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  • Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

Milyonlarca emekli zamlı maaşların ardından emekli promosyonu kampanyalarına odaklandı. Bankalar yüzde 17,76 zam sonrası kesenin ağzını açmaya başladı. Yeni emekli olanlar ya da maaşını farklı bir bankaya taşıyanlara 3 gün içinde tek seferde 30 bin TL'ye varan nakit ödeme yapılıyor. Ek avantajlarla bu tutar 100 bin TL'yi buluyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekliler promosyon tercihinde nelere dikkat etmeli? İşte ayrıntılar...

01 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları
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Temmuz ayıyla birlikte memur, memur emeklileri ile SSK, Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranları belli oldu. Kamu çalışanları ve emeklileri yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zam alırken, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 17,76 zam aldı. Yeni maaşlar hesaplara yatırılırken gözler bankaların emekli promosyon kampanyalarına çevrildi.

02 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

Emekli promosyonlarında rekabet Temmuz ayıyla birlikte yeniden hızlandı. Özel bankalar ek kampanyalarla toplam ödemeleri 30 bin TL seviyesinin üzerine taşırken, otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve üye kazandırma gibi ek avantajlar da emeklilere sunuluyor. Promosyon ödemeleri taahhütnamenin imzalanması ve ilk emekli maaşının bankaya yatmasının ardından en geç 3 iş günü içinde tek seferde hesaba yatırılıyor.

03 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

Temmuz 2026 itibarıyla bankaların güncel emekli promosyon kampanyaları şu şekilde:

04 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

ING: Emekli maaşı tutarına göre koşulsuz 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, sunulan ek avantajlarla birlikte toplam promosyon tutarı 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

05 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

Yapı Kredi: Banka, emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 30 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor.

06 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

DenizBank: Kampanya kapsamında emeklilere 12 bin TL'ye kadar temel nakit promosyon ödemesi yapılırken, kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı ve kredili mevduat hesabı gibi ek ürün koşullarının yerine getirilmesi halinde 18 bin TL'ye kadar ilave promosyon kazanılabiliyor. Böylece toplam ödeme tutarı 30 bin TL'ye ulaşıyor.

07 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

Garanti BBVA: Banka, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşterilerine 25 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında emeklilere 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, Bonus Kart veya Paracard ile gerçekleştirilen harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ek ürün ve hizmetlerden yararlanan müşteriler 10 bin TL'ye kadar ilave ödül kazanabiliyor.

08 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

İş Bankası: Banka, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya mevcut maaş ödeme taahhüdünü yenileyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, ek kampanyalarla birlikte toplam ödül tutarı 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

09 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

TEB: Kampanya şartlarının yerine getirilmesi halinde 21.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Kampanya kapsamında, emekli maaşı tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi yapılırken, otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler 9 bin TL'ye kadar ek promosyon alabiliyor.

10 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

QNB Bank: Banka, emekli maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor.

11 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

Albaraka Türk: Banka, maaşını Albaraka Türk'e taşıyan SGK emeklilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, ek kampanyalarla birlikte toplam ödül tutarı 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Referans kampanyası kapsamında getirilen her yeni emekli müşteri için ek ödeme yapılırken, toplam ödül tutarı maaş aralığı ve yerine getirilen ek koşullara bağlı olarak 8 bin 300 TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.

12 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

Akbank: SGK emeklileri arasında yer alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarından maaşını Akbank'a taşıyan veya mevcut maaş taahhüdünü yenileyen müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor.

13 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

Ziraat Bankası: Kampanya kapsamında promosyon tutarları emekli maaşına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 0-9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 5 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 8 bin TL, 15.000- 19.999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon ödeniyor.

14 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

Halkbank: 10.000-14.999 TL arasında maaş alan emeklilere 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Öte yandan, SGK'dan ölüm aylığı alan ve 10.000 TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri 5.000 TL promosyondan yararlanabiliyor.

15 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

VakıfBank: 10.000 TL'nin altında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 10.000 TL-14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL.

16 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

TÜRKİYE FİNANS: Banka, emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 27 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve bonus sunarken, yakınlarını bankaya yönlendiren müşterilere 5 bin TL'ye kadar ek ödül fırsatı sağlıyor. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı tutarı ve kampanya kapsamındaki ek ürün kullanımına bağlı olarak toplam kazanç 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

17 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

Şekerbank: Emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan veya mevcut maaş ödeme taahhüdünü yenileyen müşterilerine 35 bin TL'ye kadar promosyon ve ek ödül imkânı sunuyor. Kampanya kapsamında, 0-9.999 TL aralığında maaş alan emekliler 18 bin TL'ye kadar, 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler ise ek kampanyaların da dahil edilmesiyle 35 bin TL'ye kadar toplam ödeme alabiliyor.

18 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

KUVEYT TÜRK: Kuveyt Türk, SGK emeklilerine yönelik Temmuz 2026 promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, ek kampanya ve ürün avantajlarıyla birlikte toplam kazanç 15 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

19 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

Aynı zamanda emeklilerin banka seçiminde dikkat etmesi gereken önemli hususlar bulunuyor. İşte emekli promosyonu için kritik noktalar...

20 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

3 YILLIK TAAHHÜT VERİLİYOR

Promosyon ödemesi alındığında bankaya 3 yıl boyunca maaşı aynı bankadan alma taahhüdü veriliyor. Taahhüt süresi dolmadan başka bankaya geçmek isteyen emeklilerin, aldıkları promosyonun kullanılmayan süreye denk gelen kısmını iade etmeleri gerekiyor.

21 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

KREDİ BORCU OLANLAR DİKKATLİ OLMALI

Emekli olmadan önce kullanılan kredi tek başına banka değişikliğine engel oluşturmuyor. Ancak kredi sözleşmesinde maaşın bankada kalmasını gerektiren özel hükümler, virman, takas veya mahsup talimatları bulunabiliyor. Bu nedenle banka değiştirmeden önce mevcut kredi sözleşmesinin incelenmesi önem taşıyor.

22 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

EN YÜKSEK TUTAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Bankaların reklamlarında yer alan "30 bin TL", "32 bin TL" gibi rakamlar çoğu zaman azami ödeme tutarını ifade ediyor.

Bu tutarlara ulaşabilmek için;

  • Otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi,
  • Kredi kartı kullanılması,
  • Dijital bankacılık işlemlerinin yapılması,
  • Ek bankacılık ürünlerinin kullanılması,
  • Yeni müşteri kampanyalarına katılım

gibi ilave şartların yerine getirilmesi istenebiliyor. Bankaların sunduğu ek kampanya koşullarının mutlaka okunması gerekiyor.

23 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

PROMOSYON TEK SEFERDE ÖDENİYOR

Promosyon ödemeleri, taahhütnamenin imzalanması ve ilk emekli maaşının bankaya yatmasının ardından en geç 3 iş günü içinde tek seferde hesaba yatırılıyor.

24 Emekliye maaşa ek tek seferde nakit 30 bin TL! 3 gün içinde hesapta: İşte emekli promosyonu fırsatları

BANKA DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE PROMOSYON İADE EDİLİYOR

Taahhüt süresi devam ederken de banka değişikliği yapılabiliyor. Bunun için kalan süreye isabet eden promosyon tutarının bankaya iade edilmesi ve bankacılık işlemleriyle ilgili engel oluşturacak bir durumun bulunmaması gerekiyor. Şartların sağlanması halinde maaş taşıma işlemi e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#EMEKLİ PROMOSYON

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