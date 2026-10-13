EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Taban aylık için yeni hesap...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
Ocak 2027'de uygulanacak emekli maaşı artışının hesaplanmasında yılın son altı aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilerle oluşan oran, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla güncellenecek.
Ayrıca en düşük emekli aylığının artırılması için ayrı bir yasal düzenleme yapılması halinde taban aylık, yalnızca enflasyon hesabından çıkan tutardan farklılaşabilecek.
Bu nedenle açıklanan rakamlar tahmini hesaplamalar olarak değerlendirilmeli; kesin zam oranı ve yeni taban aylık tutarı resmî açıklamalar doğrultusunda takip edilmelidir.