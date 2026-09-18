Girne'deki gemi faciasında flaş gelişme: WhatsApp yazışmaları mahkemeye sunuldu! 'Kaptanın bilgisi vardı'

MÜRETTEBATIN YETERLİLİKLERİ İNCELENECEK

Polis, gemide görev yapan mürettebatın yeterliliklerinin inceleneceğini bildirdi. Soruşturma kapsamında alınan bazı ifadelerde, bazı mürettebatın gemide ne iş yaptığını dahi bilmediklerini söyledikleri mahkemeye aktarıldı. Şirket yetkilileriyle ilgili Türkiye'ye adli yardım amacıyla yazı gönderildiği de kaydedildi.

Polis, geminin kara kutusunun henüz tespit edilemediğini ve geminin hız tespitinin de henüz yapılamadığını açıkladı. Geminin PI sertifikası ile Türk Loydu sertifikasının bulunduğu belirtildi. Türk Loydu'nun gemiyi son olarak 2 Haziran'da denetlediği, personelden birinin ise 30 Nisan 2026 tarihinde işten ayrıldığı bilgisi mahkemeye aktarıldı. Batığın aranmasına ilişkin Türk Loydu'na yazı yazıldığı ve mürettebatın yeterliliklerine yönelik incelemelerin sürdüğü kaydedildi. Polis, geminin 2023 yılına ait kayıtlarının Polis Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini, kayıtların tercümesinin yapılacağını mahkemeye aktardı. Soruşturma kapsamında Türkiye'den talep edilen belge ve bilgilerin beklendiği belirtildi.