Gabar'da rekor, Karadeniz'de yeni hedef! Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz geliyor

"1 MİLYON VARİL HEDEFİNİN PARÇASI"

Türkiye Petrolleri'ni günlük 1 milyon varil üretim yapan küresel bir şirkete dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, Irak ile imzalanan Kerkük anlaşmasının bu vizyonun önemli ayaklarından biri olduğunu ifade etti.

Bayraktar, "Türkiye Petrollerini 1 milyon varil günde üretim yapacak bir şirkete dönüştürmek; bunun bir kısmını Türkiye'de ama bir kısmını mutlaka dışarıda üretilebilecek bir hale getirmeye çalışıyoruz. Aslında Irak ve Kerkük anlaşması bunun bir parçası, bir yansıması." dedi.