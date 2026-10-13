EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Paylaşılan verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 29,73 seviyesinde gerçekleşirken, TÜFE'deki artış aralık ayına göre yüzde 24,32, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 oldu.