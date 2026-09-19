Gram altın 3 haftalık seriyi bozdu! Fed sonrası psikolojik eşik aşılacak mı? İşte kritik seviyeler

FED BASKILADI, PETROL DESTEK VERDİ

Fed, çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Bu, 2023'ten bu yana gerçekleştirilen ilk faiz artışı oldu. CME FedWatch verilerine göre piyasa, ekim ayındaki toplantıda bir faiz artışı daha yapılmasına yaklaşık yüzde 55 ihtimal veriyor.

Fed kararının ardından altın üzerindeki baskı, petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle kısmen dengelendi. Suudi Arabistan'ın bazı petrol ihracat rotalarını değiştirdiğine ve saldırıda hasar gören Doğu-Batı Boru Hattı'nı onarmak için çalıştığına ilişkin haberler, petrol fiyatlarının gerilemesine katkı sağladı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji kaynaklı enflasyon endişelerini hafifletirken ABD Hazine tahvil getirilerinin de önceki zirvelerinden geri çekilmesini sağladı. Bu gelişmeler altına yönelen talebi destekledi.

Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin ciddi şekilde kısıtlanmaya devam etmesi enerji kaynaklı enflasyon risklerinin tamamen ortadan kalkmasını engelliyor. ABD'nin gösterge 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,00 seviyesinde bulunuyor ve hafta içinde görülen 2007'den bu yana en yüksek yüzde 5,04 seviyesine yakın seyrediyor.