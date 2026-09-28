Gazze’nin altı da üstü de acı kaplı: Enkazlar cesetlerle dolu

Ortaya çıkan tablonun, Gazze'nin toparlanmasının ne kadar zor olacağını gösterdiği ifade edildi. İçinde canların, anıların ve patlamamış İsrail bombalarının gömülü olduğu enkazın kaldırılmasının modern tarihin en büyük temizlik operasyonlarından biri olduğu kaydedildi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Filistin Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, "Gazze'deki toplam moloz miktarının 61 milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Bu miktar, son 18 yılda dünyadaki tüm savaşlarda oluşan moloz miktarının yaklaşık 20 katı" diyerek Gazze'deki İsrail yıkımının boyutunun büyüklüğünü vurguladı.

FAŞİST BAKAN: BATI ŞERİA'YI GAZZE'YE ÇEVİRİN

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin günden güne arttığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Gazze'ye çevrilmesini istedi. Faşist bakan, ateşkese rağmen saldırılarla hedef aldıkları Gazze Şeridi'ndeki yıkımın bir benzerinin Batı Şeria'da da yapılmasını ve Gazze Şeridi ile Lübnan'ın güneyinin ilhak edilmesini istedi.

İSRAİL'DE SEÇİM SAVAŞI

İsrail'de 5 muhalefet lideri, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini değiştirmek için seçimlere kadar birlikte hareket etme ve seçim sonrası ortak hükümet kurma kararı aldı. Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman "27 Ekim'de katliam hükümetini devireceğiz, İsrail Devleti'ni normal hayata ve doğru yola döndüreceğiz" dedi. Netanyahu ise ortak hareket etme kararı alan muhalefetin "Arap partilerinin desteğiyle" hükümet kuracağı iddiasında bulundu.