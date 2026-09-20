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  • Genç kıza sosyal medyada fuhuş tuzağı! Şüphelilerin savunmaları pes dedirtti

Genç kıza sosyal medyada fuhuş tuzağı! Şüphelilerin savunmaları pes dedirtti

Yetiştirme yurdundan ayrıldıktan sonra sosyal medyada tanıştığı kişi tarafından kandırılan 18 yaşındaki B.T., sahte profillerle genç kızları ve yabancı uyruklu kadınları fuhuş ağına çeken bir çetenin eline düştü. Altınlarına el konulup zorla fuhşa sürüklenen genç kızın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin "Sadece yardımcı olmak istedik" şeklindeki savunmaları ise pes dedirtti.

01 Genç kıza sosyal medyada fuhuş tuzağı! Şüphelilerin savunmaları pes dedirtti
Elyesa Karatepe Elyesa Karatepe

İstanbul'da yaşayan ve 18 yaşını doldurduktan sonra yetiştirme yurdundan ayrılarak Ataşehir'deki bir vakfa yerleşen 18 yaşındaki B.T., iddiaya göre sosyal medya üzerinden Uğurcan P. adını kullanan Enes S. ile tanıştı. 27 Ağustos tarihinde dışarıya çıkan ikili birlikte vakit geçirdi.

Ancak saatin geç olması sebebiyle vakfa dönmesinin sorun olacağını belirten B.T. ne yapacağını bilemedi ve Enes S'nin (Uğurcan P.) ayarladığı eve gitmeyi kabul etti.

02 Genç kıza sosyal medyada fuhuş tuzağı! Şüphelilerin savunmaları pes dedirtti

"SOKAKTA KALINCA TUZAĞA DÜŞTÜ"

Eve gittiğinde orada kalan Özbek kadınların da olduğunu gören genç kız, kaybolmasın diyerek üzerindeki 15 gram altını saklaması için Enes S'ye verdi. Evde yaklaşık 1 hafta alan genç kız, erkek arkadaşına bir daha ulaşamadı. Bu süre zarfında genç kız, kendini 'Gül' adıyla tanıtan ve ev sahibi olduğunu söyleyen O.Y. tarafından erkeklerle telefonda görüştürüldü hatta para karşılığı birlikte olmaya zorlandı.

Evden kaçmayı başaran B.T. durumu gönüllü annesine anlatınca, ikili emniyete giderek şikayetçi oldu. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

03 Genç kıza sosyal medyada fuhuş tuzağı! Şüphelilerin savunmaları pes dedirtti

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gözaltına alınan Enes S. (Uğurcan P.), sosyal medyada sahte profil kullandığını, genç kıza acıdığı için amcası aracılığıyla kalacak yer bulmaya çalıştığını, altınları borç olarak aldığını ve fuhuş iddialarının yalan olduğunu savundu. Şüphelinin ifadesine "Sadece yardımcı olmak istedik" şeklinde beyanları ise pes dedirtti. Amca Erkan S. ise adreste kadınların kaldığını bildiğini ancak fuhuş ya da gasp olayıyla ilgisi olmadığını öne sürdü. Adrese yapılan baskında yakalanan Özbekistan uyruklu kadınlar ise misafir olduklarını iddia etti.

04 Genç kıza sosyal medyada fuhuş tuzağı! Şüphelilerin savunmaları pes dedirtti

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 ŞÜPHELİ FİRARİ

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Enes S ve Erkan S., savcılıktaki işlemlerin ardından 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek ya da aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Hakimliğin kararıyla tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi. Firari olan Özbekistan uyruklu şüpheli O.Y.'ye yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

#FUHUŞ

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