Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

ŞEKERBANK
Şekerbank, yeni müşteriler ve taahhüt süresi sona eren emeklilere 35 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor.
Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 8.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 12.000 TL ödeme yapılıyor.
İki otomatik fatura talimatına 3.000 TL, kredi kartıyla 5.000 TL alışverişe 5.000 TL, kredili mevduat hesabına 4.000 TL, sigorta ürününe 5.000 TL, vadesiz hesapta tutulacak bakiyeye ise maaş dilimine göre 1.000-6.000 TL arasında ek ödül veriliyor.