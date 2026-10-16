Evlenecek gençlere 16,8 milyar TL destek! 185 binden fazla gence faizsiz kredi...
Evlenecek gençlere 16,8 milyar TL destek! 185 binden fazla gence faizsiz kredi...
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere sağlanan faizsiz kredi desteği 16 milyar 794 milyon TL'ye ulaştı. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan 185 bin 512 gence ödeme yapılırken, fondan yararlanmaya hak kazanan gençlerin sayısı 249 bin 374 oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:36Son Güncelleme: 16 Ekim 2026 06:38