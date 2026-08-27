Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı
Fransızların makarnası zehir saçıyor: 36 ürünün 34’ünde toksik metal çıktı! Ünlü markalar sınıfta kaldı
Fransa'da milyonların sofralarından eksik olmayan makarnalarda zehir alarmı verildi. 36 ürün üzerinde yapılan incelemede 34 makarnada toksik ağır metal kadmiyum tespit edilirken, aralarında dünyaca ünlü markaların da bulunduğu ürünler büyük şok yarattı. Üstelik uzun vadede sık tüketimin insan sağlığı, özellikle de böbrekler üzerinde ciddi risk oluşturabileceği uyarısı yapıldı.
Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2026 13:13Son Güncelleme: 27 Ağustos 2026 13:15