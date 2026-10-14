Gram altın asıl o zaman yükselecek! İslam Memiş "sessizce toplayıp hazırlık yapın" diyerek tarih verdi

"2026 YILI GÜMÜŞ TOPLAMAK İÇİN FIRSAT"

Gümüşün performansını altınla karşılaştıran İslam Memiş, iki emtianın yıl içindeki fiyat değişimlerine dikkat çekti.

Memiş'in aktardığı rakamlara göre gram altın, 1 Ocak'ta 6.157 lira seviyesindeyken değerlendirmesini yaptığı sırada 6.605 liraya yükseldi. Gram gümüş ise aynı dönemde 188 liradan 96 liraya geriledi.

Bu karşılaştırma üzerinden gümüşün daha fazla değer kaybettiğini belirten Memiş, 2026 yılında gümüşün yılın en çok öne çıkan emtiası olmayabileceğini, ancak 2027 ve 2028 yılları için gümüşü ön plana çıkardığını söyledi.

Memiş, gümüşe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ve 2026 yılı bizim stratejimizde bir toplama yılı olduğundan dolayı bence gümüşü ihmal etmemek lazım. Gümüş benim nazarımda kıymetli. Ve 2026 yılı gümüş toplamak için güzel bir fırsat veren bir dönem ve bu dönemin hâlâ içerisindeyiz."

Uzman, gümüşün kendi değerlendirmesine göre ucuz seviyelerde işlem görmeye devam ettiğini belirterek, 2027 ve 2028 yıllarında emtia fiyatlarında farklı bir eğilim oluşabileceğini düşündüğünü ifade etti.