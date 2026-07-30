FIFA’nın tarihi planına UEFA’dan büyük tepki!

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu yaptığı açıklamada, FIFA'nın futbol yönetiminde aşılmaması gereken bir sınırı geçtiğini savunarak şu ifadeleri kullandı: "Futbolun ruhu ve yönetimi alınıp satılacak varlıklar değildir. Futbol hiçbirimizin mülkü değil, FIFA'nın satabileceği bir şey de değil."