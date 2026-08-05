Gabar'da rekor, Karadeniz'de yeni hedef! Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz geliyor

GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM 83 BİNİ AŞTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikaları, Irak ile imzalanan Kerkük anlaşması, Sakarya Gaz Sahası, Gabar, yurt dışındaki petrol ve doğal gaz projeleri ile enerji arz güvenliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Gabar Sahası'nda günlük petrol üretiminin 83 bin 200 varile ulaştığını açıklayan Bayraktar, üretimin her geçen gün arttığını söyledi.
Bayraktar, "2021 yılında yapılan keşfin ardından bugün Gabar'da günlük 83 bin 200 varil üretime ulaştık. Aslında bu yeni bir rekor. Her gün yeni bir rekor kırıyoruz, yeni keşifler yapıyoruz ve üretimimizi artırmaya devam ediyoruz. Gabar inşallah daha da büyüyecek." dedi.