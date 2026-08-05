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  • Gabar'da rekor, Karadeniz'de yeni hedef! Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz geliyor

Gabar'da rekor, Karadeniz'de yeni hedef! Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz geliyor

Türkiye, dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın attığı adımlar sayesinde son 10 yılda gerçekleştirdiği milli enerji atağının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bir zamanlar terörle anılan Gabar'da petrol üretiminde günlük rekor kırılırken, Sakarya gaz sahasında ise üretimin iki katına çıkması için çalışmalar hız kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "8 milyon evin doğal gaz ihtiyacı Sakarya Gaz Sahamızdan sağlanacak. 2028'e geldiğimizde bu 16-17 milyon haneye çıkacak" dedi.

01 Gabar’da rekor, Karadeniz’de yeni hedef! Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz geliyor
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Türkiye, son 10 yılda gerçekleştirdiği milli enerji atağının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Gabar'da günlük petrol üretimi 83 bin 200 varile ulaşılarak rekor kırdı. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ise Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin göreve başlamasıyla yerli gaz üretimi iki katına çıkarılacak.

02 Gabar’da rekor, Karadeniz’de yeni hedef! Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz geliyor

GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM 83 BİNİ AŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikaları, Irak ile imzalanan Kerkük anlaşması, Sakarya Gaz Sahası, Gabar, yurt dışındaki petrol ve doğal gaz projeleri ile enerji arz güvenliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gabar Sahası'nda günlük petrol üretiminin 83 bin 200 varile ulaştığını açıklayan Bayraktar, üretimin her geçen gün arttığını söyledi.

Bayraktar, "2021 yılında yapılan keşfin ardından bugün Gabar'da günlük 83 bin 200 varil üretime ulaştık. Aslında bu yeni bir rekor. Her gün yeni bir rekor kırıyoruz, yeni keşifler yapıyoruz ve üretimimizi artırmaya devam ediyoruz. Gabar inşallah daha da büyüyecek." dedi.

03 Gabar’da rekor, Karadeniz’de yeni hedef! Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz geliyor

YIL SONUNDA 8 MİLYON HANEYE YERLİ DOĞAL GAZ

Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Bayraktar, yıl sonunda üretimin iki katına çıkacağını açıkladı.

Bayraktar, "Bugün 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı, evin doğal gaz ihtiyacı şu anda Sakarya Gaz Sahası'ndan geliyor. Şimdi hedefimiz ikinci fazda bu senenin sonunda bu rakamı 8 milyona çıkarmak. 2026 sonunda biz üretimimizi Sakarya Gaz Sahası'ndan iki katına, 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Türkiye'deki 8 milyon evin doğal gaz ihtiyacı kendi gaz sahamızdan sağlanacak. 2028'e geldiğimizde bu 16-17 milyon haneye çıkacak." ifadelerini kullandı.

04 Gabar’da rekor, Karadeniz’de yeni hedef! Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz geliyor

"DOĞAL GAZ DEPOLARIMIZ TAM DOLU"

Kış öncesi doğal gaz arz güvenliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, depolardaki doluluk oranının en üst seviyede olduğunu belirtti.

Bayraktar, "Şu anda Türkiye'nin bütün depoları, doğal gaz depoları dolu vaziyette. Kışın en soğuk zamanında yaklaşık 45 gün boyunca hanelerimize yetecek kadar doğal gazı depolarımızda tutabiliyoruz. Hedefimiz bu kapasiteyi 12-13 milyar metreküpe çıkarmak." diye konuştu.

05 Gabar’da rekor, Karadeniz’de yeni hedef! Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz geliyor

"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK ZORUNDAYIZ"

Irak ile son dönemde yoğun temaslar yürüttüklerini belirten Bayraktar, Kerkük anlaşmasının yaklaşık 2,5 yıllık çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Böyle bir kritik dönemde İran'la, Irak'la olan ilişkimiz ve Irak'la olan gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmalar çok önemli. Anlaşmaların özünde tabii Kerkük'le başlamak lazım. Kerkük bizim üzerinde yaklaşık 2,5 yıldır çalıştığımız bir konu aslında. İmzalar atılınca bunu ilan etme durumuna geldik ama çok uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Büyük resme baktığınızda Türkiye olarak biz şunu yapmaya çalışıyoruz; Türkiye'nin mutlak surette enerjideki dışa bağımlılığını düşürmemiz lazım ve bunun için bütün Türkiye'deki kaynaklarımızı; yenilenebilir enerji başta olmak üzere, doğalgaz kaynakları, petrol kaynakları, maden kaynaklarını devreye almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

06 Gabar’da rekor, Karadeniz’de yeni hedef! Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz geliyor

"1 MİLYON VARİL HEDEFİNİN PARÇASI"

Türkiye Petrolleri'ni günlük 1 milyon varil üretim yapan küresel bir şirkete dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, Irak ile imzalanan Kerkük anlaşmasının bu vizyonun önemli ayaklarından biri olduğunu ifade etti.

Bayraktar, "Türkiye Petrollerini 1 milyon varil günde üretim yapacak bir şirkete dönüştürmek; bunun bir kısmını Türkiye'de ama bir kısmını mutlaka dışarıda üretilebilecek bir hale getirmeye çalışıyoruz. Aslında Irak ve Kerkük anlaşması bunun bir parçası, bir yansıması." dedi.

07 Gabar’da rekor, Karadeniz’de yeni hedef! Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz geliyor

BASRA'DAN AVRUPA'YA DOĞAL GAZ PLANI

Irak ile doğal gaz alanında da büyük bir proje üzerinde çalıştıklarını açıklayan Bayraktar, Basra'ya uzatılması planlanan hat sayesinde Körfez gazının Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasının hedeflendiğini söyledi.

Bayraktar, "Basra'ya uzatmayı düşündüğümüz petrol boru hattına, elektrik iletim hatlarının yanına bir doğal gaz boru hattı yapıp belki ileride Katar doğal gazını, Körfez'de üretilecek doğal gazı ters akışla bu sefer Irak üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesiyle alakalı da büyük bir projeyi de konuşuyoruz." diye konuştu.

08 Gabar’da rekor, Karadeniz’de yeni hedef! Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz geliyor

ORUÇ REİS'İN YENİ ROTASI PAKİSTAN

Türkiye Petrolleri'nin yurt dışındaki faaliyetlerini genişlettiğini belirten Bayraktar, Somali'deki sondaj çalışmalarının sürdüğünü, Libya, Irak, Pakistan ve Afrika'da yeni projeler yürüttüklerini söyledi.

Bayraktar, "Yakın zamanda Bangladeş'te deniz sahalarıyla ilgili süreci başlatacağız. Oruç Reis'in yeni görev yeri de Pakistan olacak." dedi.

09 Gabar’da rekor, Karadeniz’de yeni hedef! Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz geliyor

TÜRKİYE ENERJİ MERKEZİ OLMA YOLUNDA

Türkiye Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu stratejik vizyon ve Enerji Bakanlığı döneminde Berat Albayrak öncülüğünde başlatılan milli enerji hamlesiyle enerji merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Somali'de başlayan ve Hint okyanusunda devam edecek olan küresel petrol ve gaz sismik araştırmaları, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Bulgaristan'daki dev sahaya ortak olmasıyla ilk kez Avrupa sularında gerçekleşecek.

10 Gabar’da rekor, Karadeniz’de yeni hedef! Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz geliyor

Sakarya gaz sahasına yakın konumdaki yaklaşık 3 bin 800 kilometrekare büyüklüğündeki Khan Tervel Blok 1-26 sahasında sismik çalışmalar yapılacak.

11 Gabar’da rekor, Karadeniz’de yeni hedef! Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz geliyor

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda görev yapacağı Sakarya Gaz Sahası'na geçecek. Eylül ayı başında göreve başlayacak olan platform ile Karadeniz'deki günlük gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece 8 milyon hanenin gaz ihtiyacı yerli imkanlarla karşılanmaya başlanacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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