Eşi üzerinden rüşveti yönetti

"PATRONUN KARISININ ŞİRKETİNE 600 BİN TL TESPİH FATURASI"
Duruşmada konuşan Adstation Reklam firması yetkilisi Muhittin Palazoğlu, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'a ait Byzag isimli şirketten 600 bin TL'lik tespih alınması için reklam sektörüne ağır baskı yapıldığını açıkladı.
Sektördeki temsilcilerin "Patronun karısının şirketi, iyi düşün. Bu işe girmezsek reklam alanlarımız bozulacak, iş yapamayacağız" denilerek tehdit edildiğini aktaran Palazoğlu, "Ödeme yapılan şirket Murat Bey'in eşine aittir. Bunun adı ticaret değil baskıdır, haraçtır. Kamu gücüyle yaptırılan bu ödeme irtikaptır" dedi.