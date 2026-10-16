Ev ve iş yerinde TOKİ'den yüzde 25 indirim! Son tarih yaklaşıyor, başvuru için bu iki belge yeterli

TOKİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin öncelikle taksit ödemelerinin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması gerekiyor.

Bunun yanı sıra geçmiş dönemlere ait ödenmemiş taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması ve içinde bulunulan aya ait taksitin yatırılmış olması şartı aranıyor.

Kalan taksit sayısı da kampanyaya katılımda belirleyici oluyor. Geriye 12 aydan fazla taksiti kalan hak sahipleri indirimden yararlanabiliyor. Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olanlar ise kampanya kapsamı dışında tutuluyor.