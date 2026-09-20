Genç kıza sosyal medyada fuhuş tuzağı! Şüphelilerin savunmaları pes dedirtti

"SOKAKTA KALINCA TUZAĞA DÜŞTÜ"
Eve gittiğinde orada kalan Özbek kadınların da olduğunu gören genç kız, kaybolmasın diyerek üzerindeki 15 gram altını saklaması için Enes S'ye verdi. Evde yaklaşık 1 hafta alan genç kız, erkek arkadaşına bir daha ulaşamadı. Bu süre zarfında genç kız, kendini 'Gül' adıyla tanıtan ve ev sahibi olduğunu söyleyen O.Y. tarafından erkeklerle telefonda görüştürüldü hatta para karşılığı birlikte olmaya zorlandı.
Evden kaçmayı başaran B.T. durumu gönüllü annesine anlatınca, ikili emniyete giderek şikayetçi oldu. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.