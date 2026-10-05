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  • EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

Emekli maaşı 2027 için belirleyici olacak enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Eylül ayına ilişkin aylık TÜFE oranının ortaya çıkmasıyla 3 aylık enflasyon farkı yeniden hesaplandı. Milyonlarca SSK, Bağkur emeklisinin merakla beklediği Ocak 2027 emekli zammı büyük oranda belli olurken geriye sadece 3 veri kaldı. Mevcut durumda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşı yüzde kaç zamlanacak? Emekliye zam sürecinde en merak edilen detaylar…

01 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?
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Emekli zammı 2027 bugün saat 10:00'da açıklanırken eylül ayı enflasyon rakamları da belli oldu. Milyonlarca SSK, Bağkur emeklisi emekli maaşı zamlarını merak ediyor. Enflasyon rakamları emekliye zam sürecinde en büyük belirleyicilerden biri. İşte yeni hesaplar ve detaylar…

02 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,49 artış olarak gerçekleşti. Bununla beraber SSK, Bağkur emekli zammı %5.57 şeklinde hesaplandı. Ocak zammı için geriye 3 veri kaldı.

Emekli zammı 2027 son dakika! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: emekliye zam ne kadar olacak? | Video

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03 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDEYDİ?

Enflasyon verileri öncesinde AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomist beklentilerini açıkladı. Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu.

04 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADAKİ SENARYOLAR

AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomistin aylık tahminine göre 3 aylık enflasyon yüzde 5,92'ye ulaşacak. Böylelikle emekliler için en az yüzde 6'ya yakın bir zam oranı kesinlik kazanacak. Buna göre taban aylık en az 25 bin TL olacak.

Emekli maaşlarına yapılacak zam 6 aylık enflasyon verilerine göre belli olacak. Ekonomistlerin yıllık enflasyon tahminlerine göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,11'e ulaşacak olacak. Bu durumda taban aylık 25 bin 933 liraya yükselecek.

05 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi.

Finansal Kurumlar Birliği'nin FKB Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında ise TÜFE'nin eylülde yüzde 2,11 artacağı tahmin edildi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde yüzde 30,32'den yüzde 30,39'a yükseldi.

06 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor.

FKB'nin tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında en az yüzde 8,70 en fazla ise yüzde 10,73 zam alacak.

07 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli aylığı şu şekilde olacak:

Mevcut maaş: 23.552 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
  • AA finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25 bin 933 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL
08 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

09 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

Mevcut maaş: 23.552 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25.933 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26.079 TL
10 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

Mevcut maaş: 24.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 26.088 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 26.170 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 26.414 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 26.426 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26.575 TL
11 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

Mevcut maaş: 25.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 27.175 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 27.260 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 27.515 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 27.528 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 27.638 TL
12 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

Mevcut maaş: 26.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 28.262 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 28.350 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 28.616 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 28.629 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 28.790 TL
13 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

Mevcut maaş: 28.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 30.436 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 30.531 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 30.817 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 30.831 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 31.004 TL
14 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

Mevcut maaş: 29.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 31.523 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 31.622 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 31.918 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 31.932 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 32.111 TL
15 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

Mevcut maaş: 30.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 32.610 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 32.712 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 33.021 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 33.033 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 33.219 TL
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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