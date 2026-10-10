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  • Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli ve memurların ocak ayında alacağı zam için ilk hesaplamalar ortaya çıktı. Üç aylık enflasyon yüzde 5,57'ye ulaşırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9-10, memur ve memur emeklileri için yüzde 7-8 artış tahmin ediliyor. Asgari ücrette ise yüzde 25-30 zam beklentisi öne çıkıyor. İşte detaylar...

01 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretlinin gözü ocak ayında yapılması beklenen maaş artışlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla yılın ikinci yarısına ilişkin üç aylık enflasyon oranı belli oldu. Açıklanan veriler, 2027 yılının ocak ayında uygulanacak maaş zamlarına yönelik ilk hesaplamaların yapılmasını sağladı.

02 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

Yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memurlar ve memur emeklileri için farklı zam senaryoları gündeme gelirken asgari ücretteki olası artış da merak konusu oldu. Ancak mevcut oranların ve hesaplanan maaşların henüz kesinleşmediği unutulmamalı.

03 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

EYLÜL AYI ENFLASYONU MAAŞ ZAMLARINI NASIL ETKİLEDİ?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşen enflasyonla birlikte temmuz-eylül dönemindeki birikimli artış yüzde 5,57'ye ulaştı.

04 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

Üç aylık enflasyon verisi, özellikle ocak ayında maaş artışı bekleyen emekliler ve kamu çalışanları açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Bununla birlikte yılın son çeyreğinde açıklanacak ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları da hesaplamaya dahil edilecek.

05 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

Altı aylık enflasyon oranının kesinleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşirken memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkı birlikte değerlendirilecek.

06 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

ÜÇ AYLIK YÜZDE 5,57 ENFLASYON NE ANLAMA GELİYOR?

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleşen toplam yüzde 5,57'lik enflasyon, emekli maaşlarına yapılacak ocak zammının henüz ilk bölümünü oluşturuyor. Önümüzdeki üç ayda açıklanacak veriler, altı aylık toplam enflasyonu belirleyecek.

07 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında, ilgili altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon dikkate alınıyor. Dolayısıyla mevcut yüzde 5,57'lik oran, kesinleşmiş ocak zammı olarak değerlendirilmemeli.

08 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

Yılın kalan bölümünde fiyat artışlarının nasıl seyredeceği, emeklilerin alacağı zam oranını da doğrudan etkileyecek. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda maaş artışına ilişkin hesaplamalar da değişebilecek.

09 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, yalnızca enflasyon oranına göre belirlenmiyor. Toplu sözleşmeyle belirlenen maaş artışına ek olarak, ilgili dönemde oluşan enflasyonun sözleşmede dikkate alınan oranı aşması halinde enflasyon farkı da hesaplanıyor.

10 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

Temmuz ayında uygulanan yüzde 7'lik zam sonrasında, yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri yeni artışın belirlenmesinde önem taşıyor. Üç aylık enflasyon oranı tek başına nihai farkı ortaya koymasa da ocak ayı için yapılacak hesaplamalara başlangıç oluşturuyor.

11 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

Yıl sonu enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin toplam maaş artışının yüzde 7-8 aralığında kalabileceği öngörülüyor. Kesin oran ise enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda belli olacak.

12 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

2026 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Ocak 2027 maaş zamlarına ilişkin tahminlerde yıl sonu enflasyon beklentileri belirleyici rol oynuyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 olduğu belirtiliyor.

13 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

Bu tahmin doğrultusunda yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşebileceği hesaplanıyor. Piyasa beklentilerinin yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'a yaklaşacağı yönünde şekillenmesi durumunda ise altı aylık enflasyonun yüzde 10 civarına çıkması mümkün görülüyor.

14 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 9-10 aralığında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme artışı ve olası enflasyon farkının toplam etkisi dikkate alındığında yüzde 7-8 bandı öne çıkıyor.

Söz konusu oranlar, mevcut tahminlere dayalı hesaplamalardan oluşuyor ve kesinleşmiş zam anlamına gelmiyor.

15 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Beklenen zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalar, ocak ayında maaşların ulaşabileceği seviyelere ilişkin tahminleri de gündeme getirdi.

16 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

Yüzde 8'lik artış senaryosuna göre en düşük memur maaşının 75 bin 849 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 52 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

17 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığının da 26 bin ile 27 bin TL aralığında olabileceği tahmin ediliyor. Ancak en düşük emekli aylığına ilişkin nihai tutar, yapılacak yasal düzenlemelere bağlı olarak farklılaşabilir.

18 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

ÖNE ÇIKAN MAAŞ TAHMİNLERİ ŞÖYLE:

  • En düşük memur maaşı: Yaklaşık 75 bin-76 bin TL
  • En düşük memur emeklisi aylığı: Yaklaşık 33 bin-34 bin TL
  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahmini taban aylık: 26 bin-27 bin TL
  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklenen zam oranı: Yüzde 9-10
  • Memur ve memur emeklilerinin beklenen toplam zam oranı: Yüzde 7-8

Bu tutarlar tahmini senaryolara dayanıyor. Nihai maaşlar, açıklanacak enflasyon verileri ve gerekli yasal düzenlemeler sonrasında kesinleşecek.

19 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında yalnızca emekli ve memur maaşlarında değil, asgari ücrette yapılabilecek artış da gündemde. Ancak asgari ücret zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında olduğu gibi doğrudan altı aylık enflasyon oranına bağlı olarak hesaplanmıyor.

20 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

Gerçekleşen enflasyon, yıl sonu beklentileri ve genel ekonomik koşullar, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecinde dikkate alınan unsurlar arasında bulunuyor. Geçmiş dönemlerde enflasyon verileri ücret görüşmelerinde önemli bir gösterge olarak kullanıldı.

21 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

Benzer bir yaklaşımın izlenmesi halinde yeni asgari ücrette yüzde 25-30 aralığında bir artış ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak bu oranlar henüz kesinleşmiş bir karar değil. Yeni ücret, yapılacak görüşmelerin ve resmî açıklamaların ardından belli olacak.

22 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

YÜZDE 25 VE YÜZDE 30 ZAM SENARYOSUNDA ASGARİ ÜCRET

Mevcut ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda iki farklı artış ihtimali öne çıkıyor. Yüzde 25 ve yüzde 30 zam senaryolarına göre tahmini tutarlar şöyle:

23 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

YÜZDE 25 ZAM SENARYOSU:

Brüt asgari ücretin 33.030 TL'den 41.287,50 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Net asgari ücretin 28.075,50 TL'den yaklaşık 35.095 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.

Yüzde 30 zam senaryosu:

Brüt asgari ücretin yaklaşık 42.939 TL'ye ulaşabileceği öngörülüyor.

Net asgari ücretin yaklaşık 36.500 TL seviyesine yükselebileceği tahmin ediliyor.

Bu rakamlar, belirtilen zam oranlarının mevcut ücretlere uygulanmasıyla elde edilen tahmini tutarlardır. Kesin asgari ücret, resmî kararın açıklanmasıyla netleşecek.

24 Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2027 için yeni hesaplama...

OCAK 2027 MAAŞ ZAMMINDA SON DURUM

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ocak ayı maaş artışlarına ilişkin ilk hesaplamalar ortaya çıktı. Üç aylık enflasyonun yüzde 5,57'ye ulaşması, yılın ikinci yarısındaki toplam fiyat artışının henüz tamamlanmadığını gösteriyor.

Mevcut tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9-10, memur ve memur emeklileri için yüzde 7-8 oranında artış ihtimali öne çıkıyor. Asgari ücrette ise yüzde 25-30 aralığındaki zam senaryoları gündemde bulunuyor.

Bununla birlikte ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları açıklanmadan emekli ve memur zamları kesinleşmeyecek. Asgari ücrette de görüşmeler ve resmî karar süreci belirleyici olacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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