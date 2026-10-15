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  • Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

ABD'de açıklanan kritik verilerin ardından sert düşüşe geçen değerli metaller, doların zayıflamasıyla haftanın en düşük seviyelerinden yükselişe geçti. 4.073 dolara kadar gerileyen ons altın yeni günde yüzde 1,5 artış yaşarken, ons gümüş ise 55 dolar seviyesinde toparladı. Gram altın ve gümüşte de yeni günde oklar yukarı yönlü. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

01 Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisinin ardından sert düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları yeni günde toparlanmaya başladı. Doların değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler, değerli metaldeki yükselişte etkili oldu.

02 Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

ALTIN DİPTEN GERİ DÖNDÜ

Altın fiyatları, önceki seansta 7 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından perşembe günü yeniden yükseldi. Spot altının ons fiyatı yüzde 1,3 artışla 4.158,63 dolara yükseldi. Aralık vadeli altın kontratları da yüzde 1,8 değer kazanarak 4.180 dolar seviyesine çıktı.

Ons altın dünkü işlemlerde 4073 dolara kadar düşüş gösterdi.

03 Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yüzde 1,8'den fazla düşüşle 6.500 TL'nin altına gerileyen gram altın da yeni günde toparlandı. Altının gramı 6469 TL'yi gördükten sonra kritik eşiğin üzerine çıktı. Yeni güne 6520 TL'den başlayan sarı metal yüzde 1'den fazla yükseliş ile 6587 TL seviyesinde işlem görüyor.

04 Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Çeyrek altın 10.770 TL satış fiyatıyla işlem görürken yarım altın 21.541 TL, Cumhuriyet altını ise 43.819 TL seviyesinde bulunuyor.

05 Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı piyasasında da gram altın kayıplarını telafi ediyor. Yüzde 1,88 kayıpla 6.520 TL'nin altına sarkan gram altın 6626 TL'ye yükseldi.

Çeyrek altın 10.802 TL'ye, yarım altın 21.694 TL'ye, tam altın ise 42.406 TL'den işlem görüyor.

06 Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Spot gümüş yüzde 1,1 artışla 56,26 dolara, platin yüzde 0,3 yükselişle 1.611,15 dolara, paladyum ise yüzde 1,3 artışla 1.107,83 dolara çıktı.

07 Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

DOLARIN GERİLEMESİ ALTINI DESTEKLEDİ

Dolar, gece saatlerinde son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından geriledi. Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha ucuz hale getirerek talebi destekleyebiliyor.

08 Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Capital.com Kıdemli Piyasa Analisti Kyle Roda, piyasalardaki hareketliliğe ilişkin, "Burada gördüğümüz şey, ABD faiz politikası konusunda belirsiz bir piyasanın belirtileri ve bu da bazı dalgalanmalara yol açıyor" dedi.

09 Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Altında kritik seviyelere yaklaşıldığını belirten Roda, şu ifadeleri kullandı:

"Altın için kritik bir seviyeye yaklaşıyoruz; bu seviye 4000 doların biraz altında. Eğer gerçekten güçlü bazı veriler görürsek, Federal Rezerv'in faiz oranlarını acil bir şekilde artırması gerektiğine dair bir görüş ortaya çıkacak ve bu da odak noktası olacak."

10 Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

ABD ENFLASYONU VE FED'İN FAİZ POLİTİKASI İZLENİYOR

ABD'de eylül ayında tüketici fiyatlarındaki artış hızlandı. Bu gelişmede benzin maliyetlerindeki keskin yükseliş etkili oldu.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise kısa vadeli faiz oranlarının ilerleyen dönemde daha fazla artırılmasının gerekebileceğini söyledi. Ancak Daly, 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak toplantıda faiz artırılmasına gerek olmadığını belirtti.

11 Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de faiz oranlarının yükselmesi, getiri sağlamayan değerli metalin cazibesini azaltabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar, ABD'den gelecek ekonomik verilerin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri nasıl etkileyeceğini takip ediyor.

12 Gram altın dipten geri döndü! Kritik seviyeye yaklaşıyoruz uyarısı yapıldı: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

PİYASALARIN GÖZÜ ÜRETİCİ FİYATLARI VE PERAKENDE SATIŞLARDA

Piyasalarda, GMT ile 12.30'da açıklanması beklenen ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış verileri izleniyor. Söz konusu verilerin, enflasyon görünümü ve Fed'in para politikası beklentileri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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