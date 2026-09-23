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  • EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4'lü hesap

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4'lü hesap

Milyonlarca emekli Ocak 2027'de yapılacak maaş artışını beklerken, yıl sonu enflasyon tahminleri yapılacak zam için önemli ipuçları veriyor. Bugüne kadar yüzde 8,70 ile yüzde 10,67 arasında 4 rakam gündeme geldi. Aynı zamanda hükümet emeklilerin gelirini artırmaya yönelik alternatif çözüm ve destek modelleri için harekete geçti. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

01 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4’lü hesap
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Milyonlarca emeklinin Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak artışı merakla beklerken, hükümet emeklilerin gelirini artıracak yeni formül için harekete geçti.

02 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4’lü hesap

EMEKLİLER İÇİN YENİ FORMÜL MASADA

AK Parti'nin son MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumunda emeklilerin ekonomik durumuna ilişkin alternatif çözüm ve destek modelleri ele alındı.

03 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4’lü hesap

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi gündemine ilişkin yaptığı sunumda vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkileyen gıda ve kira enflasyonuna yönelik çalışmalar öne çıktı.

04 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4’lü hesap

Hazırlanacak seçeneklerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı öğrenilirken, desteklerin gelire göre farklılaştırılmasına yönelik çalışmalar dikkat çekti. Ancak çalışmanın kapsamı, destek tutarı ve uygulama takvimi henüz netleşmedi.

05 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4’lü hesap

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ZAM AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek aynı zamanda katıdığı bir televizyon programında emekli ve memur maaşlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak." dedi. Bakan Şimşek'in açıklamalarının ardından gözler yeniden yıl sonu için TÜFE tahminlerine çevrildi.

06 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4’lü hesap

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ NE YÖNDE?

Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedefi 2026 yıl sonu enflasyonu için yüzde 28,4 oldu. OVP'de yer alan tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 çıkacak.

07 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4’lü hesap

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.

TCMB'nin yıl sonu için açıkladığı yüzde 28'lik tahminin gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,70 olması bekleniyor.

08 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4’lü hesap

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 10,07 olacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı da yüzde 10,06 olarak hesaplanacak.

09 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4’lü hesap

Son olarak Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,32 oldu.

Yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre ise yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 10,67 olması bekleniyor.

10 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4’lü hesap

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Halen 23 bin 552 lira olan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı için dört farklı senaryoya göre yapılan hesaplamalar, maaşın yaklaşık 25 bin 600 ila 26 bin 65 lira arasında olabileceğine işaret ediyor.

Yüzde 8,70'lik artış gerçekleşirse en düşük aylığın yaklaşık 25 bin 601 liraya, yüzde 9,04'lük artışta 25 bin 681 liraya yükselmesi bekleniyor.

Piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 10,06'lik artış gerçekleşmesi halinde en düşük aylık yaklaşık 25 bin 921 liraya, yüzde 10,67'lik senaryoda ise yaklaşık 26 bin 65 liraya çıkıyor.

11 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4’lü hesap

GÖZLER 3. ZAM ORANINDA

Emekliler için toplam enflasyon temmuz ayında 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 17,76 oldu. TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise TÜFE aylık %1,84 artış gösterirken yıllık TÜFE %31,51 oldu. Böylelikle zam oranı şimdiden yüzde 3,65 oldu.

Milyonlarca emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam açısından kritik öneme sahip olan enflasyon verilerinde gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. TÜİK, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını 5 Ekim'de açıklayacak. Böylece 3. zam oranı da netleşecek.

12 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4’lü hesap

13 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4’lü hesap

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut maaş: 23.552 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 26.065 TL
14 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4’lü hesap

Mevcut maaş: 25.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 27.175 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 27.260 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 27.515 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 27.668 TL
15 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4’lü hesap

Mevcut maaş: 30.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 32.610 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 32.712 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 33.018 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 33.201 TL
16 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme geliyor: İşte taban aylık için 4’lü hesap

Mevcut maaş: 40.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 43.480 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 43.616 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 44.024 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 44.268 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #EMEKLİ ZAMMI #EMEKLİ MAAŞI

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