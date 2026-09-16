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  • Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin'den Washington'a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin'den Washington'a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

ABD'nin ilk kez uzaya silah konuşlandırdığını açıklaması küresel gerilimi artırdı. Çin, Washington'a "uzaydaki askeri yığınağını durdur" çağrısı yaparken Rusya da uzayda silahlanma yarışının önlenmesi için acil müzakere istedi. İşte dünyanın konuştuğu yeni gerilimin detayları!

01 Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin’den Washington’a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur
ORKUN ENVER GÖZÜBÜYÜK ORKUN ENVER GÖZÜBÜYÜK

ABD ordusu, ülkenin yörüngede kendi kuvvetlerini savunabilecek "uzay kontrol silahlarına" sahip olduğunu duyurdu. Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meink detay vermekten kaçınırken, söz konusu sistemlerin ABD birlikleri veya uyduları hedef alınırsa düşman uydularına karşı kullanılabileceği belirtildi.

02 Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin’den Washington’a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

CNN televizyonunun haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meink, Maryland eyaletinde düzenlenen bir konferansta, ABD'nin uzun süredir varlığı tartışılan uzay silahlarına ilişkin açıklamada bulundu.

03 Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin’den Washington’a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

"UZAY KONTROL SİLAHLARI"

Meink, değişen tehdit ortamına karşı hazırlıklarını artırmayı sürdürdüklerini savunarak, "İşte bu yüzden ABD'nin, yörüngede şu anda ortak kuvvetleri düşmanca eylemlere karşı savunabilecek kapasitede uzay kontrol silahları bulunuyor." dedi.

Bu silahların "ABD kuvvetlerini savunmak için kullanılacağına" işaret eden Meink, "Sadece havada değil, uzayda da üstünlüğümüzü korumamız son derece önemli. Bu nedenle tehdit edildiğimizde başa çıkabilmemiz için adımlar atmak zorunda kaldık." diye konuştu. Troy Meink, silahlar hakkında ve ne zaman konuşlandırıldıklarına dair detay vermeyi reddetti.

04 Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin’den Washington’a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

İLK KEZ DOĞRULANDI

Öte yandan, Meink, Çin'i ve Rusya'yı uzayda askeri kabiliyet geliştirmeyi amaçlamakla suçlayan ABD'nin, uzayda saldırı kapasitesi olduğunu böylece ilk kez doğrulamış oldu.

Washington Post gazetesine konuşan bir ABD'li yetkili de uzay saldırı kabiliyetlerinin, ABD birliklerinin veya uydularının hedef alınması halinde "düşman uydularının etkisiz hale getirilmesini içerebileceğini" söyledi.

05 Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin’den Washington’a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

PEKİN'DEN TEPKİ: ASKERİ YIĞINAĞI DURDURUN!

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin uzaya silah konuşlandırmasına tepki göstererek, Pekin'in uzayın silahlandırılmasına ve bir savaş alanına dönüştürülmesine karşı çıktığını söyledi.

Çin, ABD'nin uzaya silah konuşlandırmasına tepki göstererek, ABD'ye uzayda askeri yığınak yapmaması çağrısında bulundu.

06 Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin’den Washington’a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pekin'in uzayın silahlandırılmasına ve bir savaş alanına dönüştürülmesine karşı çıktığını söyledi. Guo, "ABD'yi uzaydaki askeri yığınağını genişletmeyi durdurmaya ve somut adımlarla küresel stratejik istikrarı korumaya çağırıyoruz" dedi.

Çin basınında yer alan haberlerde ise, ABD'nin söz konusu adımının "uzay hegemonyası" arayışını ortaya çıkardığını ve küresel bir uzay silahlanma yarışını körükleme riski taşıdığını belirtti.

07 Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin’den Washington’a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

MOSKOVA: İNSANLIK İÇİN FELAKET DOĞURUR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, uzayda silah yarışının önlenmesine yönelik somut adımların acilen atılması gerektiğini söyledi. Zaharova, ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meink'in "uzayı kontrol etmek için gerekli silahlara sahip oldukları" yönündeki açıklamasını gazetecilere değerlendirdi.

08 Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin’den Washington’a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

ABD'nin bu konuda yıkıcı bir çizgi izlediğini belirten Zaharova, bunun olumsuz sonuçlara yol açabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Washington, kendi dar çıkarları uğruna, uzayda yaşanacak herhangi bir silahlı çatışmanın insanlık için doğuracağı felaket niteliğindeki sonuçları tamamen göz ardı etmeye hazır. Bu, uzayla ilgili çalışmalar ve ülkelerin uzayı keşfetme imkanı için tehlike yaratıyor, Dünya gezegeninde çok sayıda sosyal ve ekonomik süreçler için riskler oluşturuyor. Uzayda silah yarışının önlenmesine yönelik somut adımların acilen atılması gerekiyor."

09 Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin’den Washington’a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

Sözcü Zaharova, uzayda silahların konuşlandırılmasının yasaklanması konusunda müzakerelerin derhal başlatılması gerektiğini ifade etti.

10 Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin’den Washington’a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

PUTİN'İN UZAY HAMLESİ!

İngiltere merkezli Daily Mail'e göre Rusya'nın uzaydaki uydu faaliyetleri ve olası nükleer silah planları, küresel iletişim ağlarını hedef alarak modern yaşamı durma noktasına getirebilecek bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

11 Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin’den Washington’a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzayda yürüttüğü askeri faaliyetler, Batılı ülkelerde büyük bir endişeye yol açtı. Uzmanlar, özellikle uydu sistemlerini hedef alan bu hamlelerin küresel dengeleri sarsabileceği uyarısında bulunuyor.

UYDULAR HEDEFTE: "LUCH" FÜZELERİ KRİTİK SİSTEMLERİ GÖLGELİYOR

Avrupa güvenlik yetkilileri, Rusya'nın "Luch" olarak adlandırılan sistemlerle Avrupa'ya ait kritik uyduları hedef aldığını belirtiyor. "Işık huzmesi" anlamına gelen bu sistemlerin, en az bir düzine önemli uydunun iletişimini kesmiş olabileceği ifade ediliyor.

12 Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin’den Washington’a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

Uzmanlara göre bu müdahale sadece iletişimi engellemekle sınırlı kalmayabilir. Rusya'nın, uyduların Dünya'daki kontrol merkezleriyle olan bağlantısını keserek yörüngelerini değiştirme ve hatta Dünya'ya düşmelerine neden olma kapasitesine sahip olabileceği değerlendiriliyor.

13 Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin’den Washington’a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

JEOSTASYONEL UYDULAR RİSK ALTINDA

Dünya yörüngesinde bulunan 12 binden fazla uydunun yaklaşık 500'ü jeostasyonel konumda bulunuyor. Bu uydular, Dünya ile aynı hızda dönerek sabit bir noktada kalıyor ve özellikle askeri ile sivil iletişim açısından kritik rol oynuyor.

Söz konusu uyduların İngiltere ve Avrupa'nın yanı sıra Afrika ve Orta Doğu'da da hayati hizmetler sunduğu belirtilirken, Rus sistemlerinin bu uyduları yakından takip ettiği ve zaman zaman birkaç mil mesafeye kadar yaklaştığı ifade ediliyor.

14 Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin’den Washington’a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

HİBRİT SAVAŞIN YENİ CEPHESİ: UZAY

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Moskova ile Batı arasındaki gerilim tırmanırken, uzaydaki faaliyetler de belirgin şekilde arttı.

Uzmanlar, bu süreci Kremlin'in "hibrit savaş" stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. 2023'te fırlatılan Luch-2'nin NATO ülkelerine ait 17 uyduya yaklaştığı belirtilirken, bu uyduların hem sivil hem de hassas askeri iletişimleri taşıdığına dikkat çekiliyor.

VERİ AKIŞINA SIZMA İDDİASI

Uzmanlar, Luch sistemlerinin uydu ile Dünya arasındaki veri akışının tam ortasına konumlandığını belirtiyor. Bu sayede Rusya'nın, uydulara gönderilen komut verilerini ele geçirme ihtimali bulunuyor. Verilerin şifreli olmasına rağmen, Rus tarafının iletişimin yönü ve kullanım amacı gibi kritik bilgileri elde edebileceği ifade ediliyor.

Habere göre ABD ve İngiltere, Rusya'nın bazı uydularının "matruşka bebekleri" gibi çalıştığını öne sürüyor. Bu sistemlerin daha küçük alt uydular bırakarak saldırı gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Kosmos 2558 adlı uydunun alışılmadık manevralar yaparak başka bir uyduya yaklaşması ve ardından küçük bir modül fırlatması, Batı'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Bu modülün, "Kinetik İmha Aracı" olarak adlandırılan ve hedef uyduları devre dışı bırakabilecek bir sistem olabileceği değerlendiriliyor.

15 Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin’den Washington’a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

EN BÜYÜK KORKU: UZAYDA NÜKLEER PATLAMA

En yıkıcı senaryo ise Rusya'nın uzayda nükleer silah patlatması ihtimali. ABD'nin 2024 yılında Rusya'nın düşük yörüngede kullanılabilecek nükleer başlıklı bir sistem geliştirdiğini tespit ettiği öne sürülüyor. Pentagon'da yapılan simülasyonlara göre böyle bir patlama, binlerce uyduyu yok edebilir ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların hayatını kaybetmesine neden olabilir.

16 Gerilim bu kez: Uzay savaşı! Moskova ve Pekin’den Washington’a şok tepki: İnsanlık için felaket doğurur

"GELECEK SAVAŞLAR YÖRÜNGEDE OLACAK"

Uzmanlar, gelecekteki çatışmaların uzayda yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Rusya ve Çin'in bu alandaki ilerlemeleri, Batı dünyasında ciddi bir endişe yaratıyor. Uzmanlar, "Uzayda sınırlar yok ve bu tehdit artık görmezden gelinemez" değerlendirmesinde bulunuyor.

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