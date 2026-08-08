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  • Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

Milyonlarca emekli zamlı maaşların ardından emekli promosyonu kampanyalarına odaklandı. Bankalar yüzde 17,76 zam sonrası kesenin ağzını açmaya başladı. Yeni emekli olanlar ya da maaşını farklı bir bankaya taşıyanlara 3 gün içinde tek seferde nakit ödeme 35 bin TL'ye kadar yükseldi. Nakit avans gibi fırsatlarla sağlanan toplam fayda ise 90 bin liraya kadar çıkıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekliler promosyon tercihinde nelere dikkat etmeli? İşte ayrıntılar...

01 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Milyonlarca emekli ile dul ve yetim aylığı alanlar için bir zam dönemi daha geride kaldı. Aylık aldığı bankayı değiştirmek isteyen emekli, dul ve yetimler için Ağustos ayında yeni kampanyalar devreye girdi.

02 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

Bankalar, maaşını taşıyan müşterilere belirli bir süre taahhüt karşılığında promosyon öderken, çeşitli ürün ve hizmetlerin kullanılması halinde bu tutarı artırıyor.

03 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

Kampanyalarda 35 bin liraya varan promosyonun yanı sıra faizsiz kredi ve nakit avans gibi ek fırsatlar da bulunuyor.

04 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

35 BİN LİRAYA VARAN PROMOSYON, 90 BİN LİRAYA KADAR TOPLAM FAYDA

Ağustos kampanyalarında bankalar arasındaki rekabet özellikle yüksek maaş alan emekliler ile ek ürünleri kullanabilecek müşterilerde yoğunlaşıyor. Şekerbank 35 bin TL'ye varan promosyonla öne çıkarken, Albaraka Türk, DenizBank, ING ve Yapı Kredi gibi bankalar da ek koşullarla promosyon tutarını yükseltiyor.

Öte yandan yalnızca nakit promosyon değil; faizsiz kredi, nakit avans, puan ve fatura ödemesi gibi avantajlar da dikkate alındığında bazı bankaların sunduğu toplam fayda 90 bin TL'ye kadar çıkıyor.

05 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

Bankaların sunduğu kampanyalarda promosyon tutarı, emeklinin aylık gelirine göre değişiyor. Emeklilerin banka seçiminde dikkat etmesi gereken önemli hususlar bulunuyor.

06 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

3 YILLIK TAAHHÜT VERİLİYOR

Promosyon ödemesi alındığında bankaya 3 yıl boyunca maaşı aynı bankadan alma taahhüdü veriliyor. Taahhüt süresi dolmadan başka bankaya geçmek isteyen emeklilerin, aldıkları promosyonun kullanılmayan süreye denk gelen kısmını iade etmeleri gerekiyor.

07 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

KREDİ BORCU OLANLAR DİKKATLİ OLMALI

Emekli olmadan önce kullanılan kredi tek başına banka değişikliğine engel oluşturmuyor. Ancak kredi sözleşmesinde maaşın bankada kalmasını gerektiren özel hükümler, virman, takas veya mahsup talimatları bulunabiliyor. Bu nedenle banka değiştirmeden önce mevcut kredi sözleşmesinin incelenmesi önem taşıyor.

08 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

EN YÜKSEK TUTAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Bankaların reklamlarında yer alan "30 bin TL", "32 bin TL" gibi rakamlar çoğu zaman azami ödeme tutarını ifade ediyor.

Bu tutarlara ulaşabilmek için;

  • Otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi,
  • Kredi kartı kullanılması,
  • Dijital bankacılık işlemlerinin yapılması,
  • Ek bankacılık ürünlerinin kullanılması,
  • Yeni müşteri kampanyalarına katılım

gibi ilave şartların yerine getirilmesi istenebiliyor. Bankaların sunduğu ek kampanya koşullarının mutlaka okunması gerekiyor.

09 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

PROMOSYON TEK SEFERDE ÖDENİYOR

Promosyon ödemeleri, taahhütnamenin imzalanması ve ilk emekli maaşının bankaya yatmasının ardından en geç 3 iş günü içinde tek seferde hesaba yatırılıyor.

10 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

BANKA DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE PROMOSYON İADE EDİLİYOR

Taahhüt süresi devam ederken de banka değişikliği yapılabiliyor. Bunun için kalan süreye isabet eden promosyon tutarının bankaya iade edilmesi ve bankacılık işlemleriyle ilgili engel oluşturacak bir durumun bulunmaması gerekiyor. Şartların sağlanması halinde maaş taşıma işlemi e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

11 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

Peki Ağustos ayında hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte öne çıkan kampanyalar:

12 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, emekli maaşını taşıyanlara 30 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor.

Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 8.300 TL, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 13.300 TL, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 16.600 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere ise 20 bin TL promosyon veriliyor.

İki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 TL, emekli maaş müşterisi getirenlere ise kişi başına 1.075 TL, toplamda en fazla 8.600 TL ek ödül sağlanıyor.

13 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

AKBANK

Akbank'ta toplam promosyon ve ek avantaj 20 bin liraya kadar çıkıyor.

10 bin liranın altında aylığı olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 15.000 TL promosyon ödeniyor.

Buna ek olarak mobilden Akbank müşterisi olan ve Akbank Mobil üzerinden maaşını taşıyanlara 5.000 TL chip-para veriliyor.

14 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

DENİZBANK

DenizBank, emekli maaşını taşıyanlara 30 bin liraya varan promosyon sunuyor.

Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 12.000 TL promosyon veriliyor.

Kredili mevduat hesabı açılması, iki otomatik fatura talimatı verilmesi ve aktif kredi kartı kullanılması halinde toplam 18 bin liraya varan ek promosyon imkanı bulunuyor.

15 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da promosyon ve ödül tutarı 25 bin liraya kadar çıkıyor.

Maaşı 10 bin liranın altında olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 15.000 TL ödeme yapılıyor.

Bunun yanı sıra Bonus veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplam 10 bin TL'ye varan bonus sunuluyor.

16 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

ING

ING, emeklilere 32 bin liraya varan promosyon sağlıyor.

Koşulsuz promosyon tutarı; aylığı 10 bin liranın altında olanlarda 6.250 TL, 10.000-14.999 lira arasında olanlarda 10.000 TL, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerinde olanlarda 15.000 TL.

Buna ek olarak kartla 5.000 TL harcamaya 500 TL olmak üzere 4.000 TL'ye varan iade, Turuncu Hesap'a 100 bin TL ve üzeri bakiye getirilmesi veya 75 bin TL ihtiyaç kredisi kullanılması halinde 4.500 TL, dört otomatik fatura talimatına da 4.000 TL'ye varan ek promosyon bulunuyor.

17 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

İŞ BANKASI

İş Bankası, emeklilere 25 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor.

10 bin liranın altında maaş alanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

İlk iki fatura talimatında 1.000 TL, kredi kartıyla 9.000 TL ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterisine ise 9.000 TL MaxiPuan fırsatı sunuluyor.

18 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk'te promosyon tutarı 14 bin liraya kadar çıkıyor.

Maaşı 10 bin liranın altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 8.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 12.000 TL veriliyor.

Otomatik fatura talimatına 1.000 TL, kartla yapılacak 1.000 TL ve üzeri ilk harcamaya da 1.000 TL ek promosyon sağlanıyor.

19 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

ŞEKERBANK

Şekerbank, yeni müşteriler ve taahhüt süresi sona eren emeklilere 35 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor.

Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 8.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 12.000 TL ödeme yapılıyor.

İki otomatik fatura talimatına 3.000 TL, kredi kartıyla 5.000 TL alışverişe 5.000 TL, kredili mevduat hesabına 4.000 TL, sigorta ürününe 5.000 TL, vadesiz hesapta tutulacak bakiyeye ise maaş dilimine göre 1.000-6.000 TL arasında ek ödül veriliyor.

20 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

QNB

QNB, emekli maaşını taşıyanlara 20 bin liraya varan promosyon sunuyor.

Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 8.500 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 13.500 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 16.500 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 20.000 TL ödeme yapılıyor.

Bunun yanında kartla market ve eczane harcamalarına yıllık 3.000 TL'ye kadar iade fırsatı bulunuyor.

21 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans'ta promosyon ve ek ödül toplamı 27 bin liraya kadar çıkıyor.

İki yeni otomatik fatura talimatı verilmesi, yedek hesap başvurusu yapılması ve kredi kartıyla tek seferde 5.000 TL harcama şartlarıyla; aylığı 10 bin liranın altında olanlara 13.000 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 18.500 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 22.000 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 27.000 TL veriliyor.

Emekli yakını getirenlere kişi başına 500 TL, toplamda 5.000 TL'ye kadar ek ödül sağlanıyor.

22 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

VAKIF KATILIM

Vakıf Katılım'da promosyon tutarı 25 bin liraya kadar çıkıyor.

Aylığı 9.999 liraya kadar olanlara 8.750 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 14.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 17.500 TL, 20.000-49.999 lira arasındakilere 21.000 TL, 50 bin lira ve üzerindekilere ise 25.000 TL promosyon veriliyor.

23 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'de toplam promosyon ve ek ödül fırsatı 30 bin liraya kadar çıkıyor.

10 bin liranın altında maaşı olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 15.000 TL promosyon ödeniyor.

İki yeni fatura talimatına maaş dilimine göre 2.000-5.000 TL, kredi kartıyla 1.000 TL harcamaya yine maaş dilimine göre 2.000-5.000 TL, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 2.000 TL, mobil uygulama üzerinden müşteri olunmasına ise 3.000 TL ek ödül sağlanıyor.

24 Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası'nda ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 12 bin liraya varan promosyon veriliyor.

Bunun yanında toplamda 90 bin liraya varan avantaj sunuluyor. Kampanya kapsamında 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, her ay 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira ve 3 ay taksitli 25 bin TL faizsiz nakit avans imkanları bulunuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#EMEKLİ PROMOSYON

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