Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin'den Washington'a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

HİBRİT SAVAŞIN YENİ CEPHESİ: UZAY

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Moskova ile Batı arasındaki gerilim tırmanırken, uzaydaki faaliyetler de belirgin şekilde arttı.

Uzmanlar, bu süreci Kremlin'in "hibrit savaş" stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. 2023'te fırlatılan Luch-2'nin NATO ülkelerine ait 17 uyduya yaklaştığı belirtilirken, bu uyduların hem sivil hem de hassas askeri iletişimleri taşıdığına dikkat çekiliyor.

VERİ AKIŞINA SIZMA İDDİASI

Uzmanlar, Luch sistemlerinin uydu ile Dünya arasındaki veri akışının tam ortasına konumlandığını belirtiyor. Bu sayede Rusya'nın, uydulara gönderilen komut verilerini ele geçirme ihtimali bulunuyor. Verilerin şifreli olmasına rağmen, Rus tarafının iletişimin yönü ve kullanım amacı gibi kritik bilgileri elde edebileceği ifade ediliyor.

Habere göre ABD ve İngiltere, Rusya'nın bazı uydularının "matruşka bebekleri" gibi çalıştığını öne sürüyor. Bu sistemlerin daha küçük alt uydular bırakarak saldırı gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Kosmos 2558 adlı uydunun alışılmadık manevralar yaparak başka bir uyduya yaklaşması ve ardından küçük bir modül fırlatması, Batı'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Bu modülün, "Kinetik İmha Aracı" olarak adlandırılan ve hedef uyduları devre dışı bırakabilecek bir sistem olabileceği değerlendiriliyor.