Erken rezervasyon yapanlar dikkat! Tatil parasını geri almak için 30 gün kuralını unutmayın
Erken rezervasyon yapanlar dikkat! Tatil parasını geri almak için 30 gün kuralını unutmayın
Yaz tatili için aylar öncesinden erken rezervasyon yaptırıp ödemesini yapan ancak son anda planı değişen vatandaşlarla oteller arasında iptal anlaşmazlığı yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı, erken rezervasyon sözleşmelerinde tüketicilerin hangi şartlarda ücret iadesi alabileceğine ilişkin önemli detayları açıkladı.
Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 09:10Son Güncelleme: 08 Ağustos 2026 09:13