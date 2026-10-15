Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları
Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları
ABD'de açıklanan kritik verilerin ardından sert düşüşe geçen değerli metaller, doların zayıflamasıyla haftanın en düşük seviyelerinden yükselişe geçti. 4.073 dolara kadar gerileyen ons altın yeni günde yüzde 1,5 artış yaşarken, ons gümüş ise 55 dolar seviyesinde toparladı. Gram altın ve gümüşte de yeni günde oklar yukarı yönlü. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 07:13Son Güncelleme: 15 Ekim 2026 07:29