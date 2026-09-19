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  • Gram altın 3 haftalık seriyi bozdu! Fed sonrası psikolojik eşik aşılacak mı? İşte kritik seviyeler

Gram altın 3 haftalık seriyi bozdu! Fed sonrası psikolojik eşik aşılacak mı? İşte kritik seviyeler

ABD'den gelen kritik verilerle çalkalanan altın ve gümüş, Fed faiz kararına rağmen petrol fiyatlarının desteğiyle yükseliş ivmesini sürdürdü. 3 haftalık düşüş serisini bozan altın fiyatlarında gözler psikolojik seviyelere çevrildi. İşte altın ve gümüşte son durum...

01 Gram altın 3 haftalık seriyi bozdu! Fed sonrası psikolojik eşik aşılacak mı? İşte kritik seviyeler
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ABD'den gelen kritik verilerle baskı altında kalan altın fiyatları, Fed'in 3 yıl sonra faiz artışı kararına rağmen 3 haftalık düşüş serisinin ardından bu hafta yükselişe geçti.

02 Gram altın 3 haftalık seriyi bozdu! Fed sonrası psikolojik eşik aşılacak mı? İşte kritik seviyeler

FED BASKILADI, PETROL DESTEK VERDİ

Fed, çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Bu, 2023'ten bu yana gerçekleştirilen ilk faiz artışı oldu. CME FedWatch verilerine göre piyasa, ekim ayındaki toplantıda bir faiz artışı daha yapılmasına yaklaşık yüzde 55 ihtimal veriyor.

Fed kararının ardından altın üzerindeki baskı, petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle kısmen dengelendi. Suudi Arabistan'ın bazı petrol ihracat rotalarını değiştirdiğine ve saldırıda hasar gören Doğu-Batı Boru Hattı'nı onarmak için çalıştığına ilişkin haberler, petrol fiyatlarının gerilemesine katkı sağladı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji kaynaklı enflasyon endişelerini hafifletirken ABD Hazine tahvil getirilerinin de önceki zirvelerinden geri çekilmesini sağladı. Bu gelişmeler altına yönelen talebi destekledi.

Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin ciddi şekilde kısıtlanmaya devam etmesi enerji kaynaklı enflasyon risklerinin tamamen ortadan kalkmasını engelliyor. ABD'nin gösterge 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,00 seviyesinde bulunuyor ve hafta içinde görülen 2007'den bu yana en yüksek yüzde 5,04 seviyesine yakın seyrediyor.

03 Gram altın 3 haftalık seriyi bozdu! Fed sonrası psikolojik eşik aşılacak mı? İşte kritik seviyeler

ALTIN 3 HAFTALIK SERİYİ BOZDU

ABD Merkez Bankası (FED) 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 3.75-4 aralığına yükseltti. Fed'in kararının ardından ons altın petrol fiyatlarının desteğiyle yükseliş ivmesini korudu.

Spot altın, haftanın son işlem gününde yüzde 0,9 yükselerek ons başına 4.379,59 dolar seviyesinden kapandı. Altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,4 artışla 4.417,84 dolara çıktı.

Haftalık bazda spot altın yüzde 0,8, vadeli işlemler ise yüzde 0,2 değer kazandı. Bu 3 hafta üst üste yaşanan kaybın ardından ilk kazanç oldu.

04 Gram altın 3 haftalık seriyi bozdu! Fed sonrası psikolojik eşik aşılacak mı? İşte kritik seviyeler

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içindeki yatırımcıların yakından takip ettiği gram altında da benzer tablo oluştu.

Haftaya 6.775 TL'den başlayan gram altın, 6.626 TL'ye kadar geriledi. Fed faiz artışının ardından yükselişe geçen gram altın 6.900 TL'ye kadar yükseldi. Haftayı ise yüzde 1.14'lük yükseliş ile 6.684 TL'den tamamladı.

05 Gram altın 3 haftalık seriyi bozdu! Fed sonrası psikolojik eşik aşılacak mı? İşte kritik seviyeler

Çeyrek altının satış fiyatı 11.215 lira, yarım altın 22.422 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını 44.700 liradan alıcı bulurken, tam altın yüzde 0,30 düşüşle 44.328,02 liradan satıldı.

06 Gram altın 3 haftalık seriyi bozdu! Fed sonrası psikolojik eşik aşılacak mı? İşte kritik seviyeler

GÜMÜŞ ALTINDAN DAHA ÇOK YÜKSELDİ

Gümüşte de altına benzer şekilde üç haftalık düşüş serisi bozuldu

Ons gümüş bu hafta yüzde 2,75 artışla 66 dolara yükseldi. Gram gümüş ise yüzde 3,23'lük yükseliş ile 103 TL seviyesinde kaldı

07 Gram altın 3 haftalık seriyi bozdu! Fed sonrası psikolojik eşik aşılacak mı? İşte kritik seviyeler

ALTINDA 4.422 DOLAR KRİTİK SEVİYE

Analizlere göre ons altın 20 günlük Bollinger Bandı basit hareketli ortalaması olan 4.422 doların altında işlem görüyor. Bu durum kısa vadeli görünümde temkinli duruşu beraberinde getiriyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ilk önemli direnç 4.422 dolar seviyesinde bulunurken, bunun aşılması halinde psikolojik 4.500 dolar seviyesi ve ardından yaklaşık 4.654 dolar seviyesindeki Bollinger üst bandı takip ediliyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek 4.189 dolar, daha önemli yatay destek ise 4.000 dolar seviyesinde bulunuyor

08 Gram altın 3 haftalık seriyi bozdu! Fed sonrası psikolojik eşik aşılacak mı? İşte kritik seviyeler

Analisti AG Thorson altında eylül ayındaki geri çekilmenin sona ermiş olabileceğini belirterek fiyatların yıl sonundan önce 5 bin doları test edebileceğini öngörüyor. Analist, 2027'nin ikinci yarısında ise 7.000 doların üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

09 Gram altın 3 haftalık seriyi bozdu! Fed sonrası psikolojik eşik aşılacak mı? İşte kritik seviyeler

GRAM ALTINDA PSİKOLOJİK EŞİK

Gram altın TL fiyatında kısa vadede yine 6.800-6.900 TL aralığını teknik olarak takip ediliyor. Altının gramında 7.000 TL seviyesi psikolojik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yüseliş ivmesinin hızlanması bekleniyor.

10 Gram altın 3 haftalık seriyi bozdu! Fed sonrası psikolojik eşik aşılacak mı? İşte kritik seviyeler

Analistler, altındaki daha güçlü bir toparlanmanın petrol fiyatlarında daha belirgin bir düşüş, ABD Hazine tahvil getirilerinde gerileme veya Fed'in faiz beklentilerinde değişime bağlı olduğunu belirtiyor.

11 Gram altın 3 haftalık seriyi bozdu! Fed sonrası psikolojik eşik aşılacak mı? İşte kritik seviyeler

Analistler yalnızca altına değil, gümüş ve platin fiyatlarına ilişkin beklentilere de yer verildi. Gümüşte bu hafta 62,32 dolar seviyesinin ara dip olabileceği, 70 dolar üzerindeki kademeli kapanışların yukarı yönlü hareketleri destekleyeceği belirtiliyor. Analizlere göre beyaz metallerin yıl sonuna kadar altından daha iyi performans gösterme ihtimali bulunuyor

12 Gram altın 3 haftalık seriyi bozdu! Fed sonrası psikolojik eşik aşılacak mı? İşte kritik seviyeler

GÖZLER FED YETKİLİLERİNİN MESAJLARINDA

ABD'de gelecek haftanın ekonomik veri takvimi görece sakin olacak. Ancak bazı Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar, ekim toplantısında yeni bir faiz artışı ihtimaline ilişkin piyasa beklentileri açısından takip edilecek.

Bunun yanında Orta Doğu'daki gelişmeler de altın fiyatlarının yönü açısından önemini koruyacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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