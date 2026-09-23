Emeklilik fonlarında risk var mı? BES'te birikimi olanlar dikkat! İşte merak edilen cevap

FON BÜYÜKLÜKLERİNDE YENİDEN ARTIŞ

Piyasalardaki dalgalanmanın emeklilik yatırım fonlarına etkisinin sınırlı ve kısa süreli kaldığını belirten Yaşar, bunun nedenlerinden birinin BES fonlarının farklı varlık sınıflarına yayılan çeşitlendirilmiş portföy yapısı olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul'daki kısa vadeli dalgalanmalara rağmen emeklilik yatırım fonlarında belirgin ve kalıcı bir olumsuz etki gözlenmediğini ifade eden Yaşar, "Fon büyüklüklerinde kısa sürede yeniden artış kaydedildi. BES'i zaten günlük veya haftalık piyasa hareketleri üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Bu sistemin temel özelliği uzun vadeli tasarruf olmasıdır." şeklinde konuştu.

SPK tarafından tasfiye edilen yatırım fonlarında en büyük payın serbest fon türüne ait olduğunun görüldüğünü belirten Yaşar, BES fonlarında risk limitleri ve varlık yoğunlaşmaları farklı olan bu fon türünün bulunmadığını kaydetti.