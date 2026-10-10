Emeklilere 30 bin TL müjdesi! 16 Ekim'e kadar hesaplara yatacak! İşte banka banka ekim promosyon kampanyaları

DUL VE YETİMLERE NE KADAR PROMOSYON ÖDENİYOR?

Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükselmesiyle, yüzde 25 hisse alan bir yetimin aylığı 5 bin 888 TL, yüzde 50 hisse alan dul eşin aylığı 11 bin 776 TL, yüzde 75 hisse alan dul eşin aylığı ise 17 bin 664 TL oldu.

Bankaların promosyon tarifelerinde bu aylık dilimlerine karşılık 5 bin, 8 bin ve 10 bin TL seviyelerinde ödemeler bulunabiliyor. Ancak dul ve yetimlere ödenecek promosyon tutarı bankaya ve kampanya koşullarına göre değişebiliyor.