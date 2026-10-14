Eşi üzerinden rüşveti yönetti

"ONGUN BENİ HEDEF GÖSTERMEK YERİNE SORULARA CEVAP VERSİN"

Murat Ongun'un duruşmalarda kendisini hedef alan sözlerine sert tepki gösteren Palazoğlu, "Murat Ongun yalan söylediğimi düşünüyorsa bana hakaret etmek yerine dosyadaki sorulara cevap vermelidir. Kendi ev kirası sorulduğunda 'dosya ile ilgili değil' diyen Ongun, konu bana gelince ailemi ve geçmişimi anlatarak üzerimden magazin yapmaktadır" ifadelerini kullandı. 23 Haziran 2019 seçimlerinin ardından reklam alanlarının bir gecede indirildiğini belirten Palazoğlu, Serdal Taşkın ve Murat Ongun tarafından önlerine konulan yeni dayatma sistemine dahil olmamak için sektörden çekildiğini vurguladı.