Emekliye 30 bin TL ek ödeme: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? İşte banka banka tam liste...

İŞ BANKASI

İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL'ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:

"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!

Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"

"1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir."

0 - 9.999 TL 6.250 TL 16.250 TL'ye kadar

10.000 - 14.999 TL 10.000 TL 20.000 TL'ye kadar

15.000 - 19.999 TL 12.500 TL 22.500 TL'ye kadar

20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 25.000 TL'ye kadar