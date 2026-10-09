Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte yeni hesaplamalar...

YÜZDE 25 VE YÜZDE 30 ZAM SENARYOSUNDA ASGARİ ÜCRET
Mevcut ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre iki farklı zam senaryosu öne çıkıyor:
Yüzde 25 zam senaryosu: Brüt asgari ücretin 33.030 TL'den 41.287,50 TL'ye, net ücretin ise 28.075,50 TL'den yaklaşık 35.095 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
Yüzde 30 zam senaryosu: Brüt asgari ücretin yaklaşık 42.939 TL'ye, net asgari ücretin ise yaklaşık 36.500 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.
Bu tutarlar, belirtilen artış oranları üzerinden oluşturulan tahminlerdir. Kesin rakamlar, asgari ücret görüşmelerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.