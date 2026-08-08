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  • Erken rezervasyon yapanlar dikkat! Tatil parasını geri almak için 30 gün kuralını unutmayın

Erken rezervasyon yapanlar dikkat! Tatil parasını geri almak için 30 gün kuralını unutmayın

Yaz tatili için aylar öncesinden erken rezervasyon yaptırıp ödemesini yapan ancak son anda planı değişen vatandaşlarla oteller arasında iptal anlaşmazlığı yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı, erken rezervasyon sözleşmelerinde tüketicilerin hangi şartlarda ücret iadesi alabileceğine ilişkin önemli detayları açıkladı.

01 Erken rezervasyon yapanlar dikkat! Tatil parasını geri almak için 30 gün kuralını unutmayın
BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK

Fiyat avantajı nedeniyle yaz gelmeden tatil rezervasyonu yaparak ödemelerini önden gerçekleştiren ancak rezervasyon tarihlerinde çeşitli sebeplerle paketini iptal etmek zorunda kalan vatandaşlarla oteller karşı karşıya geldi.

02 Erken rezervasyon yapanlar dikkat! Tatil parasını geri almak için 30 gün kuralını unutmayın

Rezervasyonunu iptal eden vatandaşların yapmadıkları tatilin parasını geri alamadıkları görülürken, otellerin ise "Biz odayı size ayırdık ve bu nedenle başkasına satmadık" gerekçesiyle ödeme yapmadığı belirlendi.

03 Erken rezervasyon yapanlar dikkat! Tatil parasını geri almak için 30 gün kuralını unutmayın

UYUŞMAZLIK YAŞANIYOR
Vatandaşlar daha henüz bahar aylarında otellerin erken rezervasyon kampanyalarına başlaması ile olası bir tatil tarihi belirleyerek programlarını ona göre yapıyor.

04 Erken rezervasyon yapanlar dikkat! Tatil parasını geri almak için 30 gün kuralını unutmayın

Örneğin mart ayında tatil bölgelerindeki bir otelden ağustos ayı için tatil paketi satın alınabiliyor. Böylece vatandaşlar sezona göre yaklaşık yüzde 25-50 arası bir fiyat avantajıyla tatil paketi satın alırken, otel ise sezonda boş kalma riskini minimize ederek tatil parasını rezervasyon sahibinden önden alarak kendini garanti altına alıyor.

05 Erken rezervasyon yapanlar dikkat! Tatil parasını geri almak için 30 gün kuralını unutmayın

Bu durum iki taraf için de kazançlı olarak görünse de bir tarafın rezervasyonu iptal etmek istemesi halinde uyuşmazlık başlıyor. Bu durumda olan çok sayıda vatandaş şikayetlerini Ticaret Bakanlığı'na iletti.

06 Erken rezervasyon yapanlar dikkat! Tatil parasını geri almak için 30 gün kuralını unutmayın

TÜM ÖDEME GERİ ALINIR
Şikayetleri titizlikle incelemeye alan bakanlık ise bu durumda olan vatandaş ve otellerin haklarının neler olduğunu açıkladı. Buna göre, tüketicinin erken rezervasyon sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı bulunuyor.

07 Erken rezervasyon yapanlar dikkat! Tatil parasını geri almak için 30 gün kuralını unutmayın

Yani 15 Ağustos tarihli bir otel rezervasyonu olan vatandaşlar, rezervasyonunu 15 Temmuz'a kadar iptal ederlerse zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki tüm ödemesini geri alma hakkına sahip bulunuyor.

08 Erken rezervasyon yapanlar dikkat! Tatil parasını geri almak için 30 gün kuralını unutmayın

Eğer ki fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda otel tarafından kesinti yapılabiliyor.

09 Erken rezervasyon yapanlar dikkat! Tatil parasını geri almak için 30 gün kuralını unutmayın

Yani 15 Ağustos tarihli bir otel rezervasyonu olan vatandaş 10 Ağustos'ta oteli arayıp "ben tatile gelemeyeceğim, paramın iadesini istiyorum" derse bu kişi oteli mağdur edeceği için ödediği parayı tam olarak alamıyor.

10 Erken rezervasyon yapanlar dikkat! Tatil parasını geri almak için 30 gün kuralını unutmayın

Genellikle 30-15 gün kala rezervasyon bedelinin yüzde 25'i kesilirken, 15-7 gün kala bedelin yüzde 50'si kesiliyor. 7 günden az kala rezervasyon iptallerinde ise otelin odayı satma şansı düştüğü için genellikle ücret iadesi yapılmıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #TATİL

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