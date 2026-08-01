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  • Galatasaray'dan 'mecburi' transfer! Tüm şartlar zorlanacak...

Galatasaray'dan 'mecburi' transfer! Tüm şartlar zorlanacak...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna bir on numara takviyesi yapmak istiyordu. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için bir kez daha kapıyı çalacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

01 Galatasaray’dan ’mecburi’ transfer! Tüm şartlar zorlanacak...
MEHMET ÖZCAN MEHMET ÖZCAN

Transferi ağustos ayına bırakan Galatasaray, en az 3 takviye yapmayı planlıyor.

02 Galatasaray’dan ’mecburi’ transfer! Tüm şartlar zorlanacak...

İŞTE HEDEFTEKİ POZİSYONLAR

10 numara ve yedek santrfor kadrosuna katacak sarı-kırmızılılar, fırsat hamlesi olarak da sol açık, 8 numara ve stoper bakıyor.

03 Galatasaray’dan ’mecburi’ transfer! Tüm şartlar zorlanacak...

Victor Nelsson'u satmaya, Jelert'i kiralamaya hazırlanan Cimbom'un 9+2 yabancısı bulunuyor.

04 Galatasaray’dan ’mecburi’ transfer! Tüm şartlar zorlanacak...

ÖNCELİK CAN UZUN

Kontenjan dışında tek hamle yapma şansı kalan Aslan, bu yüzden önceliğini milli yıldız Can Uzun'a verdi.

05 Galatasaray’dan ’mecburi’ transfer! Tüm şartlar zorlanacak...

10 numara dışında sol açık ve forvette görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncu için bir kez daha Frankfurt'un kapısı çalınacak.

06 Galatasaray’dan ’mecburi’ transfer! Tüm şartlar zorlanacak...

ŞARTLAR ZORLANACAK

30 milyon Euro bonservisin yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifi yeterli bulunmayan sarı-kırmızılılar, şartlarını biraz daha zorlayacak.

07 Galatasaray’dan ’mecburi’ transfer! Tüm şartlar zorlanacak...

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Can, geçtiğimiz sezon Bundesliga temsilcisiyle 28 müsabakaya çıkarken, 10 kez ağları sarstı ve 6 asist yaptı.

08 Galatasaray’dan ’mecburi’ transfer! Tüm şartlar zorlanacak...

Milli yıldız, 2024 yazında Nürnberg'den 13 milyon Euro karşılığında Frankurt'a transfer olmuştu.

09 Galatasaray’dan ’mecburi’ transfer! Tüm şartlar zorlanacak...

MİLLİ FORMAYLA 8 MAÇ

Can Uzun, A Milli Futbol Takımı formasıyla da 8 müsabakada 1 gol sevinci yaşadı.

10 Galatasaray’dan ’mecburi’ transfer! Tüm şartlar zorlanacak...

Ayrıca Can Uzun transfer edilirse, Milan'dan Rafael Leao ve Manchester City'den Tijjani Reijnders gibi dünya yıldızları için masaya oturulacak.

11 Galatasaray’dan ’mecburi’ transfer! Tüm şartlar zorlanacak...

Önceliği kiralama formülü olan Galatasaray, Gabriel Sara'yı satarsa da Reijnders'in bonservisini Manchester City'den almaya çalışacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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