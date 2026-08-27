Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı

BÖBREKLER İÇİN TEHLİKELİ

Araştırmada, Fransa'daki makarnaların kadmiyum oranların Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun ve yasal olarak çizilen sınırın altında olduğu ancak uzun vadede ve sık tüketimde özellikle böbrekler için tehlikeli olabileceğinin altı çizildi.