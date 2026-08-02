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Fırındaki inatçı lekelere elveda! Tek hamlede söküp atıyor: Uzmanların uyguladığı o doğal çözüm...

Fırındaki inatçı lekelere elveda! Tek hamlede söküp atıyor: Uzmanların uyguladığı o doğal çözüm...

Mutfakta en sık kullanılan beyaz eşyalardan biri olan fırınlar, zamanla yağ sıçramaları ve yiyecek kalıntıları nedeniyle kirlenir. Özellikle uzun süre temizlenmeyen fırınlarda oluşan kalıplaşmış yağ lekeleri hem kötü bir görünüme neden olur hem de temizliği oldukça zahmetli hale getirir. Ancak pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç duymadan, hemen her evde bulunan doğal bir malzemeyle bu inatçı kirlerden kurtulmak mümkün. İşte fırındaki kalıplaşmış yağ lekelerini kolayca söküp atan o etkili yöntem…