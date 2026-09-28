EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3 farklı tahmin, 3 farklı hesap: 4A, 4B ve 4C emeklisi zam hesabı...

4A, 4B ve 4C emeklisi maaş zamlarının belli olmasına sadece 3 enflasyon verisi kaldı. Emekli maaşı için belirlenecek oran 6 aylık enflasyonun ortaya çıkmasıyla netlik kazanacak. Aynı şekilde memur maaşı ve en düşük memur emekli maaşı da belli olacak. İşte 3 farklı hesap..