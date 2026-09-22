Fransa’daki sır olayda detaylar ortaya çıktı: 'Avcı’dan çifte infaz! 2 Türk katledilmişti...

ABLASININ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı yürüten savcılık birimi (JIRS), bu iki somut dijital delili birleştirerek Aziz B.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Aziz B. 5 ay sonra Paris'in kuzeybatı banliyölerinde yer alan Colombes bölgesinde önceki gün ablasının evinde gözaltına alındı. Aziz B., polis sorgusunda suçlamaları tamamen reddederek kendisinin katil değil, sadece "olayın pasif bir tanığı" olduğunu ileri sürdü. Aziz B. ifadesinde kendisine gelen bir telefon üzerine olay yerine çağrıldığını, olay yerine ulaştığında cinayet anına ve yaşanan infaz vahşetine bizzat gözleriyle şahit olduğunu, tetiği çeken maskeli kişiyi ve vurulan kurbanları tanımadığını iddia etti.

KESKİN NİŞANCI DETAYI

Polis, yaptığı araştırmada tetiği çeken kişinin Türkiye'den özel olarak getirildiğini ve keskin bir nişancı olduğunu belirledi. Lakabı "avcı" olan katilin cinayetin hemen ardından Portekiz'e kaçtığı tespit edildi. Güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan katil hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartıldı. İkinci kurbanın bulunduğu aracı Josnes köyüne götürüp ateşe verdiği iddia edilen Aziz B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.