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  • Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gerginlik! Aziz Yıldırım'dan sert tepki: "Suçlu musun?"

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gerginlik! Aziz Yıldırım'dan sert tepki: "Suçlu musun?"

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında flaş bir tartışma meydana geldi. Başkan Aziz Yıldırım ile eski yönetici Orhan Demirel arasında kısa süreli diyalog yaşandı. İşte o anlar...

01 Fenerbahçe Divan Kurulu’nda gerginlik! Aziz Yıldırım’dan sert tepki: Suçlu musun?
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Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor.

02 Fenerbahçe Divan Kurulu’nda gerginlik! Aziz Yıldırım’dan sert tepki: Suçlu musun?

GERGİNLİK ÇIKTI

Konuşma yapmak için kürsüye gelen eski yönetici Orhan Demirel ile başkan Aziz Yıldırım arasında karşılıklı diyalog yaşandı.

03 Fenerbahçe Divan Kurulu’nda gerginlik! Aziz Yıldırım’dan sert tepki: Suçlu musun?

Kürsüye gelerek konuşma yapan Orhan Demirel, "Seçildiğimiz gün locadayken Sadettin Saran, 'Ben Fenerbahçe başkanı oldum, siz de yönetici oldunuz. Ne eski başkanlar ne eski yönetimler hakkında asla konuşmayacaksınız. Konuşan benle birlikte olamaz' dedi. Ağzımızdan eski başkanlar, eski yönetimlerle ilgili tek kelime duymadınız. Fenerbahçe bir bütündür, yönetimler süreklilik arz eder.

04 Fenerbahçe Divan Kurulu’nda gerginlik! Aziz Yıldırım’dan sert tepki: Suçlu musun?

"BURASI BABAMIZIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL"

Burası babamızın çiftliği değil. Burası bir kulüp. Bir önceki yönetimi suçlamak bir yere vardırmıyor. Mahmut Bey'den rica ettim, 7 tane yedek yönetim kurulu üyemiz var, çalıştı bu insanlar, onların da bu Divan'a alınmasıyla ilgili. 30 tane misafir var. Teessüf ederim. Bunlar emek harcamış, 8 ay çalışmış yönetim kurulu üyeleri. Gelmelerini arzu ederdik. Bu konuda üzgünüm. Sadettin Bey'in bir hayali vardı, dostluk olsun, huzur olsun ama olmuyor, bu camiada nedense olmuyor.

05 Fenerbahçe Divan Kurulu’nda gerginlik! Aziz Yıldırım’dan sert tepki: Suçlu musun?

Bize 'Bir önceki yönetimin hesaplarını çıkarın' dediler. Çıkarsam ne olacak. Adam zaten bir sürü para ödemiş, kime ne faydası var. 'Bana bu teslim edildi' demek doğru değil. Ne yapayım, ne varsa onu yapıyoruz. Elinizdeki şey bu. Ali Bey bize makul bir yönetim bıraktı. Nakit akış açığı var, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Bu hep böyleydi.

06 Fenerbahçe Divan Kurulu’nda gerginlik! Aziz Yıldırım’dan sert tepki: Suçlu musun?

Sadettin Bey 'Ali Bey'e de Aziz Bey'e de her maçta locada yerimiz hazırdır' dedi. Biz içimizden geleni yaptık, yer ayırdık, gelmediler, sorun yok. Biz 9 kupa kazandık. Bir sürü kupa kaldırdık. Tanju Bey, eski yönetime bir kere teşekkür etmediniz. Ne yaptık biz, bir şey yapmadık ki. 9 kupa kazandık, biz kazanmadık ki, biz bu şansa vakıf olduk. Bir teşekkür etseydiniz ne olurdu. Bizi yok saymanın ne anlamı var, bir anlamı yok. Aziz Başkanım biz sizi seviyoruz" dedi.

07 Fenerbahçe Divan Kurulu’nda gerginlik! Aziz Yıldırım’dan sert tepki: Suçlu musun?

YILDIRIM'DAN TEPKİ GELDİ

Eski yönetici Orhan Demirel'in sözlerinin ardından ise Başkan Aziz Yıldırım sert tepki gösterdi.

08 Fenerbahçe Divan Kurulu’nda gerginlik! Aziz Yıldırım’dan sert tepki: Suçlu musun?

"SUÇLU MUSUN?"

Başkan Yıldırım, "Suçlu musun Orhan ? Suçlu değilsin, neden kendini savunuyorsun?" sözlerini sarf etti.

09 Fenerbahçe Divan Kurulu’nda gerginlik! Aziz Yıldırım’dan sert tepki: Suçlu musun?

Daha sonra ikili arasındaki diyalogun bir süre daha devam ettiği gözlendi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AZİZ YILDIRIM

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