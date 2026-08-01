Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gerginlik! Aziz Yıldırım'dan sert tepki: "Suçlu musun?"

Bize 'Bir önceki yönetimin hesaplarını çıkarın' dediler. Çıkarsam ne olacak. Adam zaten bir sürü para ödemiş, kime ne faydası var. 'Bana bu teslim edildi' demek doğru değil. Ne yapayım, ne varsa onu yapıyoruz. Elinizdeki şey bu. Ali Bey bize makul bir yönetim bıraktı. Nakit akış açığı var, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Bu hep böyleydi.