Fon vurgunu vergi cenneti adalarına kadar uzandı! Paralar Virgin Adaları'nda ortaya çıktı

Gelelim Tera'ya... Şirketin Londra-Dubai-İsviçre-Virjin Adaları bağlantılarına...
Duymuşsunuzdur, Tezmen ailesinin İngiltere merkezli bir şirketi var. Adı Gildencrest Capital... Şirket 2011'de kurulmuş. Eski adı Tera Europe Limited... 2024'ün sonunda adı Gildencrest olarak değiştiriliyor. 2024 yılından itibaren şirket hisse senedi işlemlerine ağırlık vermeye başlıyor. O tarihten sonra Gildencrest Capital Limited'in, hisse senedi işlem hacimleri beş kattan fazla artıyor, yüksek kârlar elde etmeye başlıyor.