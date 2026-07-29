Gram altın için 21.30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı

Piyasaların ortak beklentisinin faizlerin sabit bırakılması yönünde olduğunu belirten Memiş, "Piyasaların genel kanaati ve beklentisi Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmayacağı yönünde. Muhtemelen yılın son çeyreğine kadar bekleyen bir Fed olacak karşımızda. Ama yılın son çeyreğinde muhtemelen yıl bitmeden iki kez faiz indiren bir Fed ile karşı karşıya kalırız. 25, 25 toplamda 50 baz puanlık bir indirimden bahsediyoruz." diye konuştu.