Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Altında kritik seviyelere yaklaşıldığını belirten Roda, şu ifadeleri kullandı:

"Altın için kritik bir seviyeye yaklaşıyoruz; bu seviye 4000 doların biraz altında. Eğer gerçekten güçlü bazı veriler görürsek, Federal Rezerv'in faiz oranlarını acil bir şekilde artırması gerektiğine dair bir görüş ortaya çıkacak ve bu da odak noktası olacak."