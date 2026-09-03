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  • Eski İsrail istihbarat şefinden Tel Aviv’e kritik uyarı: Ankara’yı düşman ilan etmek stratejik hata!

Eski İsrail istihbarat şefinden Tel Aviv’e kritik uyarı: Ankara’yı düşman ilan etmek stratejik hata!

Türkiye'nin yükselen bölgesel gücü İsrail'i tedirgin ederken Tel Aviv'e kendi istihbarat şefinden fren çağrısı geldi. İsrailli eski üst düzey istihbarat yetkilisi Tamir Hayman, Türkiye'nin askeri kapasitesinin son derece etkileyici olduğunu vurgulayarak, Ankara'yı İran gibi hedef tahtasına koymanın İsrail için stratejik bir hata olacağını belirtti.

01 Eski İsrail istihbarat şefinden Tel Aviv’e kritik uyarı: Ankara’yı düşman ilan etmek stratejik hata!
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İsrail'in Kanal 12 (N12) tarafından yayımlanan analiz haberde, Türkiye'nin Orta Doğu ve uluslararası alanda artan nüfuzuna dikkat çekilirken Tel Aviv'e kritik bir uyarı geldi.

02 Eski İsrail istihbarat şefinden Tel Aviv’e kritik uyarı: Ankara’yı düşman ilan etmek stratejik hata!

Eski İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Tamir Hayman, Türkiye'nin İran'la aynı kefeye konulmasının yanlış olduğunu belirterek, Ankara'yı düşman ilan etmenin İsrail açısından "ciddi bir stratejik hata" olacağını belirtti.

03 Eski İsrail istihbarat şefinden Tel Aviv’e kritik uyarı: Ankara’yı düşman ilan etmek stratejik hata!

ANKARA'NIN NÜFUZU İSRAİL'İ TEDİRGİN EDİYOR

Hayman'ın değerlendirmesinde Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika'da giderek genişleyen askeri ve siyasi etkisi ayrıntılı şekilde ele alındı.

04 Eski İsrail istihbarat şefinden Tel Aviv’e kritik uyarı: Ankara’yı düşman ilan etmek stratejik hata!

Türkiye'nin halihazırda en az 13 ülkede askeri olarak varlık gösterdiği, Orta Doğu genelinde 100'den fazla askeri tesise sahip olduğu ve Kızıldeniz ile Basra Körfezi'nde de etkinlik gösterdiği belirtildi.

05 Eski İsrail istihbarat şefinden Tel Aviv’e kritik uyarı: Ankara’yı düşman ilan etmek stratejik hata!

Analizde özellikle Türkiye'nin Suriye'deki etkisinin genişlemesine dikkat çekildi. Ankara'nın Lübnan ve Suriye'de artan varlığı, Gazze'deki rolü ve bölgenin farklı noktalarındaki etkinliği bir arada değerlendirildiğinde, bunun İsrail'i endişelendirdiği bildirildi.

06 Eski İsrail istihbarat şefinden Tel Aviv’e kritik uyarı: Ankara’yı düşman ilan etmek stratejik hata!

"TÜRKİYE BÖLGESEL FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRİYOR"

Hayman, Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu genişletmek için ortaya çıkan fırsatları son derece başarılı şekilde değerlendirdiğini vurguladı.

07 Eski İsrail istihbarat şefinden Tel Aviv’e kritik uyarı: Ankara’yı düşman ilan etmek stratejik hata!

'TÜRKİYE İRAN DEĞİLDİR'

İsrailli eski istihbarat şefinin yazısındaki en dikkat çekici mesaj ise Türkiye ile İran arasında kurulan karşılaştırmaya yönelik oldu.

08 Eski İsrail istihbarat şefinden Tel Aviv’e kritik uyarı: Ankara’yı düşman ilan etmek stratejik hata!

Hayman, Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna ve Batı ülkeleriyle iyi ilişkileri olduğuna dikkat çekerken, Ankara'nın stratejik yapısının İran'dan tamamen farklı olduğunu belirtti.

09 Eski İsrail istihbarat şefinden Tel Aviv’e kritik uyarı: Ankara’yı düşman ilan etmek stratejik hata!

Hayman, Türkiye'nin askeri kapasitesinin "son derece etkileyici" olduğunu da vurguladı.

10 Eski İsrail istihbarat şefinden Tel Aviv’e kritik uyarı: Ankara’yı düşman ilan etmek stratejik hata!

"ANKARA'YI DÜŞMAN İLAN ETMEK BÜYÜK HATA"

Hayman'a göre İsrail'in hatası, Türkiye'nin yükselen gücünü doğrudan askeri tehdit ve düşmanlık çerçevesine oturtmak.

11 Eski İsrail istihbarat şefinden Tel Aviv’e kritik uyarı: Ankara’yı düşman ilan etmek stratejik hata!

İsrail'in askeri gücü dış politikanın merkezine yerleştiren güvenlik anlayışının Türkiye konusunda da uygulanmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten Hayman, Türkiye'nin İsrail'in tehdit değerlendirmesine dahil edilmesinin yanlış olduğunu belirtti.

12 Eski İsrail istihbarat şefinden Tel Aviv’e kritik uyarı: Ankara’yı düşman ilan etmek stratejik hata!

Türkiye'nin fiilen düşman devlet haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Hayman, bunun İsrail açısından "ciddi bir stratejik hata" olacağını ifade etti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#TÜRKİYE #İRAN #İSRAİL #ORTA DOĞU

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