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  • EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı

Milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte masadaki yeni zam oranı...

01 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklıyor. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi maaşlarına Ocak 2027'de yapılacak zam için TÜİK tarafından açıklanacak verilere odakladı. Eylül ayı enflasyon verileriyle üçüncü zam oranı da netleşecek.

02 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı

GÖZLER ZAM İÇİN SAAT 10.00

Emekliler için toplam enflasyon temmuz ayında 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 17,76 oldu. TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise TÜFE aylık %1,84 artış gösterirken yıllık TÜFE %31,51 oldu. Böylelikle zam oranı şimdiden yüzde 3,65 oldu.

Milyonlarca emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam açısından kritik öneme sahip olan enflasyon verilerinde gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. TÜİK, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını bugün saat 10.00'da kamuoyuna açıklayacak. Böylece 3. zam oranı da netleşecek.

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03 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Enflasyon verileri öncesinde AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomist beklentilerini açıkladı. Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu.

04 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı

EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADAKİ SENARYOLAR

AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomistin aylık tahminine göre 3 aylık enflasyon yüzde 5,92'ye ulaşacak. Böylelikle emekliler için en az yüzde 6'ya yakın bir zam oranı kesinlik kazanacak. Buna göre taban aylık en az 25 bin TL olacak.

Emekli maaşlarına yapılacak zam 6 aylık enflasyon verilerine göre belli olacak. Ekonomistlerin yıllık enflasyon tahminlerine göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,11'e ulaşacak olacak. Bu durumda taban aylık 25 bin 933 liraya yükselecek.

05 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi.

Finansal Kurumlar Birliği'nin FKB Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında ise TÜFE'nin eylülde yüzde 2,11 artacağı tahmin edildi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde yüzde 30,32'den yüzde 30,39'a yükseldi.

06 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı

TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor.

FKB'nin tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında en az yüzde 8,70 en fazla ise yüzde 10,73 zam alacak.

07 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli aylığı şu şekilde olacak:

Mevcut maaş: 23.552 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
  • AA finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25 bin 933 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL
08 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı

09 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı

Mevcut maaş: 23.552 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25.933 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26.079 TL
10 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı

Mevcut maaş: 24.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 26.088 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 26.170 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 26.414 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 26.426 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26.575 TL
11 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı

Mevcut maaş: 25.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 27.175 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 27.260 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 27.515 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 27.528 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 27.638 TL
12 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı

Mevcut maaş: 26.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 28.262 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 28.350 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 28.616 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 28.629 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 28.790 TL
13 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı

Mevcut maaş: 28.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 30.436 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 30.531 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 30.817 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 30.831 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 31.004 TL
14 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı

Mevcut maaş: 29.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 31.523 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 31.622 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 31.918 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 31.932 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 32.111 TL
15 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için gözler o saatte! İşte 23 bin 552 TL alanlara yeni zam hesabı

Mevcut maaş: 30.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 32.610 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 32.712 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 33.021 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 33.033 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 33.219 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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