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  • Fırındaki inatçı lekelere elveda! Tek hamlede söküp atıyor: Uzmanların uyguladığı o doğal çözüm...

Fırındaki inatçı lekelere elveda! Tek hamlede söküp atıyor: Uzmanların uyguladığı o doğal çözüm...

Mutfakta en sık kullanılan beyaz eşyalardan biri olan fırınlar, zamanla yağ sıçramaları ve yiyecek kalıntıları nedeniyle kirlenir. Özellikle uzun süre temizlenmeyen fırınlarda oluşan kalıplaşmış yağ lekeleri hem kötü bir görünüme neden olur hem de temizliği oldukça zahmetli hale getirir. Ancak pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç duymadan, hemen her evde bulunan doğal bir malzemeyle bu inatçı kirlerden kurtulmak mümkün. İşte fırındaki kalıplaşmış yağ lekelerini kolayca söküp atan o etkili yöntem…

01 Fırındaki inatçı lekelere elveda! Tek hamlede söküp atıyor: Uzmanların uyguladığı o doğal çözüm...
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Fırınlar, zamanla biriken yağ lekeleri ve yemek kalıntıları nedeniyle hem kirli bir görünüme kavuşur hem de performansını kaybedebilir. Ancak evde bulunan doğal bir malzeme sayesinde bu inatçı lekeleri zahmetsizce temizlemek mümkün. İşte fırınınızı kısa sürede pırıl pırıl yapacak o pratik yöntem…

02 Fırındaki inatçı lekelere elveda! Tek hamlede söküp atıyor: Uzmanların uyguladığı o doğal çözüm...

CAN SIKICI YEMEK KALINTILARINA VE YAĞ LEKELERİNE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

Fırın temizliği zahmetli gibi görünse de, tek bir doğal malzeme sayesinde inatçı yağ lekeleri ve yemek kalıntılarından kolayca kurtulabilirsiniz.

03 Fırındaki inatçı lekelere elveda! Tek hamlede söküp atıyor: Uzmanların uyguladığı o doğal çözüm...

Sodyum bikarbonat, yani karbonat, yalnızca hamur işlerinde değil, inatçı yağ lekeleri ve yanmış yemek kalıntılarını temizlemede de oldukça etkili doğal bir malzemedir.

04 Fırındaki inatçı lekelere elveda! Tek hamlede söküp atıyor: Uzmanların uyguladığı o doğal çözüm...

Temizlik uzmanlarının da önerdiği bu yöntem için yalnızca karbonat, nemli bir sünger ve kuru bir bez yeterli. Bu basit malzemelerle fırındaki inatçı yağ ve yemek kalıntılarını kolayca temizleyebilirsiniz.

05 Fırındaki inatçı lekelere elveda! Tek hamlede söküp atıyor: Uzmanların uyguladığı o doğal çözüm...

NASIL ETKİ EDİYOR?

Karbonat, doğal aşındırıcı özelliği sayesinde fırındaki yağ, kir ve inatçı lekeleri yüzeye zarar vermeden temizler. Aynı zamanda lekeleri kolayca sökerek fırının çizilmesini önlemeye yardımcı olur.

06 Fırındaki inatçı lekelere elveda! Tek hamlede söküp atıyor: Uzmanların uyguladığı o doğal çözüm...

NASIL UYGULAMALISINIZ?

Fırınınızı temizlemek için kirli bölgelere bol miktarda karbonat serpin. Özellikle yoğun yağ ve inatçı lekelerin bulunduğu alanlarda karbonatı biraz daha fazla kullanmanız, temizliği kolaylaştıracaktır.

07 Fırındaki inatçı lekelere elveda! Tek hamlede söküp atıyor: Uzmanların uyguladığı o doğal çözüm...

Fırınlarınıza bol miktarda karbonat uyguladıktan sonra bir bulaşık süngerini ıslatın ve fırınınızı silmeye başlayın. Macun gibi bir kıvam elde edene kadar karbonatı camın üzerine güzelce gezdirmeye devam edin.

08 Fırındaki inatçı lekelere elveda! Tek hamlede söküp atıyor: Uzmanların uyguladığı o doğal çözüm...

Karbonat, topaklanma eğiliminde olduğundan dolayı fırınınızın içine eşit miktarda yaydığınızdan emin olun.

09 Fırındaki inatçı lekelere elveda! Tek hamlede söküp atıyor: Uzmanların uyguladığı o doğal çözüm...

Eğer fırınınızı karbonat ve su ile temizlerken elde ettiğiniz macun kalın ve topaklıysa bir miktar daha su ekleyebilirsiniz. Ancak ince ve akışkansa biraz daha karbonat ekleyin.

10 Fırındaki inatçı lekelere elveda! Tek hamlede söküp atıyor: Uzmanların uyguladığı o doğal çözüm...

Karbonatı fırınınızın her yerine güzelce uyguladıktan sonra 30-60 dakika bekletin. Süre dolduğunda temiz bulaşık süngerinizi yeniden ıslatın ve fırını karbonattan temizleyin.

11 Fırındaki inatçı lekelere elveda! Tek hamlede söküp atıyor: Uzmanların uyguladığı o doğal çözüm...

İşlem bittikten sonra kuru bir bezle fırınınızı kurulayabilirsiniz. Oldukça etkili ve pratik olan bu işlem sayesinde fırınınız tertemiz ve pırıl pırıl olacak.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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