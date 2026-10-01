EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

GÖZLER ZAM İÇİN 3. İPUCUNDA

Emekliler için toplam enflasyon temmuz ayında 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 17,76 oldu. TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise TÜFE aylık %1,84 artış gösterirken yıllık TÜFE %31,51 oldu. Böylelikle zam oranı şimdiden yüzde 3,65 oldu.

Milyonlarca emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam açısından kritik öneme sahip olan enflasyon verilerinde gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. TÜİK, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını 5 Ekim'de açıklayacak. Böylece 3. zam oranı da netleşecek.