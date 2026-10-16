Ev ve iş yerinde TOKİ'den yüzde 25 indirim! Son tarih yaklaşıyor, başvuru için bu iki belge yeterli

BORCUNU KAPATANA YÜZDE 25 İNDİRİM
TOKİ kampanyasında borcunun tamamını peşin ödeyen hak sahipleri, borç bakiyesi üzerinden yüzde 25 indirim elde edebiliyor. Böylece kalan borcunu kapatmak isteyen vatandaşlar, indirim avantajıyla tapularına daha erken kavuşma fırsatı yakalıyor.
Borcun tamamını ödeyecek nakdi bulunmayanlar için de bir seçenek sunuluyor. Kalan borcun en az yüzde 25'ini ödeyen hak sahipleri, yatırdıkları tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor. Ancak bu imkândan faydalanabilmek için kampanyanın diğer koşullarının da karşılanması gerekiyor.