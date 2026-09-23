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  • Emeklilik fonlarında risk var mı? BES'te birikimi olanlar dikkat! İşte merak edilen cevap

Emeklilik fonlarında risk var mı? BES'te birikimi olanlar dikkat! İşte merak edilen cevap

7 portföy şirketine bağlı 131 fonun tasfiye edilmesinin ardından gözler emeklilik fonlarına çevrildi. Sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) etkisine ilişkin Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar'dan dikkat çeken açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

01 Emeklilik fonlarında risk var mı? BES’te birikimi olanlar dikkat! İşte merak edilen cevap
AA AA

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) geçen hafta yaptığı duyuruyla Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonları işleme kapatılmış, bu şirketlere ait 131 yatırım fonu tasfiye edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından emeklilik fonlarının durumu ve BES katılımcılarının birikimlerinin süreçten etkilenip etkilenmeyeceği gündeme geldi.

02 Emeklilik fonlarında risk var mı? BES’te birikimi olanlar dikkat! İşte merak edilen cevap

ACELE KARAR ALACAK TABLO YOK

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yaşar, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının birbirinden ayrı yapılar olduğunu vurguladı.

Emeklilik yatırım fonlarının teknik ve hukuki yapıları ile tabi oldukları gözetim ve denetim mekanizmaları bakımından güçlü koruma mekanizmalarına sahip olduğunu belirten Yaşar, "Bugüne kadar yaşanan süreçte emeklilik fonlarımızda herhangi bir likidite sorunu ortaya çıkmadığını görüyoruz. Bu tablo, BES'in uzun vadeli tasarruf sistemi olarak sahip olduğu sağlam yapıyı bir kez daha ortaya koyuyor." diye konuştu.

03 Emeklilik fonlarında risk var mı? BES’te birikimi olanlar dikkat! İşte merak edilen cevap

Yaşar, emeklilik fonlarının kurucularının emeklilik şirketleri olduğunu, 18 milyonu aşan BES katılımcısının tasarruflarının profesyonel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetildiğini hatırlattı.

Yaklaşık 400 emeklilik fonunun 353'ünün bankaların sahibi olduğu portföy yönetim şirketleri tarafından yönetildiğine dikkati çeken Yaşar, "Dolayısıyla bugün itibarıyla BES katılımcılarımız açısından aceleci karar almaya yol açacak bir tablo görmüyoruz." açıklamasını yaptı.

04 Emeklilik fonlarında risk var mı? BES’te birikimi olanlar dikkat! İşte merak edilen cevap

FON BÜYÜKLÜKLERİNDE YENİDEN ARTIŞ

Piyasalardaki dalgalanmanın emeklilik yatırım fonlarına etkisinin sınırlı ve kısa süreli kaldığını belirten Yaşar, bunun nedenlerinden birinin BES fonlarının farklı varlık sınıflarına yayılan çeşitlendirilmiş portföy yapısı olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul'daki kısa vadeli dalgalanmalara rağmen emeklilik yatırım fonlarında belirgin ve kalıcı bir olumsuz etki gözlenmediğini ifade eden Yaşar, "Fon büyüklüklerinde kısa sürede yeniden artış kaydedildi. BES'i zaten günlük veya haftalık piyasa hareketleri üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Bu sistemin temel özelliği uzun vadeli tasarruf olmasıdır." şeklinde konuştu.

SPK tarafından tasfiye edilen yatırım fonlarında en büyük payın serbest fon türüne ait olduğunun görüldüğünü belirten Yaşar, BES fonlarında risk limitleri ve varlık yoğunlaşmaları farklı olan bu fon türünün bulunmadığını kaydetti.

05 Emeklilik fonlarında risk var mı? BES’te birikimi olanlar dikkat! İşte merak edilen cevap

BES FONLARINDA VARLIK DAĞILIMI

Yaşar, BES katılımcılarının son gelişmelere yönelik ilk tepkilerine ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulundu.

"Sektörümüzle yakın temas içerisindeyiz. Şu ana kadar aldığımız bilgiler, gelişmeler nedeniyle BES katılımcılarında olağan dışı bir davranış veya sistemden ayrılma talebi oluşmadığını gösteriyor. Elbette piyasa dalgalanmaları özellikle hisse senetlerine yatırım yapan emeklilik fonlarının kısa dönemli getirilerinde etkili olabilir. Ancak BES'e uzun vadeli perspektiften baktığımızda farklı bir tablo görüyoruz." ifadelerini kullandı.

06 Emeklilik fonlarında risk var mı? BES’te birikimi olanlar dikkat! İşte merak edilen cevap

Takasbank'ın 21 Eylül itibarıyla emeklilik yatırım fonlarına ilişkin verilerini paylaşan Yaşar, başlıca varlık gruplarının toplam yüzde 94'lük bölümündeki dağılımın kıymetli madenlerde yüzde 38, hisse senedinde yüzde 16, kamu borçlanma araçlarında yüzde 14, fon katılma payları/ters repo ve repo işlemlerinde yüzde 6, diğer alternatif yatırım araçlarında ise yüzde 20 olduğunu bildirdi.

Yaşar, "Bu dengeli dağılım, borsa dalgalanmalarının toplam fon büyüklüğüne zarar vermesini engellemektedir. Bu nedenle katılımcılarımızın kısa vadeli piyasa hareketlerinden ziyade kendi risk profillerini ve uzun vadeli tasarruf hedeflerini dikkate almalarının daha doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.

07 Emeklilik fonlarında risk var mı? BES’te birikimi olanlar dikkat! İşte merak edilen cevap

3 BAŞLIKTA BES'İN AVANTAJI

BES fonlarının tercih edilmesinin temel avantajlarına ilişkin de konuşan Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"BES'in temel gücü 3 noktada toplanıyor, uzun vadeli tasarruf disiplini, genişleyen fon çeşitliliği ve devlet katkısı. Yatırım fonları toplu para ile fon alımı ağırlıklı bir yapı gösterirken, BES'in uzun vadeli ve düzenli katkı payı ödemeleriyle büyümesi, sistemi bu tür piyasa riskleri karşısında farklılaştıran önemli unsurlardan biridir. Emeklilik yatırım fonları sıkı biçimde gözetilen yapılarıyla katılımcılara farklı risk ve getiri tercihlerine göre yatırım yapabilme imkanı sunuyor. Üstelik son dönemde fon çeşitliliğinin ciddi biçimde artması katılımcılarımızın birikimlerini kendi tercihlerine göre daha etkin yönetmelerine imkan veriyor. Buna bir de yüzde 20 devlet katkısını eklediğimizde BES'in uzun vadeli tasarruf açısından sahip olduğu avantaj daha net ortaya çıkıyor. Burada vatandaşımıza vereceğimiz mesaj çok açık, BES uzun vadeli bir tasarruf sistemidir.

08 Emeklilik fonlarında risk var mı? BES’te birikimi olanlar dikkat! İşte merak edilen cevap

EGM verilerine göre, 21 Eylül itibarıyla BES ve Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 621 milyar 854,9 milyon liraya, toplam katılımcı sayısı ise 18 milyon 278 bin 778'e ulaştı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ #BORSA İSTANBUL #SPK #BES

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