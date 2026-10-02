Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketinde, eylül ayı TÜFE artışının ortalama yüzde 2,18 olması bekleniyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,66 seviyesinde bulunuyor.

Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 10,11 oranında zam alması gündeme gelecek.

Bu senaryoda 23 bin 552 TL olan mevcut en düşük emekli aylığının 25 bin 933 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.