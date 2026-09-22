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  • Fransa’daki sır olayda detaylar ortaya çıktı: 'Avcı’dan çifte infaz! 2 Türk katledilmişti...

Fransa’daki sır olayda detaylar ortaya çıktı: 'Avcı’dan çifte infaz! 2 Türk katledilmişti...

Fransa'da, geçtiğimiz Nisan ayında iki esrarengiz cinayet yaşandı. Rotterdam ve çevresindeki büyük ölçekli uyuşturucu ağlarıyla derin bağlantıları olan Özgür Ekici, keskin bir nişancı tarafından uzaktan ateş edilerek öldürüldü. İki saat sonra ise Ekici'nin ortağı Süleyman Gürbüz'ün cesedi, köy meydanında yanmış bir otomobilin içinde bulundu. Katilin, Türkiye'den getirilmiş 'Avcı' lakaplı keskin bir nişancı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

01 Fransa’daki sır olayda detaylar ortaya çıktı: ’Avcı’dan çifte infaz! 2 Türk katledilmişti...
Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN

Fransa'yı ayağa kaldıran cinayetler zincirinin ilki, 3 Nisan akşamı Paris'in yaklaşık 150 kilometre güneybatısında, ünlü Loire Nehri'nin kıyısında yer alan Beaugency kasabasında yaşandı. 2013 yılında Rotterdam limanı yakınlarındaki Vlaardingen sanayi bölgesinde polisin düzenlediği operasyonda, 136 kilo saf eroinle yakalanan Özgür Ekici, Orléans Caddesi üzerinde aracından indiği sırada keskin bir nişancı tarafından önce kulağından vuruldu. Yerde sürünerek ilerleyen Ekici, telefonla acil servisten yardım istediği sırada yanına yaklaşan katil, kısa bir konuşmanın ardından "lütfen yapma" yalvarışları arasında kafasına öldürücü ateşi gerçekleştirdi. Soğuk kanlı bir şekilde hareket eden katil, otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

02 Fransa’daki sır olayda detaylar ortaya çıktı: ’Avcı’dan çifte infaz! 2 Türk katledilmişti...

ÖNCE ÖLDÜRDÜ, SONRA ATEŞE VERDİ

Cinayet Masası dedektifleri, ilk cinayetin izlerini daha henüz araştırmaya başlamadan ikinci infaz haberi ise Beaugency'nin komşu köyü olan 10 kilometre uzaklıktaki Josnes kasabasından geldi. Özgür Ekici'nin ortağı olduğu ileri sürülen Süleyman Gürbüz, keskin bir nişancı tarafından sokak ortasında telefonla hararetli bir şekilde konuştuğu sırada uzaktan ateş edilerek öldürüldü. Daha sonra Gürbüz'ü sırtlayarak otomobile bindiren katil, kasaba meydanına giderek aracı ateşe verdi. Bir cipin alev alev yandığını gören köylüler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıklarında Gürbüz'ün yanmış cesediyle karşılaştı.

03 Fransa’daki sır olayda detaylar ortaya çıktı: ’Avcı’dan çifte infaz! 2 Türk katledilmişti...

GÖRGÜ TANIKLARI VE GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Beaugency ve Josnes kasabalarında yaşanan cinayetlerde; görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera görüntüleri jandarmanın olayın bir profesyonel hesaplaşma olduğunu anlamasında kilit rol oynadı. Ekici'nin vurulduğu yerde yaşayan mahalle sakinleri, silah seslerinin hemen ardından bir aracın lastiklerini kaydırarak ve çok yüksek hızla olay yerinden kaçtığı söyledi. Gürbüz'ün öldürüldüğüne şahit olan bir köy sakini ise aracın benzin dökülerek yakıldığını daha sonra iki kişinin olay yerinden hızla uzaklaştığını anlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis ise her iki cinayeti işleyen kişinin aynı olduğunu tespit etti.

04 Fransa’daki sır olayda detaylar ortaya çıktı: ’Avcı’dan çifte infaz! 2 Türk katledilmişti...

GEÇİŞ KARTINDAN TESPİT EDİLDİ

Cinayetin işlendiği saatlerde Beaugency ve çevresindeki otoyol gişelerinden geçen araçların log kayıtlarını geriye dönük inceleyen polis, geçmişte basit suçlardan sabıkalı Aziz B.nin ismine ulaştı. 'Aziz B'ye ait olan kartın olay bölgesinde sinyal verdiğinin tespit edilmesinin ardından dedektifler uyuşturucu şebekesiyle bağlantılı olabilecek hatları da takibe aldı. Yapılan dijital incelemede, cinayet gecesi Aziz B.'nin erkek kardeşinin onu telefonla arayarak acil bir şekilde "Beaugency'ye gelmesi" yönünde talimat verdiği belirlendi.

05 Fransa’daki sır olayda detaylar ortaya çıktı: ’Avcı’dan çifte infaz! 2 Türk katledilmişti...

ABLASININ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı yürüten savcılık birimi (JIRS), bu iki somut dijital delili birleştirerek Aziz B.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Aziz B. 5 ay sonra Paris'in kuzeybatı banliyölerinde yer alan Colombes bölgesinde önceki gün ablasının evinde gözaltına alındı. Aziz B., polis sorgusunda suçlamaları tamamen reddederek kendisinin katil değil, sadece "olayın pasif bir tanığı" olduğunu ileri sürdü. Aziz B. ifadesinde kendisine gelen bir telefon üzerine olay yerine çağrıldığını, olay yerine ulaştığında cinayet anına ve yaşanan infaz vahşetine bizzat gözleriyle şahit olduğunu, tetiği çeken maskeli kişiyi ve vurulan kurbanları tanımadığını iddia etti.

KESKİN NİŞANCI DETAYI

Polis, yaptığı araştırmada tetiği çeken kişinin Türkiye'den özel olarak getirildiğini ve keskin bir nişancı olduğunu belirledi. Lakabı "avcı" olan katilin cinayetin hemen ardından Portekiz'e kaçtığı tespit edildi. Güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan katil hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartıldı. İkinci kurbanın bulunduğu aracı Josnes köyüne götürüp ateşe verdiği iddia edilen Aziz B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#FRANSA #ROTTERDAM #TÜRKİYE

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