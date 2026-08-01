Galatasaray'dan 'mecburi' transfer! Tüm şartlar zorlanacak...

Transferi ağustos ayına bırakan Galatasaray, en az 3 takviye yapmayı planlıyor. İŞTE HEDEFTEKİ POZİSYONLAR 10 numara ve yedek santrfor kadrosuna katacak sarı-kırmızılılar, fırsat hamlesi olarak da sol açık, 8 numara ve stoper bakıyor. Victor Nelsson'u satmaya, Jelert'i kiralamaya hazırlanan Cimbom'un 9+2 yabancısı bulunuyor. ÖNCELİK CAN UZUN Kontenjan dışında tek hamle yapma şansı kalan Aslan, bu yüzden önceliğini milli yıldız Can Uzun'a verdi. 10 numara dışında sol açık ve forvette görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncu için bir kez daha Frankfurt'un kapısı çalınacak. ŞARTLAR ZORLANACAK 30 milyon Euro bonservisin yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifi yeterli bulunmayan sarı-kırmızılılar, şartlarını biraz daha zorlayacak. GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI Can, geçtiğimiz sezon Bundesliga temsilcisiyle 28 müsabakaya çıkarken, 10 kez ağları sarstı ve 6 asist yaptı. Milli yıldız, 2024 yazında Nürnberg'den 13 milyon Euro karşılığında Frankurt'a transfer olmuştu. MİLLİ FORMAYLA 8 MAÇ Can Uzun, A Milli Futbol Takımı formasıyla da 8 müsabakada 1 gol sevinci yaşadı. Ayrıca Can Uzun transfer edilirse, Milan'dan Rafael Leao ve Manchester City'den Tijjani Reijnders gibi dünya yıldızları için masaya oturulacak. Önceliği kiralama formülü olan Galatasaray, Gabriel Sara'yı satarsa da Reijnders'in bonservisini Manchester City'den almaya çalışacak.