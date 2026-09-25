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  • GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında satış baskısı arttı: Gözler bu iki rakamda

GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında satış baskısı arttı: Gözler bu iki rakamda

Fed'in faiz artışı kararına direnen altın fiyatları haftanın son işlem gününde satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Haftalık olarak kayba yönelen değerli metalde gözler iki kritik seviyeye çevrildi. Peki gram altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL? İşte ayrıntılar...

01 GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında satış baskısı arttı: Gözler bu iki rakamda
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Altın fiyatları cuma günü hafif yükselse de güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için faizleri yüksek seviyelerde tutacağına yönelik beklentilerin artmasıyla haftalık bazda kayba yöneldi.

02 GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında satış baskısı arttı: Gözler bu iki rakamda

ALTINDA SATIŞ BASKISI

Ons altın cuma günü yüzde 0,2 yükselerek 4.288,36 dolara çıkarken, hafta genelinde yaklaşık yüzde 2 geriledi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 artışla 4.323,10 dolara yükseldi.

03 GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında satış baskısı arttı: Gözler bu iki rakamda

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ ALTINI BASKILIYOR

Dolar haftalık bazda yükselişe hazırlanırken, bu durum dolar üzerinden fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi. ABD Hazine tahvil getirileri de yükselişini sürdürdü.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, "Odak noktası kesinlikle faiz oranları olmaya devam edecek. Piyasaların daha şahin bir Fed'i fiyatlamaya başladığını gördüğümüzde, bu durum doları güçlendiriyor ve altın açısından olumsuz oluyor" dedi.

ABD'de faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiler, geçen hafta politika faizinin 25 baz puan artırılmasının ardından iki Fed yetkilisinin yüksek enflasyonu kontrol altına almak için ilave faiz artışlarının gerekebileceğini söylemesiyle güçlendi.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, "Enflasyonu yüzde 2'ye geri döndürmek en önemli öncelik ve bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak politika patikasını destekleyeceğim. Bu süreçte iş gücü piyasasına yönelik riskleri de dikkatle değerlendireceğim" dedi.

New York Fed Başkanı John Williams da daha sıkı para politikasının geleceğine işaret etti.

04 GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında satış baskısı arttı: Gözler bu iki rakamda

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, güne yatay başlamasının ardından 6 bin 721 liradan işlem görüyor.

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 718 liradan tamamlamıştı.

05 GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında satış baskısı arttı: Gözler bu iki rakamda

Bugün güne yatay başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 721 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 33 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 931 liradan satılıyor.

06 GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında satış baskısı arttı: Gözler bu iki rakamda

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ABD ekonomisinin istihdam yaratma gücünü koruduğuna işaret ettiğini belirterek, güçlü istihdam görünümünün enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri artıran bir unsur olarak öne çıktığını kaydetti.

07 GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında satış baskısı arttı: Gözler bu iki rakamda

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA KALDI

Hafta içinde 4.380 doların üzerini gören ons altın, bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı ve yeniden 4.300 doların altına geriledi. Fiyatın 4.270 dolar çevresinde dengelenmeye çalışması, piyasada alıcıların tamamen çekilmediğini gösterse de satış baskısının hâlâ güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle kısa vadeli işlemlerde 4.300 doların altında kalınması, yukarı yönlü toparlanmanın şimdilik sınırlı kaldığına işaret ediyor. Bu görünüm, yatırımcının yeni bir yön sinyali aradığını gösteriyor.

08 GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında satış baskısı arttı: Gözler bu iki rakamda

GRAM ALTINDA KUR DESTEĞİ SÜRÜYOR

Türkiye'de gram altın fiyatı sabah saatlerinde 6.725,88 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altında düşüş yaşansa da dolar/TL tarafındaki yüksek seyir gram altındaki geri çekilmeyi sınırlıyor. Bu nedenle yurt içindeki yatırımcı için yalnızca ons altının hareketi değil, kurun yönü de büyük önem taşıyor. Ons altın baskı altında kalsa bile içeride gram fiyatının daha dirençli kalabilmesi, iç piyasada fiyatlamayı küresel gelişmelerden bir ölçüde ayırabiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#KAPALIÇARŞI #ALTIN FİYATLARI

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