Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gerginlik! Aziz Yıldırım'dan sert tepki: "Suçlu musun?"

"BURASI BABAMIZIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL"
Burası babamızın çiftliği değil. Burası bir kulüp. Bir önceki yönetimi suçlamak bir yere vardırmıyor. Mahmut Bey'den rica ettim, 7 tane yedek yönetim kurulu üyemiz var, çalıştı bu insanlar, onların da bu Divan'a alınmasıyla ilgili. 30 tane misafir var. Teessüf ederim. Bunlar emek harcamış, 8 ay çalışmış yönetim kurulu üyeleri. Gelmelerini arzu ederdik. Bu konuda üzgünüm. Sadettin Bey'in bir hayali vardı, dostluk olsun, huzur olsun ama olmuyor, bu camiada nedense olmuyor.