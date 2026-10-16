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  • Evlenecek gençlere 16,8 milyar TL destek! 185 binden fazla gence faizsiz kredi...

Evlenecek gençlere 16,8 milyar TL destek! 185 binden fazla gence faizsiz kredi...

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere sağlanan faizsiz kredi desteği 16 milyar 794 milyon TL'ye ulaştı. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan 185 bin 512 gence ödeme yapılırken, fondan yararlanmaya hak kazanan gençlerin sayısı 249 bin 374 oldu. İşte detaylar...

01 Evlenecek gençlere 16,8 milyar TL destek! 185 binden fazla gence faizsiz kredi...
Muhammed UZUN Muhammed UZUN

Güçlü Aile, Güçlü Türkiye vizyonuyla ilan edilen Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen sosyal destek paketleri, yüz binlerce gencin yüzünü güldürüyor.

02 Evlenecek gençlere 16,8 milyar TL destek! 185 binden fazla gence faizsiz kredi...

Aile yapısını güçlendirmek, gençleri evlilik süreçlerinde desteklemek amacıyla başlatılan Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde vatandaşlara milyarlarca liralık kaynak aktarıldı.

03 Evlenecek gençlere 16,8 milyar TL destek! 185 binden fazla gence faizsiz kredi...

Aile ve Gençlik Fonu, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 81 ilin tamamına yayılarak gençlerin faizsiz kredi desteğine erişimi sağlandı.

04 Evlenecek gençlere 16,8 milyar TL destek! 185 binden fazla gence faizsiz kredi...

Türkiye genelinde fona toplam 299 bin 701 başvuru yapılırken gerekli şartları taşıyarak yararlanmaya hak kazanan genç sayısı 249 bin 374 oldu.

05 Evlenecek gençlere 16,8 milyar TL destek! 185 binden fazla gence faizsiz kredi...

FAİZSİZ KREDİ

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında kredi ödemesi yapılan 185 bin 512 gence 16 milyar 794 milyon TL ödeme yapıldı.

06 Evlenecek gençlere 16,8 milyar TL destek! 185 binden fazla gence faizsiz kredi...

245 bin 838 kişiye evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuldu.

07 Evlenecek gençlere 16,8 milyar TL destek! 185 binden fazla gence faizsiz kredi...

18-25 yaş aralığında olan gençler için faizsiz kredi tutarı 250 bin TL'ye, eşlerden birinin 26-29 yaş aralığında olduğu durumlar içinse 200 bin TL'ye yükseltilerek mali yük hafifletildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AİLE VE GENÇLİK FONU

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