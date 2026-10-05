EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: Emekliye zam ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADAKİ SENARYOLAR

AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomistin aylık tahminine göre 3 aylık enflasyon yüzde 5,92'ye ulaşacak. Böylelikle emekliler için en az yüzde 6'ya yakın bir zam oranı kesinlik kazanacak. Buna göre taban aylık en az 25 bin TL olacak.

Emekli maaşlarına yapılacak zam 6 aylık enflasyon verilerine göre belli olacak. Ekonomistlerin yıllık enflasyon tahminlerine göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,11'e ulaşacak olacak. Bu durumda taban aylık 25 bin 933 liraya yükselecek.