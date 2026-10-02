Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

23 BİN 552 TL MAAŞ ALAN EMEKLİNİN YENİ MAAŞI
Mevcut en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL üzerinden yapılan hesaplamalar şöyle:
TCMB tahmini – yüzde 8,70 zam: 25.601 TL
OVP tahmini – yüzde 9,04 zam: 25.681 TL
Piyasa tahmini – yüzde 10,06 zam: 25.921 TL
AA Finans tahmini – yüzde 10,11 zam: 25.933 TL
FKB/FKE tahmini – yüzde 10,73 zam: 26.079 TL
Bu rakamların tamamı mevcut tahminler üzerinden yapılan hesaplamalardır; kesin zam oranı, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla netleşecektir.