişikliğini engelleyen sözleşmesel durumların değerlendirilmesi gerekiyor. Şartların sağlanması hâlinde maaş taşıma işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Emeklilerin kendileri için en avantajlı seçeneği belirlerken yalnızca ilan edilen en yüksek tutara değil, doğrudan nakit olarak alacakları promosyon miktarına, ek koşullara ve üç yıllık taahhüdün getirdiği yükümlülüklere birlikte bakması gerekiyor.