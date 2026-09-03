Eski İsrail istihbarat şefinden Tel Aviv’e kritik uyarı: Ankara’yı düşman ilan etmek stratejik hata!
Eski İsrail istihbarat şefinden Tel Aviv’e kritik uyarı: Ankara’yı düşman ilan etmek stratejik hata!
Türkiye'nin yükselen bölgesel gücü İsrail'i tedirgin ederken Tel Aviv'e kendi istihbarat şefinden fren çağrısı geldi. İsrailli eski üst düzey istihbarat yetkilisi Tamir Hayman, Türkiye'nin askeri kapasitesinin son derece etkileyici olduğunu vurgulayarak, Ankara'yı İran gibi hedef tahtasına koymanın İsrail için stratejik bir hata olacağını belirtti.
Giriş Tarihi: 03 Eylül 2026 10:31Son Güncelleme: 03 Eylül 2026 10:33