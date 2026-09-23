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  • EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: 4 yeni hesap! 2027 Ocak'ta emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: 4 yeni hesap! 2027 Ocak'ta emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Milyonlarca emekli, Ocak 2027'de yapılması beklenen emekli zammı için yıl sonu enflasyon verilerini takip ediyor. Şimdiye kadar yüzde 8,70 ile yüzde 10,67 arasında değişen dört farklı tahmin gündeme gelirken, en düşük emekli maaşı için de olası düzenlemeler merak ediliyor. 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla emeklilerin 2027 yılının ilk yarasında geçerli olacak maaşları belli olacak.

01 EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: 4 yeni hesap! 2027 Ocak’ta emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri doğrultusunda emeklilerin Ocak 2027 döneminde alacağı artışa ilişkin hesaplamalar yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yılın ilk ayında maaşlarına yansıyabilecek tahmini oranı araştırırken, olası zam miktarı da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

02 EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: 4 yeni hesap! 2027 Ocak’ta emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

2 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU! MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından 2027 Ocak döneminde uygulanacak zam için hesaplamalar yeniden yapılmaya başlandı. İlk 8 aylık enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla birlikte emekli maaşı artışına ilişkin tablo şekillenirken, yılın son dört ayına ait veriler bekleniyor.

03 EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: 4 yeni hesap! 2027 Ocak’ta emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

TÜİK 2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Emekliler için toplam enflasyon temmuz ayında 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 17,76 oldu. TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise TÜFE aylık %1,84 artış gösterirken yıllık TÜFE %31,51 oldu. Böylelikle zam oranı şimdiden yüzde 3,65 oldu.

04 EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: 4 yeni hesap! 2027 Ocak’ta emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ NE YÖNDE?

Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedefi 2026 yıl sonu enflasyonu için yüzde 28,4 oldu. OVP'de yer alan tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 çıkacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.

TCMB'nin yıl sonu için açıkladığı yüzde 28'lik tahminin gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,70 olması bekleniyor.

05 EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: 4 yeni hesap! 2027 Ocak’ta emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 10,07 olacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı da yüzde 10,06 olarak hesaplanacak.

Son olarak Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,32 oldu.

Yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre ise yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 10,67 olması bekleniyor.

06 EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: 4 yeni hesap! 2027 Ocak’ta emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN OCAK 2027 ZAMMI HESAPLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Mevcut maaş: 23.552 TL

TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 26.065 TL

07 EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: 4 yeni hesap! 2027 Ocak’ta emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Mevcut maaş: 25.000 TL

TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 27.175 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 27.260 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 27.515 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 27.668 TL

08 EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: 4 yeni hesap! 2027 Ocak’ta emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Mevcut maaş: 30.000 TL

TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 32.610 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 32.712 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 33.018 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 33.201 TL

09 EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: 4 yeni hesap! 2027 Ocak’ta emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Mevcut maaş: 40.000 TL

TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 43.480 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 43.616 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 44.024 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 44.268 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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