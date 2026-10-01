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  • EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılbaşında hesaplarına yansıyacak emekli zammı oranına odaklandı. Gözler 5 Ekim'de açıklanacak TÜFE verilerine çevrilirken, ekonomistlerin enflasyon tahminleri zam hesabını yeniden şekillendirdi. Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte masadaki yeni zam oranı...

01 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi merakla ocak zammını bekliyor. Yapılacak maaş artışı için gözler 5 Ekim tarihine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak eylül ayı enflasyon verileriyle üçüncü zam oranı da netleşecek. Kritik veri öncesinde SSK ve Bağkur emekli maaşı için yeni ipucu geldi.

02 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

GÖZLER ZAM İÇİN 3. İPUCUNDA

Emekliler için toplam enflasyon temmuz ayında 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 17,76 oldu. TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise TÜFE aylık %1,84 artış gösterirken yıllık TÜFE %31,51 oldu. Böylelikle zam oranı şimdiden yüzde 3,65 oldu.

Milyonlarca emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam açısından kritik öneme sahip olan enflasyon verilerinde gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. TÜİK, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını 5 Ekim'de açıklayacak. Böylece 3. zam oranı da netleşecek.

03 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

TABAN AYLIK İÇİN YENİ İPUCU

Enflasyon verileri öncesinde SSK ve Bağkur emeklileri için yeni ipucu AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerden geldi.

04 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 10,11 zam alacak. Taban aylık bu beklentiye göre 25 bin 933 liraya yükselecek.

05 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

DİĞER TAHMİNLER NE YÖNDE?

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi.

Finansal Kurumlar Birliği'nin FKB Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında ise TÜFE'nin eylülde yüzde 2,11 artacağı tahmin edildi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde yüzde 30,32'den yüzde 30,39'a yükseldi.

06 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor.

FKB'nin tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında en az yüzde 8,70 en fazla ise yüzde 10,73 zam alacak.

07 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli aylığı şu şekilde olacak:

Mevcut maaş: 23.552 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
  • AA finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25 bin 933 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL
08 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

09 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

Mevcut maaş: 23.552 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25.933 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26.079 TL
10 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

Mevcut maaş: 24.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 26.088 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 26.170 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 26.414 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 26.426 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26.575 TL
11 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

Mevcut maaş: 25.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 27.175 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 27.260 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 27.515 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 27.528 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 27.638 TL
12 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

Mevcut maaş: 26.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 28.262 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 28.350 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 28.616 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 28.629 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 28.790 TL
13 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

Mevcut maaş: 28.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 30.436 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 30.531 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 30.817 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 30.831 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 31.004 TL
14 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

Mevcut maaş: 29.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 31.523 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 31.622 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 31.918 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 31.932 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 32.111 TL
15 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

Mevcut maaş: 30.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 32.610 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 32.712 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 33.021 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 33.033 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 33.219 TL
16 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

Mevcut maaş: 31.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 33.697 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 33.803 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 34.122 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 34.134 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 34.326 TL
17 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

Mevcut maaş: 32.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 34.784 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 34.894 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 35.223 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 35.235 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 35.433 TL
18 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

Mevcut maaş: 33.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 35.871 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 35.984 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 36.324 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 36.336 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 36.540 TL
19 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

Mevcut maaş: 34.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 36.958 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 37.075 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 37.425 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 37.437 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 37.648 TL
20 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

Mevcut maaş: 35.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 38.045 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 38.165 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 38.526 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 38.538 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 38.756 TL
21 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

Mevcut maaş: 40.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 43.480 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 43.616 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 44.032 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 44.044 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 44.292 TL
22 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

Mevcut maaş: 45.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 48.915 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 49.072 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 49.537 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 49.550 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 49.829 TL
23 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

Mevcut maaş: 50.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 54.350 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 54.525 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 55.043 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 55.055 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 55.365 TL
24 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23 bin 552 TL alan emekliye yeni zam hesabı: İşte Ocak 2027 maaş tablosu

Mevcut maaş: 55.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 59.785 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 59.978 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 60.548 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 60.560 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 60.901 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#EMEKLİ ZAMMI #SSK #EMEKLİ MAAŞI

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