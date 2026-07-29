  • Haberler
  • Gram altın için 21.30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı

Gram altın için 21.30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı

Altın fiyatlarında gözler ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararı ve Fed başkanı Warsh'ın mesajlarına çevrildi. Kritik karar öncesi yatay seyir devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. A Haber'e konuşan İslam Memiş, "21.30'dan sonra mutlaka bir dalgalanma olacak" diyerek beklediği rakamı açıkladı.

01 Gram altın için 21.30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Orta Doğu'daki savaş ile yıl başındaki rallisine son veren altında gözler ABD Merkez Bankası'na çevrildi. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla kritik 4.000 dolar eşiğinde fiyatlanan sarı metalde yön Fed başkanı Warsh'ın enflasyon mesajlarıyla yeniden belli olacak.

02 Gram altın için 21.30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi A Haber'e yaptığı değerlendirme ile yatırımcılar için dikkat çeken analizde bulundu.

Gram altın için 21:30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı | Video

03 Gram altın için 21.30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı

"21.30'DAN SONRA PİYASALARDA DALGALANMA OLACAK"

Fed'in faiz kararına ilişkin beklentileri değerlendiren Memiş, "Bu akşam saat 21.00'de Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararı açıklayacak. 21.30'da da Fed Başkanının açıklamaları olacak. Mutlaka piyasalarda 21.30'dan sonra bir dalgalanma olacak." dedi.

04 Gram altın için 21.30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı

Piyasaların ortak beklentisinin faizlerin sabit bırakılması yönünde olduğunu belirten Memiş, "Piyasaların genel kanaati ve beklentisi Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmayacağı yönünde. Muhtemelen yılın son çeyreğine kadar bekleyen bir Fed olacak karşımızda. Ama yılın son çeyreğinde muhtemelen yıl bitmeden iki kez faiz indiren bir Fed ile karşı karşıya kalırız. 25, 25 toplamda 50 baz puanlık bir indirimden bahsediyoruz." diye konuştu.

05 Gram altın için 21.30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı

ALTIN İÇİN KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Ons altının teknik görünümünü değerlendiren Memiş, "Altın fiyatları stabil; 4.045 dolar seviyesinde şu anda. Teknik olarak 4.000-4.200 dolar aralığındaki dalgalanması devam ediyor. 3.950 dolar seviyesi destek seviyesi, 4.200 dolar seviyesi direnç seviyesi." ifadelerini kullandı.

06 Gram altın için 21.30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı

Gram altının ons altını takip etmeyi sürdürdüğünü belirten Memiş, "Şu anda 6.165 lira gram altın TL fiyatı. Burada da 6.000-6.200 lira aralığında kısa vadede, 6.000-6.500 lira aralığını orta vadede yine takip ediyor olacağız." dedi.

07 Gram altın için 21.30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı

Memiş, Fed'den gelecek mesajların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını da sözlerine ekledi.

08 Gram altın için 21.30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı

PETROL FİYATLARI ENFLASYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Petrol fiyatlarındaki hareketliliğe de dikkat çeken Memiş, "Petrol fiyatları yükseldikçe bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon tekrar körükleniyor ve tetikleniyor. Dolayısıyla Fed Başkanının enflasyon tarafında ne yapacaklarıyla ilgili açıklamaları önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

09 Gram altın için 21.30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı

ALTIN İÇİN İKİ ÖNEMLİ DÜZENLEME

İslam Memiş, Resmî Gazete'de yayımlanan iki yeni tebliğin altın ve gümüş piyasasında önemli değişiklikler getirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

10 Gram altın için 21.30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı

"Dün akşam yayımlanan Resmî Gazete'de özellikle altın ve gümüş tarafında iki önemli tebliğ var. Birincisi; fiziki kaydi karşılığı olan altın ve gümüşler artık borsadan alım-satım ve takas edilebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının izni dâhilinde olacak."

11 Gram altın için 21.30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı

Rafinerilere yönelik yeni yükümlülüğe de değinen Memiş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de faaliyet gösteren altın rafinerileri artık bir aylık süreç içerisinde Bakanlığa müracaat edip Kıymetli Maden Takip Sistemi'ne dâhil olmak zorunda.

12 Gram altın için 21.30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı

Bu sistemle birlikte stoktaki ve bundan sonra üretecek oldukları altınları sisteme koymak zorunda olacaklar. Artık üretimi, tüketimi, dönüşümü her şey teknik olarak daha fazla takip edilecek. Sahteciliğin, kaçakçılığın önüne geçilmiş olacak."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#FED #GRAM ALTIN #İSLAM MEMİŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!