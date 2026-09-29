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  • EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam sinyali! İşte masadaki rakam

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam sinyali! İşte masadaki rakam

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılbaşında hesaplarına yansıyacak emekli zammı oranına odaklandı. Gözler 5 Ekim'de açıklanacak TÜFE verilerine çevrilirken, yıl sonu enflasyon tahminleri yapılacak zam için önemli ipuçları vermeye devam ediyor. Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte masadaki yeni zam oranı...

01 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam sinyali! İşte masadaki rakam
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Milyonlarca emekli Ocak 2027'de yapılacak maaş artışı için 5 Ekim tarihine odaklandı. TÜİK tarafından açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileriyle üçüncü zam oranı da netleşecek. Kritik veri öncesinde yıl sonu enflasyon tahminleri yapılacak zam için önemli ipuçları vermeye devam ediyor.

02 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam sinyali! İşte masadaki rakam

GÖZLER ZAM İÇİN 3. İPUCUNDA

Emekliler için toplam enflasyon temmuz ayında 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 17,76 oldu. TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise TÜFE aylık %1,84 artış gösterirken yıllık TÜFE %31,51 oldu. Böylelikle zam oranı şimdiden yüzde 3,65 oldu.

Milyonlarca emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam açısından kritik öneme sahip olan enflasyon verilerinde gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. TÜİK, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını 5 Ekim'de açıklayacak. Böylece 3. zam oranı da netleşecek.

03 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam sinyali! İşte masadaki rakam

ZAM İÇİN YENİ İPUCU

Kritik veri öncesinde SSK ve Bağkur emeklileri için yeni ipucu geldi. OVP, Merkez Bankası ve piyasanın beklentilerinin yanı sıra Finansal Kurumlar Birliği yıl sonu için yeni enflasyon tahminini açıkladı.

04 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam sinyali! İşte masadaki rakam

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi.

05 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam sinyali! İşte masadaki rakam

Finansal Kurumlar Birliği'nin FKB Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında ise TÜFE'nin eylülde yüzde 2,11 artacağı tahmin edildi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde yüzde 30,32'den yüzde 30,39'a yükseldi.

06 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam sinyali! İşte masadaki rakam

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor.

FKB'nin son tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında en az yüzde 8,70 en fazla ise yüzde 10,73 zam alacak.

07 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam sinyali! İşte masadaki rakam

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli aylığı şu şekilde olacak:

Mevcut maaş: 23.552 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL
08 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam sinyali! İşte masadaki rakam

09 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam sinyali! İşte masadaki rakam

Mevcut maaş: 23.552 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26.079 TL
10 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam sinyali! İşte masadaki rakam

Mevcut maaş: 30.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 32.610 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 32.712 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 33.018 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 33.219 TL
11 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam sinyali! İşte masadaki rakam

Mevcut maaş: 35.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 38.045 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 38.164 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 38.521 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 38.756 TL
12 EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam sinyali! İşte masadaki rakam

Mevcut maaş: 45.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 48.915 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 49.068 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 49.527 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 49.828 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#EMEKLİ ZAMMI

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