EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4'lü hesap

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Halen 23 bin 552 lira olan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı için dört farklı senaryoya göre yapılan hesaplamalar, maaşın yaklaşık 25 bin 600 ila 26 bin 65 lira arasında olabileceğine işaret ediyor.

Yüzde 8,70'lik artış gerçekleşirse en düşük aylığın yaklaşık 25 bin 601 liraya, yüzde 9,04'lük artışta 25 bin 681 liraya yükselmesi bekleniyor.

Piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 10,06'lik artış gerçekleşmesi halinde en düşük aylık yaklaşık 25 bin 921 liraya, yüzde 10,67'lik senaryoda ise yaklaşık 26 bin 65 liraya çıkıyor.