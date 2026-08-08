Emekliye tek seferde nakit 35 bin TL! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel promosyon kampanyaları

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası'nda ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 12 bin liraya varan promosyon veriliyor.

Bunun yanında toplamda 90 bin liraya varan avantaj sunuluyor. Kampanya kapsamında 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, her ay 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira ve 3 ay taksitli 25 bin TL faizsiz nakit avans imkanları bulunuyor.