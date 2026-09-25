GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında satış baskısı arttı: Gözler bu iki rakamda

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ ALTINI BASKILIYOR

Dolar haftalık bazda yükselişe hazırlanırken, bu durum dolar üzerinden fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi. ABD Hazine tahvil getirileri de yükselişini sürdürdü.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, "Odak noktası kesinlikle faiz oranları olmaya devam edecek. Piyasaların daha şahin bir Fed'i fiyatlamaya başladığını gördüğümüzde, bu durum doları güçlendiriyor ve altın açısından olumsuz oluyor" dedi.

ABD'de faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiler, geçen hafta politika faizinin 25 baz puan artırılmasının ardından iki Fed yetkilisinin yüksek enflasyonu kontrol altına almak için ilave faiz artışlarının gerekebileceğini söylemesiyle güçlendi.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, "Enflasyonu yüzde 2'ye geri döndürmek en önemli öncelik ve bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak politika patikasını destekleyeceğim. Bu süreçte iş gücü piyasasına yönelik riskleri de dikkatle değerlendireceğim" dedi.

New York Fed Başkanı John Williams da daha sıkı para politikasının geleceğine işaret etti.