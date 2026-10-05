EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo belli oldu: Emekliye zam ne kadar olacak?

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi.
Finansal Kurumlar Birliği'nin FKB Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında ise TÜFE'nin eylülde yüzde 2,11 artacağı tahmin edildi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde yüzde 30,32'den yüzde 30,39'a yükseldi.