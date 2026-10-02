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  • Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027 yılının ocak ayında uygulanacak maaş artışını yakından takip ediyor. Emekli zammının belirlenmesinde en önemli gösterge olan enflasyon verileri için gözler 5 Ekim'de açıklanacak eylül ayı TÜFE rakamlarına çevrildi. Ekonomistlerin güncel enflasyon beklentileri ise ocak ayında oluşabilecek zam oranına ilişkin yeni hesaplamaları beraberinde getirdi. İşte detaylar...

01 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranına göre şekillenecek.

02 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,78 yükselirken, ağustosta aylık enflasyon yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Ağustos sonu itibarıyla yılın ikinci yarısındaki birikimli enflasyon farkı yüzde 3,65'e ulaştı.

03 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

Eylül ayı TÜFE verisinin 5 Ekim'de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasıyla birlikte ocak zammı hesabında üçüncü veri de ortaya çıkacak.

04 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketinde, eylül ayı TÜFE artışının ortalama yüzde 2,18 olması bekleniyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,66 seviyesinde bulunuyor.

Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 10,11 oranında zam alması gündeme gelecek.

Bu senaryoda 23 bin 552 TL olan mevcut en düşük emekli aylığının 25 bin 933 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

05 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

FARKLI KURUMALARIN TAHMİNLERİ

Ocak ayı emekli zammına ilişkin hesaplamalarda farklı kurumların yıl sonu enflasyon beklentileri de dikkate alınıyor.

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 28 olarak açıklanmıştı.

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükselirken, Finansal Kurumlar Birliği'nin çalışmasında bu beklenti yüzde 30,39 seviyesine çıktı.

Söz konusu tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında oluşabileceği hesaplanıyor.

06 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?
07 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

23 BİN 552 TL MAAŞ ALAN EMEKLİNİN YENİ MAAŞI

Mevcut en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL üzerinden yapılan hesaplamalar şöyle:

TCMB tahmini – yüzde 8,70 zam: 25.601 TL

OVP tahmini – yüzde 9,04 zam: 25.681 TL

Piyasa tahmini – yüzde 10,06 zam: 25.921 TL

AA Finans tahmini – yüzde 10,11 zam: 25.933 TL

FKB/FKE tahmini – yüzde 10,73 zam: 26.079 TL

Bu rakamların tamamı mevcut tahminler üzerinden yapılan hesaplamalardır; kesin zam oranı, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla netleşecektir.

08 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

OCAK 2027 İÇİN FARKLI MAAŞ SENARYOLARI

Mevcut maaşı 24 bin TL olan bir emekli için:

TCMB tahmini: 26.088 TL

OVP tahmini: 26.170 TL

Piyasa tahmini: 26.414 TL

AA Finans tahmini: 26.426 TL

FKE tahmini: 26.575 TL

09 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

25 bin TL maaş alan emekli için:

TCMB tahmini: 27.175 TL

OVP tahmini: 27.260 TL

Piyasa tahmini: 27.515 TL

AA Finans tahmini: 27.528 TL

FKE tahmini: 27.638 TL

10 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

26 bin TL maaş alan emekli için:

TCMB tahmini: 28.262 TL

OVP tahmini: 28.350 TL

Piyasa tahmini: 28.616 TL

AA Finans tahmini: 28.629 TL

FKE tahmini: 28.790 TL

11 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

28 bin TL maaş alan emekli için:

TCMB tahmini: 30.436 TL

OVP tahmini: 30.531 TL

Piyasa tahmini: 30.817 TL

AA Finans tahmini: 30.831 TL

FKE tahmini: 31.004 TL

12 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

29 bin TL maaş alan emekli için:

TCMB tahmini: 31.523 TL

OVP tahmini: 31.622 TL

Piyasa tahmini: 31.918 TL

AA Finans tahmini: 31.932 TL

FKE tahmini: 32.111 TL

13 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

30 bin TL maaş alan emekli için:

TCMB tahmini: 32.610 TL

OVP tahmini: 32.712 TL

Piyasa tahmini: 33.021 TL

AA Finans tahmini: 33.033 TL

FKE tahmini: 33.219 TL

14 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

31 bin TL maaş alan emekli için:

TCMB tahmini: 33.697 TL

OVP tahmini: 33.803 TL

Piyasa tahmini: 34.122 TL

AA Finans tahmini: 34.134 TL

FKE tahmini: 34.326 TL

15 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

32 bin TL maaş alan emekli için:

TCMB tahmini: 34.784 TL

OVP tahmini: 34.894 TL

Piyasa tahmini: 35.223 TL

AA Finans tahmini: 35.235 TL

FKE tahmini: 35.433 TL

16 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

33 bin TL maaş alan emekli için:

TCMB tahmini: 35.871 TL

OVP tahmini: 35.984 TL

Piyasa tahmini: 36.324 TL

AA Finans tahmini: 36.336 TL

FKE tahmini: 36.540 TL

17 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

34 bin TL maaş alan emekli için:

TCMB tahmini: 36.958 TL

OVP tahmini: 37.075 TL

Piyasa tahmini: 37.425 TL

AA Finans tahmini: 37.437 TL

FKE tahmini: 37.648 TL

18 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

35 bin TL maaş alan emekli için:

TCMB tahmini: 38.045 TL

OVP tahmini: 38.165 TL

Piyasa tahmini: 38.526 TL

AA Finans tahmini: 38.538 TL

FKE tahmini: 38.756 TL

19 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

40 bin TL maaş alan emekli için:

TCMB tahmini: 43.480 TL

OVP tahmini: 43.616 TL

Piyasa tahmini: 44.032 TL

AA Finans tahmini: 44.044 TL

FKE tahmini: 44.292 TL

20 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

45 bin TL maaş alan emekli için:

TCMB tahmini: 48.915 TL

OVP tahmini: 49.072 TL

Piyasa tahmini: 49.537 TL

AA Finans tahmini: 49.550 TL

FKE tahmini: 49.829 TL

21 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

50 bin TL maaş alan emekli için:

TCMB tahmini: 54.350 TL

OVP tahmini: 54.525 TL

Piyasa tahmini: 55.043 TL

AA Finans tahmini: 55.055 TL

FKE tahmini: 55.365 TL

22 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

55 bin TL maaş alan emekli için:

TCMB tahmini: 59.785 TL

OVP tahmini: 59.978 TL

Piyasa tahmini: 60.548 TL

AA Finans tahmini: 60.560 TL

FKE tahmini: 60.901 TL

23 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

KESİN ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı kesin zam oranının belirlenebilmesi için 2026'nın son 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanması gerekiyor. Eylül ayı TÜFE verisinin ardından ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla 6 aylık oran kesinleşecek.

24 Emekli zammı için yeni hesap! 23 bin 552 TL maaş alan emeklinin Ocak 2027 maaşı ne kadar olacak?

Dolayısıyla şu aşamada açıklanan maaş rakamları kesinleşmiş yeni maaşlar değil, farklı enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalardır.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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