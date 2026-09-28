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  • EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3 farklı tahmin, 3 farklı hesap: 4A, 4B ve 4C emeklisi zam hesabı...

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3 farklı tahmin, 3 farklı hesap: 4A, 4B ve 4C emeklisi zam hesabı...

Emekli maaşı hesabı 2027 için 3 farklı tahmin ve maaş hesabı masada. 4A, 4B ve 4C emeklisi ocak ayında ne zam alacağını merak etmeye devam ediyor. Emekli ve memur zamlarının belirlenmesinden en büyük etkenlerden biri enflasyon oranları… 2026 yıl sonunda gelecek olan enflasyon tüm maaş hesaplarını değiştirecek. En düşük emekli zammı ve en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

01 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3 farklı tahmin, 3 farklı hesap: 4A, 4B ve 4C emeklisi zam hesabı...
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4A, 4B ve 4C emeklisi maaş zamlarının belli olmasına sadece 3 enflasyon verisi kaldı. Emekli maaşı için belirlenecek oran 6 aylık enflasyonun ortaya çıkmasıyla netlik kazanacak. Aynı şekilde memur maaşı ve en düşük memur emekli maaşı da belli olacak. İşte 3 farklı hesap..

02 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3 farklı tahmin, 3 farklı hesap: 4A, 4B ve 4C emeklisi zam hesabı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 33 BİN LİRAYI GEÇECEK

Yıl sonu enflasyon tahminleri arasından en çok telaffuz edilen yüzde 28 oranı. 2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 28 gelmesi halinde maaş zamlarına yansıtılacak oran SSK, Bağkur emeklisi için yüzde 8,70 olacak.

03 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3 farklı tahmin, 3 farklı hesap: 4A, 4B ve 4C emeklisi zam hesabı...

Bu hesabın gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığı 2 bin 49 lira artışla 25 bin 601 liraya yükselecek. Memur emeklisi yüzde 6,67 olacak. Böylelikle en düşük memur emeklisi maaşı 33 bin 631 lira şeklinde hesaplanacak.

04 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3 farklı tahmin, 3 farklı hesap: 4A, 4B ve 4C emeklisi zam hesabı...

SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ TAHMİN

Bir diğer enflasyon tahmini ise yüzde 28,4. Yıl sonunda enflasyonun bu şekilde gelmesi halinde zam oranı yüzde 9,04 olacak.

05 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3 farklı tahmin, 3 farklı hesap: 4A, 4B ve 4C emeklisi zam hesabı...

Böylelikle SSK, Bağkur emeklisine yansıtılacak zamla en düşük aylık 25 bin 681 TL olacak. Bu hesaba göre en düşük memur emeklisi maaşı 33 bin 735 liraya yükselecek.

06 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3 farklı tahmin, 3 farklı hesap: 4A, 4B ve 4C emeklisi zam hesabı...

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,6 seviyesine ulaşması halinde maaş hesapları değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı % 10,06'ya çıkacak. Böylece en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı 25 bin 921 lira olacak.

07 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3 farklı tahmin, 3 farklı hesap: 4A, 4B ve 4C emeklisi zam hesabı...

Memur emeklisi zam oranı % 8,01 olurken en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 53 liraya çıkacak.

08 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3 farklı tahmin, 3 farklı hesap: 4A, 4B ve 4C emeklisi zam hesabı...

Memur maaş katsayısındaki artışla kamu görevlilerinin aylıkları yeniden hesaplanacak. Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş 75 bin 140-76 bin 355 lira aralığına yükselecek.

09 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3 farklı tahmin, 3 farklı hesap: 4A, 4B ve 4C emeklisi zam hesabı...

Memurların eş yardımı 3 bin 581 liradan 3 bin 832-3 bin 894 lira aralığına çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 787,76 liradan 843-856, 6 yaş üstü için 393,88 liradan 421-428 lira aralığına ulaşacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#EMEKLİ MAAŞI #EMEKLİ ZAMMI

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