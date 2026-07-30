Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

EN YÜKSEK TUTAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Bankaların reklamlarında yer alan "30 bin TL", "32 bin TL" gibi rakamlar çoğu zaman azami ödeme tutarını ifade ediyor.
Bu tutarlara ulaşabilmek için;
- Otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi,
- Kredi kartı kullanılması,
- Dijital bankacılık işlemlerinin yapılması,
- Ek bankacılık ürünlerinin kullanılması,
- Yeni müşteri kampanyalarına katılım
gibi ilave şartların yerine getirilmesi istenebiliyor. Bankaların sunduğu ek kampanya koşullarının mutlaka okunması gerekiyor.