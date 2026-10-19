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  • Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...

Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...

Ekim ayının bitmesine 13 gün kala emekli banka promosyonu ekim kampanyaları da emeklinin gündemine geldi. Emekli maaşı 2027 için yeni hesaplar yapılmaya devam ederken SSK, Bağkur emeklisi promosyon ödemeleri yakından takip ediliyor. Yeni emekli olanlara ya da maaşını taşımak isteyenlere bankalar çeşitli avantajlarla beraber promosyon ödemeleri de sunuyor. Bazı bankalarda promosyon tutarları 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.

01 Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Bankalar ekim ayı promosyon kampanyalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeni müşteri kapma yarışına giren kamu ve özel bankalar SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri için kesenin ağzını açtı. Bankalar Otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve ek bankacılık ürünleri gibi kampanyalar prosmoyon tutarına eklenebiliyor. İşte tüm bankaların promosyon ödemeleri…

02 Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Bankaların şubeleri, mobil uygulamaları, internet bankacılığı veya bankaların belirlediği diğer kanallar üzerinden emekli promosyon ödemesi almak için başvuru yapılabiliyor. Maaş aldığı bankadan taahhüt süresi dolan emekliler farklı daha fazla promosyon ödemesi alabileceği bankalara geçebiliyor.

03 Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...
04 Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan 2027 yılında emekliye yapılacak zamla beraber bankaların promosyon ödemeleri de değişecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Böylelikle SSK, Bağkur emeklisi maaşlarına yansıyacak toplam enflasyon yüzde 5,57 olarak kaydedildi. Enflasyon farkının oluşması için yüzde 1,35 daha enflasyonu ortaya çıkması gerekiyor.

05 Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...

Piyasa Katılımcıları Anketine göre, bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 oldu. Buna göre emekli maaşı zamlarının yansıyacak 6 aylık toplam enflasyon yüzde 10,8 olacak. Şu ana kadar açıklanan 3 aylık toplam enflasyon 5,57 olarak hesaplandı.

06 Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...

Emekli maaşları ekim, kasım, aralık aylarına yönelik TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Bu hesaba göre 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı TCMB piyasa katılımcıları anketine göre yüzde 10,08 artışla yaklaşık olarak 25.926 TL'ye yükselecek.

07 Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...

Ekonomistler 6 aylık zam oranının yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında değişmesini bekliyor. Buna göre emekli promosyon ödemeleri de Ocak 2027'de yeniden belirlenecek.

08 Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Maaş Tutarı;

0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

09 Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

10 Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...

AKBANK

Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL'ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.

11 Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...

HALKBANK

Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.

10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.

10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

12 Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...

GARANTİ BANKASI

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2026'dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!

13 Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...

DENİZBANK

DenizBank "Emeklilere 30 bin TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.

Maaş Tutarı - Standart Promosyon - Ek Ödül - Toplam Promosyon - KMH - 2 adet Fatura - Kredi Kartı Aktiflik

0-9.999 TL 5.000 TL 2.000 TL 5.000 TL 8.000 TL 20.000 TL
10.000 - 14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 6.000 TL 8.000 TL 24.000 TL
15.000 - 19.999 TL 10.000 TL 2.000 TL 7.000 TL 8.000 TL 27.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 2.000 TL 8.000 TL 8.000 TL 30.000

14 Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...

YAPI KREDİ

Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.

15 Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...

İŞ BANKASI

İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL'ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:

"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"

"1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir."

0 - 9.999 TL 6.250 TL 16.250 TL'ye kadar
10.000 - 14.999 TL 10.000 TL 20.000 TL'ye kadar
15.000 - 19.999 TL 12.500 TL 22.500 TL'ye kadar
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 25.000 TL'ye kadar

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#SSK #BAĞKUR

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