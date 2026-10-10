Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

OCAK 2027 MAAŞ ZAMMINDA SON DURUM
Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ocak ayı maaş artışlarına ilişkin ilk hesaplamalar ortaya çıktı. Üç aylık enflasyonun yüzde 5,57'ye ulaşması, yılın ikinci yarısındaki toplam fiyat artışının henüz tamamlanmadığını gösteriyor.
Mevcut tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9-10, memur ve memur emeklileri için yüzde 7-8 oranında artış ihtimali öne çıkıyor. Asgari ücrette ise yüzde 25-30 aralığındaki zam senaryoları gündemde bulunuyor.
Bununla birlikte ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları açıklanmadan emekli ve memur zamları kesinleşmeyecek. Asgari ücrette de görüşmeler ve resmî karar süreci belirleyici olacak.