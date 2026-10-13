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  • EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammına ilişkin hesaplamalar, enflasyon verileri ve yıl sonu beklentileri doğrultusunda şekilleniyor. Paylaşılan verilere göre üç aylık enflasyon farkı yüzde 5,57'ye ulaşırken, yıl sonu TÜFE tahminlerine göre zam oranının yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında olması bekleniyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığı için farklı senaryolarda hesaplanan yeni tutarlar ve zam tablosunun ayrıntıları merak ediliyor. İşte detaylar...

01 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak artışın ne kadar olacağını yakından takip ediyor. Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye yükselen en düşük emekli aylığının yeni yılda hangi seviyeye çıkacağı, enflasyon verileri ve yıl sonu beklentileri üzerinden hesaplanıyor.

02 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

Açıklanan veriler doğrultusunda üç aylık enflasyon artışı yüzde 5,57 olarak hesaplanırken, yılın kalan dönemine ilişkin enflasyon rakamları zam oranının belirlenmesinde etkili olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Orta Vadeli Program ve çeşitli ekonomik beklenti anketleri ise olası maaş artışlarına ilişkin farklı senaryolar ortaya koyuyor.

03 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Paylaşılan verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 29,73 seviyesinde gerçekleşirken, TÜFE'deki artış aralık ayına göre yüzde 24,32, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 oldu.

04 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 olarak açıklanan aylık enflasyonun ardından eylül verisiyle birlikte üç aylık artış yüzde 5,57'ye ulaştı.

Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Ancak kesin zam oranının belirlenebilmesi için yılın son üç ayına ait enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

05 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ÜÇ AYLIK ENFLASYONA GÖRE KAÇ TL OLDU?

Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL'ye yüzde 5,57 oranındaki artış uygulandığında hesaplanan tutar yaklaşık 24 bin 864 TL'ye ulaşıyor.

06 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

Bununla birlikte bu hesaplama, üç aylık enflasyon oranına dayalı bir ara hesaplamadır. Ocak 2027'de uygulanacak nihai artış oranı ve en düşük emekli aylığının kesin tutarı, açıklanacak kalan enflasyon verileri ile yapılabilecek yasal düzenlemelere bağlı olacak.

07 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...
08 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 FARKLI SENARYO

Yıl sonu enflasyon beklentileri, emekli maaşlarına yapılabilecek artış konusunda farklı hesaplamalara temel oluşturuyor. Paylaşılan tahminler üzerinden hazırlanan senaryolar şöyle:

09 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

1. MERKEZ BANKASI TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 28 olduğu varsayımında, altı aylık enflasyon artışı yüzde 8,70 olarak hesaplanıyor.

Bu senaryoda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 8,70 artışla yaklaşık 25 bin 601 TL'ye çıkıyor.

10 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

2. ORTA VADELİ PROGRAM TAHMİNİ

Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyon farkının yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Bu oranın uygulanması durumunda 23 bin 552 TL'lik maaşın yaklaşık 25 bin 681 TL olması hesaplanıyor.

11 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

3. PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,61'e yükseldiği belirtiliyor. Bu tahmine göre altı aylık enflasyon artışı yüzde 10,07 civarında hesaplanıyor.

Bu senaryoda en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 921 TL seviyesine ulaşıyor.

12 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

4. AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,66 olarak aktarılıyor. Bu tahmine göre altı aylık enflasyon artışı yüzde 10,11 seviyesinde hesaplanıyor.

Söz konusu orana göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 933 TL'ye yükseliyor.

13 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

5. FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ TAHMİNİ

Finansal Kurumlar Birliğinin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,39 olarak belirtiliyor. Bu senaryoda altı aylık enflasyon artışı yüzde 10,73 olarak hesaplanıyor.

Tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığının yaklaşık 26 bin 79 TL olması bekleniyor.

14 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ZAM TABLOSU

Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylık üzerinden hesaplanan tahmini tutarlar şöyle:

  • TCMB senaryosu: Yüzde 8,70 artışla 25.601 TL
  • OVP senaryosu: Yüzde 9,04 artışla 25.681 TL
  • Piyasa beklentisi: Yaklaşık yüzde 10,07 artışla 25.921 TL
  • AA Finans senaryosu: Yüzde 10,11 artışla 25.933 TL
  • Finansal Kurumlar Birliği senaryosu: Yüzde 10,73 artışla 26.079 TL

15 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

24 BİN TL VE 25 BİN TL MAAŞ ALAN EMEKLİLERİN ZAMLI MAAŞI

Aynı oranlar üzerinden yapılan hesaplamalar, farklı maaş seviyelerindeki emekliler için de tahmini sonuçlar ortaya koyuyor.

Mevcut maaşı 24 bin TL olanlar

  • Yüzde 8,70 zamla: 26.088 TL
  • Yüzde 9,04 zamla: 26.170 TL
  • Yüzde 10,07 zamla: yaklaşık 26.416 TL
  • Yüzde 10,11 zamla: 26.426 TL
  • Yüzde 10,73 zamla: 26.575 TL

Mevcut maaşı 25 bin TL olanlar

  • Yüzde 8,70 zamla: 27.175 TL
  • Yüzde 9,04 zamla: 27.260 TL
  • Yüzde 10,07 zamla: yaklaşık 27.518 TL
  • Yüzde 10,11 zamla: 27.528 TL
  • Yüzde 10,73 zamla: 27.683 TL

16 EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Ocak 2027'de uygulanacak emekli maaşı artışının hesaplanmasında yılın son altı aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilerle oluşan oran, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla güncellenecek.

Ayrıca en düşük emekli aylığının artırılması için ayrı bir yasal düzenleme yapılması halinde taban aylık, yalnızca enflasyon hesabından çıkan tutardan farklılaşabilecek.

Bu nedenle açıklanan rakamlar tahmini hesaplamalar olarak değerlendirilmeli; kesin zam oranı ve yeni taban aylık tutarı resmî açıklamalar doğrultusunda takip edilmelidir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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