Fon vurgunu vergi cenneti adalarına kadar uzandı! Paralar Virgin Adaları'nda ortaya çıktı

Bu şirketin, Türkiye'de özellikle Tera ile bağlantılı birçok şirketin hisselerinde de yatırımları var. Şirket Türkiye'deki soruşturmanın konusu olan fonlarla ticari ilişkisi bulunmadığını bildirse de yönetiminde Tera'nın çeşitli şirketlerinde çalışan isimler var. İngiltere'deki kayıtlara göre, Emre Tezmen de 26 Ağustos'ta yani SPK'nın fon düzenlemesinin yayınlanmasından birkaç gün önce şirketten ayrılmış görünüyor!



