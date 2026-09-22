Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? 1999 öncesi ve 2008 sonrası dikkat! Prim günü, başlangıç tarihi, sigortalılık süresi...

Aynı şekilde erkeklerin 3600 prim günü ile emekli olabilmeleri için 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih belirleyici oluyor. 23 Mayıs 2002' den önce şartları sağlayanlar 55 yaşında, 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında, 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında, 57 yaşında, 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında, 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında olanlar 59 yaşında, 24 Mayıs 2014 tarihinden sonrası 60 yaşında emekli olabilirler.