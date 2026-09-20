Genç kıza sosyal medyada fuhuş tuzağı! Şüphelilerin savunmaları pes dedirtti

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gözaltına alınan Enes S. (Uğurcan P.), sosyal medyada sahte profil kullandığını, genç kıza acıdığı için amcası aracılığıyla kalacak yer bulmaya çalıştığını, altınları borç olarak aldığını ve fuhuş iddialarının yalan olduğunu savundu. Şüphelinin ifadesine "Sadece yardımcı olmak istedik" şeklinde beyanları ise pes dedirtti. Amca Erkan S. ise adreste kadınların kaldığını bildiğini ancak fuhuş ya da gasp olayıyla ilgisi olmadığını öne sürdü. Adrese yapılan baskında yakalanan Özbekistan uyruklu kadınlar ise misafir olduklarını iddia etti.