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  • Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı

Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı

Fransa'da milyonların sofralarından eksik olmayan makarnalarda zehir alarmı verildi. 36 ürün üzerinde yapılan incelemede 34 makarnada toksik ağır metal kadmiyum tespit edilirken, aralarında dünyaca ünlü markaların da bulunduğu ürünler büyük şok yarattı. Üstelik uzun vadede sık tüketimin insan sağlığı, özellikle de böbrekler üzerinde ciddi risk oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

01 Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı
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Fransa'da yayın yapan tüketici haklarını koruma dergisi "60 million de consommateurs" tarafından yürütülen çalışmada "Fransız tabaklarının vazgeçilmezi" makarnaların içerikleri incelendi.

02 Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı

FRANSA'DA MAKARNALARDA TOKSİK METAL ALARMI

Araştırma kapsamında Barilla, Lustucru ve Panzani dahil, ülkede en çok tüketilen markaların da aralarında bulunduğu yarısı spagetti, yarısı penne olmak üzere 36 ürün karşılaştırıldı.

03 Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı

Bu paketlerin 34'ünde toksik ağır metallerden kadmiyum tespit edilirken sadece iki glütensiz makarnanın temiz çıktığını gösteren araştırma, en yüksek kadmiyum oranının Barilla tam buğday makarnalarında görüldüğünü ortaya koydu.

04 Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı

EN YÜKSEK ORAN HANGİ MARKADA?

Barilla penne makarnalarında kilogram başına 0,066 miligram, spagettilerinde ise 0,071 miligram kadmiyum tespit edildi.

05 Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı

İncelenen makarnalardaki kadmiyum oranlarında görülen farklılığının ham madde farklılığıyla açıklanabileceğini; kadmiyum oranı yüksek olan topraklarda yetişen buğdaylarda kadmiyum oranının yüksek olacağını hatırlatan araştırma, bu durumun insan sağlığı açısından risklerine dikkati çekti.

06 Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı

BÖBREKLER İÇİN TEHLİKELİ

Araştırmada, Fransa'daki makarnaların kadmiyum oranların Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun ve yasal olarak çizilen sınırın altında olduğu ancak uzun vadede ve sık tüketimde özellikle böbrekler için tehlikeli olabileceğinin altı çizildi.

07 Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı

AB standartlarına göre makarnalar için kullanılan durum buğdayındaki kadmiyum oranının kilogram başına azami 0,18 miligram olması gerekiyor.

08 Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı

FRANSIZLAR MAKARNADAN VAZGEÇEMİYOR

Araştırmaya göre, Fransızların yarısından fazlası haftada en az bir kez makarna yiyor ve yıllık kişi başı makarna tüketimi yaklaşık 9,3 kilogram.

09 Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı

Tam buğdaylı ve glütensiz başta olmak üzere, yeni makarna türleri ortaya çıksa da spagetti ve penne en çok tüketilen hamur işleri arasında yer alıyor.

10 Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı

FRANSA'DA YERLİ BUĞDAY AZALDI

Fransa Makarna Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Christine Petit dergiye yaptığı açıklamada, Fransız yasal düzenlemelerinin makarna üretiminde bir buğday türü olan durum buğdayı kullanımını zorunluğu kıldığını ancak son yıllarda artan rekabet ve buğday üretimindeki düşüş nedeniyle dışarıdan makarna ithalatının arttığını kaydetti.

11 Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı

KADMİYUM METALİ NEDİR?

Fransız Gıda, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (ANSES), Mart 2026'da yayınladığı verilerde, Fransızların kadmiyuma maruz kalmalarının büyük oranda gıda kaynaklı olduğunu ve bu oranın önemli bir kadmiyum kaynağı olan sigarayı tüketmeyen nüfusun yüzde 98'ini oluşturduğunu bildirdi.

12 Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı

Makarna dışında ekmek, patates ve kahvaltılık gevrekler başta olmak üzere birçok üründe bulunabilen kadmiyum, insan sağlığı açısından zararlı maddeler arasında kanserojen sınıfında yer alan toksik bir ağır metal olarak öne çıkıyor.

13 Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı

Toprakta doğal olarak bulunan bu kadmiyum oranının tarımsal kirlilik ve yanlış uygulamalarla arttığı biliniyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA #AVRUPA BİRLİĞİ

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