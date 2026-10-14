Eşi üzerinden rüşveti yönetti

'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının geçtiğimiz gün görülen ikinci celsesinin 32'nci duruşmasında savunma yapan etkin pişmanlık sahibi itirafçı iş adamı Muhittin Palazoğlu ve tutuksuz sanık Orhan Yıldırım, İBB'deki rüşvet, haraç ve kayırma çarkını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

01 Eşi üzerinden rüşveti yönetti
Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ

"PATRONUN KARISININ ŞİRKETİNE 600 BİN TL TESPİH FATURASI"

Duruşmada konuşan Adstation Reklam firması yetkilisi Muhittin Palazoğlu, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'a ait Byzag isimli şirketten 600 bin TL'lik tespih alınması için reklam sektörüne ağır baskı yapıldığını açıkladı.

Sektördeki temsilcilerin "Patronun karısının şirketi, iyi düşün. Bu işe girmezsek reklam alanlarımız bozulacak, iş yapamayacağız" denilerek tehdit edildiğini aktaran Palazoğlu, "Ödeme yapılan şirket Murat Bey'in eşine aittir. Bunun adı ticaret değil baskıdır, haraçtır. Kamu gücüyle yaptırılan bu ödeme irtikaptır" dedi.

02 Eşi üzerinden rüşveti yönetti

"ONGUN BENİ HEDEF GÖSTERMEK YERİNE SORULARA CEVAP VERSİN"

Murat Ongun'un duruşmalarda kendisini hedef alan sözlerine sert tepki gösteren Palazoğlu, "Murat Ongun yalan söylediğimi düşünüyorsa bana hakaret etmek yerine dosyadaki sorulara cevap vermelidir. Kendi ev kirası sorulduğunda 'dosya ile ilgili değil' diyen Ongun, konu bana gelince ailemi ve geçmişimi anlatarak üzerimden magazin yapmaktadır" ifadelerini kullandı. 23 Haziran 2019 seçimlerinin ardından reklam alanlarının bir gecede indirildiğini belirten Palazoğlu, Serdal Taşkın ve Murat Ongun tarafından önlerine konulan yeni dayatma sistemine dahil olmamak için sektörden çekildiğini vurguladı.

03 Eşi üzerinden rüşveti yönetti

DİLEK İMAMOĞLU'NUN YEĞENİNİN EŞİNE 3 MİLYON TL

Duruşmada ifade veren bir diğer sanık iş adamı Orhan Yıldırım ise Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın kendisinden yaptığı işlerin yüzde 10'u oranında pay istediğini deşifre etti. Sukas'ın "Yukarıdan çok büyük baskı var, bu para seçim kampanyasında kullanılacak" dediğini aktaran Yıldırım, alacaklarını tahsil edebilmek için Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren'in eşi Murat Dağdeviren'e yönlendirildiğini söyledi.

04 Eşi üzerinden rüşveti yönetti

"3 MİLYON GÖNDERDİM HAKEDİŞLERİMİ ALDIM"

Dağdeviren'in kurumda son derece rahat hareket ettiğini ve nüfuzunu kullandığını belirten Yıldırım, "Murat Dağdeviren'e peyderpey yaklaşık 3 milyon TL gönderdim. Bu paraları göndermemin ardından Ali Sukas'la görüşmem kolaylaştı ve hakedişlerimi daha rahat alabildim" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MURAT ONGUN

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